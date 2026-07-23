Reuters: Οι επιθέσεις του Ιράν σε εγκαταστάσεις της CIA εγείρουν ερωτήματα για ρόλο της Ρωσίας

Αμερικανοί αναλυτές διερευνούν πιθανή σχέση της Ρωσίας με τις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της CIA

Νατάσα Παυλοπούλου

Reuters: Οι επιθέσεις του Ιράν σε εγκαταστάσεις της CIA εγείρουν ερωτήματα για ρόλο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
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Οι ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εγκαταστάσεις της CIA στον Κόλπο ώθησαν αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών να διερευνήσουν εάν η Ρωσία βοήθησε παρέχοντας πληροφορίες στόχευσης ή προηγμένη τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Oι πηγές δήλωσαν ότι αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την πιθανή ρωσική εμπλοκή στις επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της CIA. Ωστόσο, ανέφεραν ως πιθανά στοιχεία την αποτελεσματικότητα και την προφανή ακρίβεια των επιθέσεων, καθώς και την ευρύτερη τεχνική υποστήριξη της Ρωσίας προς το Ιράν.

Το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει — και Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν παραδεχτεί — ότι η Ρωσία έχει παράσχει στόχευση και άλλη υποστήριξη στο Ιράν στις επιθέσεις του σε αμερικανικούς στόχους στην περιοχή του Κόλπου γενικά, αλλά η έρευνα της κοινότητας των υπηρεσιών πληροφοριών για πιθανή ρωσική εμπλοκή στην υποστήριξη των επιθέσεων σε εγκαταστάσεις της CIA δεν έχει αποκαλυφθεί προηγουμένως.

Τουλάχιστον δύο εγκαταστάσεις της CIA δέχθηκαν επίθεση τον Μάρτιο, σύμφωνα με το Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης. Μία από τις εγκαταστάσεις ήταν ο σταθμός της CIA στη Σαουδική Αραβία , ο οποίος βρίσκεται στην αμερικανική πρεσβεία στο Ριάντ, και μια ξεχωριστή τοποθεσία βρισκόταν στο ανατολικό Ιράκ. Ορισμένες από τις πηγές ανέφεραν ότι είχαν πληγεί και άλλες εγκαταστάσεις της CIA, αλλά δεν αποκάλυψαν λεπτομέρειες.

Η Ρωσία βοήθησε στη στόχευση εγκαταστάσεων

Ένα εσωτερικό υπόμνημα από μια δυτική υπηρεσία πληροφοριών, το οποίο περιγράφηκε από έναν αξιωματούχο στην περιοχή με πρόσβαση στο έγγραφο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Ρωσία πιθανότατα έπαιξε ρόλο στη στόχευση περιφερειακών εγκαταστάσεων της CIA. Δύο Δυτικοί αξιωματούχοι στον Κόλπο, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις αναφορές των μυστικών υπηρεσιών, δήλωσαν ότι οι αναλυτές πιστεύουν ότι η σαουδαραβική επίθεση αφορούσε δύο ρωσικά ενισχυμένες εκδόσεις των ιρανικών drones Shahed.

Το ένα από τα αεροσκάφη άνοιξε μια τρύπα σε ένα ευάλωτο τμήμα του εξωτερικού της πρεσβείας και το δεύτερο πέρασε μέσα από το άνοιγμα και εξερράγη, ανέφεραν. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι ή τραυματισμοί.Ενώ η ρωσική βοήθεια προς το Ιράν είναι μακροχρόνια, δεδομένων των στενών δεσμών των χωρών, η συγκεκριμένη στόχευση ευαίσθητων θέσεων της CIA θα έδειχνε ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να προχωρήσει περαιτέρω στην διατάραξη των αμερικανικών επιχειρήσεων καθώς η Ουάσινγκτον αγωνίζεται να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν .

Οι ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε να παρέχει δεδομένα στόχευσης στο Ιράν εντάθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο μετά τις επιθέσεις σε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία , όπου το Ιράν έπληξε στρατώνες με βαλλιστικούς πυραύλους, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες.

Μυστικές τοποθεσίες

Οι δύο Δυτικοί αξιωματούχοι στην περιοχή δήλωσαν ότι η Ρωσία βοήθησε το Ιράν να βελτιώσει την ικανότητα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed να φτάνουν σε στόχους και δήλωσαν ότι οι αναλυτές υποψιάζονται ότι το Ιράν χρησιμοποίησε αυτές τις εκδόσεις στην επιδρομή του στο Ριάντ.Η Ρωσία, σύμφωνα με ξεχωριστή πηγή, βοήθησε την Τεχεράνη να βελτιώσει την ακρίβεια των Shahed-136 της, προμηθεύοντάς την με ένα σύστημα δορυφορικής πλοήγησης - το Kometa-M - το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολύ πιο ακριβές και πιο δύσκολο να παραμορφωθεί από αυτό που παράγει το Ιράν.

Η Wall Street Journal ανέφερε για πρώτη φορά τον Μάρτιο ότι η Ρωσία έχει παράσχει το Kometa-M στο Ιράν. Το Κρεμλίνο διέψευσε την αναφορά, χαρακτηρίζοντάς την «ψευδή είδηση».Οι εγκαταστάσεις της CIA στο εξωτερικό περιλαμβάνουν τα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας σε μεμονωμένες χώρες, τα οποία παραδοσιακά στεγάζονται σε πρεσβείες και ονομάζονται σταθμοί. Επιπλέον, η CIA διατηρεί γραφεία, ασφαλή σπίτια, κόμβους logistics και τοποθεσίες που εμπλέκονται σε επιτήρηση ή άλλες επιχειρήσεις.Οι τοποθεσίες αυτών των τοποθεσιών αποτελούν επτασφράγιστο μυστικό.Οι πηγές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν τον ακριβή αριθμό ή τις τοποθεσίες των εγκαταστάσεων της CIA που επλήγησαν από ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Μια πηγή ανέφερε τον αριθμό σε «περισσότερες από μία και λιγότερες από δώδεκα». Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι επλήγησαν αρκετές εγκαταστάσεις.

Ρωσικά δεδομένα στόχευσης;

Οι αναλυτές των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εξετάζουν εάν το Ιράν βασίστηκε σε ρωσικά δεδομένα στόχευσης για την επίθεση στην πρεσβεία, ανέφεραν οι πηγές.Ωστόσο, οι αμφιβολίες παραμένουν. Ορισμένες από τις πηγές προειδοποίησαν ότι το Ιράν θα μπορούσε να στοχεύει γενικά την αμερικανική πρεσβεία και κατά τύχη να χτύπησε τον σταθμό της CIA. Ορισμένοι αναλυτές έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι λίγα έθνη πέρα ​​από τη Ρωσία θα είχαν τα μέσα να αποκτήσουν και το ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσουν ως όπλα τέτοιες ευαίσθητες πληροφορίες στόχευσης εναντίον των ΗΠΑ, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο Ντάνιελ Χόφμαν, πρώην επικεφαλής σταθμού της CIA και αξιωματικός μυστικών επιχειρήσεων, δήλωσε ότι δεν θα ήταν έκπληξη για τη Μόσχα να βοηθήσει την Τεχεράνη να στοχεύσει εγκαταστάσεις της CIA, δεδομένης της στενής στρατηγικής τους συνεργασίας.«Έχουν κοινό συμφέρον να προσπαθήσουν να μειώσουν ή να εξαλείψουν εντελώς την επιρροή των ΗΠΑ στις αυτοπροσδιοριζόμενες σφαίρες επιρροής τους», είπε.

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