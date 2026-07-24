Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 28 Ιουλίου - Πρόταση για εναέρια εκεχειρία

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 28 Ιουλίου.

Συζητείται πρόταση για εναέρια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, που θα υποβληθεί στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι 5.000 έως 6.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται εβδομαδιαία στην σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ρουμανικά F-16 κατέρριψαν drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πέρα από τα σύνορα της Ρουμανίας.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα περιμένει νέες ειρηνευτικές προτάσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τη Ρωσία. Snapshot powered by AI

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογός του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη 28 Ιουλίου, όπως δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ουκρανική πηγή ανέφερε ότι ο Ζελένσκι ενδιαφερόταν να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η ομάδα του περίμενε την επίσημη επιβεβαίωση του προγράμματος του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Η πηγή πρόσθεσε ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούσαν μια πρόταση για εναέρια εκεχειρία, η οποία θα υποβληθεί στους Ρώσους αξιωματούχους, στο πλαίσιο ενός νέου γύρου ειρηνευτικών προτάσεων με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ρούμπιο: 5.000 - 6.000 Ρώσοι σκοτώνονται κάθε εβδομάδα

Αυτό έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει έναν «συγκλονιστικό αριθμό» στρατιωτών – πάνω από 5.000 έως 6.000 την εβδομάδα – στον πόλεμο του εναντίον της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η σύγκρουση αυτή είναι ένας από τους λίγους πολέμους στην ιστορία όπου ο αριθμός των στρατιωτών που σκοτώνονται σε μάχη υπερβαίνει τον αριθμό των τραυματιών.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ρουμανίας επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν την Παρασκευή το πρωί drones που παραβίαζαν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πέρα από τα σύνορά της, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Τέλος το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα θα περιμένει τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και ότι αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

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