Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 28 Ιουλίου - Πρόταση για εναέρια εκεχειρία

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούν μια πρόταση για εναέρια εκεχειρία

Μάνος Χατζηγιάννης

Τραμπ και Ζελένσκι θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 28 Ιουλίου - Πρόταση για εναέρια εκεχειρία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον στις 28 Ιουλίου.
  • Συζητείται πρόταση για εναέρια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ, που θα υποβληθεί στη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι 5.000 έως 6.000 Ρώσοι στρατιώτες σκοτώνονται εβδομαδιαία στην σύγκρουση στην Ουκρανία.
  • Ρουμανικά F-16 κατέρριψαν drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πέρα από τα σύνορα της Ρουμανίας.
  • Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι θα περιμένει νέες ειρηνευτικές προτάσεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να γίνουν αποδεκτές από τη Ρωσία.
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O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογός του της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τρίτη 28 Ιουλίου, όπως δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Ουκρανική πηγή ανέφερε ότι ο Ζελένσκι ενδιαφερόταν να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η ομάδα του περίμενε την επίσημη επιβεβαίωση του προγράμματος του Τραμπ από τον Λευκό Οίκο.

Η πηγή πρόσθεσε ότι Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι συζητούσαν μια πρόταση για εναέρια εκεχειρία, η οποία θα υποβληθεί στους Ρώσους αξιωματούχους, στο πλαίσιο ενός νέου γύρου ειρηνευτικών προτάσεων με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος που ξεκίνησε το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ρούμπιο: 5.000 - 6.000 Ρώσοι σκοτώνονται κάθε εβδομάδα

Αυτό έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει έναν «συγκλονιστικό αριθμό» στρατιωτών – πάνω από 5.000 έως 6.000 την εβδομάδα – στον πόλεμο του εναντίον της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η σύγκρουση αυτή είναι ένας από τους λίγους πολέμους στην ιστορία όπου ο αριθμός των στρατιωτών που σκοτώνονται σε μάχη υπερβαίνει τον αριθμό των τραυματιών.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ρουμανίας επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν την Παρασκευή το πρωί drones που παραβίαζαν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πέρα από τα σύνορά της, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Τέλος το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα θα περιμένει τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και ότι αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

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