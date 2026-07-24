Στις φλόγες η Αγία Πετρούπολη: Η Ουκρανία χτύπησε ξανά τη «ρωσική Amazon»

H Oυκρανία χτύπησε ξανά με drones κόμβους της Wildberries, της «ρωσικής Αmazon». Μεγάλη πυρκαγιά jξέσπασε στην Αγία Πετρούπολη

Νατάσα Παυλοπούλου

Στις φλόγες η Αγία Πετρούπολη: Η Ουκρανία χτύπησε ξανά τη «ρωσική Amazon»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ουκρανία εξαπέλυσε επιθέσεις με drones σε κέντρα logistics της Wildberries, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά στην Αγία Πετρούπολη και ζημιές σε Τβερ και Κριμαία.
  • Οι επιθέσεις προκάλεσαν τραυματισμούς, προσωρινή αναστολή λειτουργίας των κέντρων και καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Πούλκοβο.
  • Η Wildberries θεωρείται κρίσιμη για τη ρωσική οικονομία, διαχειριζόμενη εμπορεύματα αξίας σχεδόν 3% του ρωσικού ΑΕΠ το 2025.
  • Η εταιρεία υποστηρίζει στρατιωτικές προσπάθειες της Μόσχας μέσω διακίνησης εξαρτημάτων drones και στρατιωτικού υλικού, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.
  • Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές άνω του 1,2 δισεκατομμυρίου δολαρίων και απειλούν τη λειτουργία της Wildberries και την προμήθεια προϊόντων στους πελάτες της Ρωσίας.
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Η Ουκρανία χτύπησε με σφοδρότητα ρωσικές υποδομές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη βάζοντας ξανά στο στόχαστρο κέντρα logistics του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανοπωλητή της Ρωσίας, της Wildberries. Το ισχυρότερο πλήγμα καταγράφηκε στην Αγία Πετρούπολη, όπου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ αναφορές για επιθέσεις υπήρξαν επίσης στο Τβερ και την υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.

Στην Αγία Πετρούπολη -ιδιαίτερη πατρίδα του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν- η οποία απέχει περίπου 1.100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία και θεωρείται από τις πλέον προστατευμένες περιοχές λόγω της πυκνής αντιαεροπορικής κάλυψης, πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό.Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, ουκρανικά drones μπόρεσαν να διαπεράσουν πιο αποτελεσματικά τις αεράμυνες, πλήττοντας διάφορους στόχους σε ισχυρά οχυρωμένες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

Σύμφωνα με τοπικές πηγές και βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επλήγησαν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στο πάρκο logistics «Utkin Zavod» στο χωριό Νοβοσαράτοβκα, καθώς και σε ξεχωριστή τοποθεσία στην περιοχή Σουσάρι.

Ο κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης, Αλεξάντερ Μπέγκλοφ, επιβεβαίωσε την επίθεση αναφέροντας ότι στόχευσε πολιτικές υποδομές στην εθνική οδό Μόσκοβσκογιε, ενώ ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντροζντένκο, σημείωσε πως από το χτύπημα στη Νοβοσαράτοβκα τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Η διοίκηση της Wildberries ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των δύο κέντρων, ενώ λόγω του συναγερμού καταγράφηκαν σημαντικές καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις στο Διεθνές αεροδρόμιο Πούλκοβο της Αγίας Πετρουπολης.

Πρόκειται για το πέμπτο συνεχόμενο πλήγμα της εβδομάδας με στόχο τις υποδομές του ρωσικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα με την Αγία Πετρούπολη, καταγράφηκε πυρκαγιά από χτύπημα drone σε αποθήκη της εταιρείας στη Συμφερόπολη της Κριμαίας, καθώς και σε εγκατάσταση στο Τβερ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν πληγεί αντίστοιχοι κόμβοι στο Βορόνεζ, το Κρασνοντάρ και το Κράι Σταυρούπολης, με τις συνολικές ζημιές να εκτιμώνται ήδη σε τουλάχιστον 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η στοχοποίηση της Wildberries δεν είναι τυχαία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι τα εν λόγω κέντρα logistics υποστηρίζουν ενεργά την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας, καθώς διακινούν εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό υλικό. Οι επιθέσεις του Κιέβου στη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας φέρνουν ζημιές, λουκέτα και φόβους για έκρηξη πληθωρισμού - Η Wildberries αποτελεί κομβικό μέρος της ρωσικής καταναλωτικής οικονομίας. Το 2025 διαχειρίστηκε εμπορεύματα αξίας που αντιστοιχούσε σχεδόν στο 3% του ΑΕΠ της Ρωσίας

Από μια ταπεινή οικογενειακή επιχείρηση που λειτουργούσε σε ένα διαμέρισμα κοντά στη Μόσχα, η Wildberries έχει εξελιχθεί σε λιγότερο από δύο δεκαετίες στον κορυφαίο διαδικτυακό λιανοπωλητή της Ρωσίας και σε βασικό οικονομικό μοχλό της χώρας. Τώρα έχει γίνει στόχος επιθέσεων από την Ουκρανία. Σε πόλεις σε όλη τη Ρωσία, τα σημεία παραλαβής για την εταιρεία και τον κύριο ανταγωνιστή της, την Ozon, έχουν γίνει στόχος.

Ισχυρίζεται ότι επεξεργάζεται 20 εκατομμύρια παραγγελίες την ημέρα σε τεράστιες αποθήκες σε όλη τη χώρα, με συνολική έκταση 3 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Η συνιδρύτριά της, Τατιάνα Κιμ, έχει γίνει η πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας, σύμφωνα με το Forbes, με καθαρή περιουσία 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.Οι επιθέσεις απειλούν με σοβαρές απώλειες τις επιχειρήσεις που πωλούν μέσω του Wildberries, της ρωσικής έκδοσης του Amazon.com, και πιθανή διαταραχή στους πελάτες που το χρησιμοποιούν για να αγοράσουν ρούχα, συσκευές, φάρμακα, καλλυντικά και μια σειρά από άλλα προϊόντα.

Η Wildberries, μαζί με την ιδρύτριά της Kim (την πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας), έχουν υποστεί διεθνείς κυρώσεις και εμπορικούς περιορισμούς λόγω του ολοκληρωτικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Κατά την επιβολή κυρώσεων κατά της εταιρείας το 2022, η Πολωνία σημείωσε ότι η Wildberries ήταν «ο μεγαλύτερος φορολογούμενος στη Ρωσική Ομοσπονδία»

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