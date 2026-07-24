Νέα ουκρανική επίθεση στην «ρωσική Amazon» - Ρούμπιο: 5.000 - 6.000 Ρώσοι σκοτώνονται κάθε εβδομάδα

H Ουκρανία επιτέθηκε και σήμερα στις αποθήκες του ρωσικού γίγαντα του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου Wildberries στην Αγία Πετρούπολη, οι οποίες, σύμφωνα με το Κίεβο, αποτελούν μέρος της υποδομής που υποστηρίζει τον ρωσικό στρατό.

Η Wildberries επιβεβαίωσε ότι είχε διακόψει τις δραστηριότητές της σε δύο περιφερειακούς κόμβους εφοδιασμού και είχε εκκενώσει το προσωπικό από την αποθήκη της στην Κριμαία, ενώ βίντεο δείχνουν στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή.

Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν την πέμπτη επίθεση κατά των αποθηκών τηςWildberries από τις 18 Ιουλίου, επηρεάζοντας περίπου το 10% της εφοδιαστικής της ικανότητας.

Ρούμπιο για Ρώσους στρατιώτες

Αυτό έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι ο Ρώσος ηγέτης Βλαντιμίρ Πούτιν χάνει έναν «συγκλονιστικό αριθμό» στρατιωτών – πάνω από 5.000 έως 6.000 την εβδομάδα – στον πόλεμο του εναντίον της Ουκρανίας, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι η σύγκρουση αυτή είναι ένας από τους λίγους πολέμους στην ιστορία όπου ο αριθμός των στρατιωτών που σκοτώνονται σε μάχη υπερβαίνει τον αριθμό των τραυματιών.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ρουμανίας επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφη F-16 κατέρριψαν την Παρασκευή το πρωί drones που παραβίαζαν τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ πέρα από τα σύνορά της, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Τέλος το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η Ρωσία θα περιμένει νέες προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην ΟυκρανίαΤο Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Μόσχα θα περιμένει τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν νέες ιδέες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, και ότι αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να είναι αποδεκτές από τη Ρωσία.

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