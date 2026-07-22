Νεκρή από ουκρανικό πλήγμα στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία-Πούτιν: Αδύνατο να μας βλάψουν

Μια γυναίκα που τραυματίστηκε από τις επιθέσεις, τελικά πέθανε σε νοσοκομείο του Κρασνοντάρ

Μάνος Χατζηγιάννης

Νεκρή από ουκρανικό πλήγμα στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία-Πούτιν: Αδύνατο να μας βλάψουν
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια γυναίκα που τραυματίστηκε από επίθεση με drones στις αποθήκες της Wildberries στο Κρασνοντάρ πέθανε σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται ή έλαβαν πρώτες βοήθειες.
  • Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές και πυκνούς καπνούς στην πόλη, οδηγώντας τις αρχές να συστήσουν μέτρα προστασίας στους κατοίκους, όπως χρήση μάσκας και κλείσιμο παραθύρων.
  • Κάτοικοι και εργαζόμενοι εκκενώθηκαν βιαστικά από τις πληγείσες περιοχές, χάνοντας έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα λόγω της αιφνιδιαστικής φύσης της επίθεσης.
  • Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η ρωσική οικονομία παραμένει σταθερή παρά τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης και τόνισε ότι οι δυσκολίες στην αγορά καυσίμων είναι προσωρινές.
  • Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι στόχοι της επίθεσης ήταν κόμβοι logistics που υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό με εξαρτήματα για drones και τεχνολογικό εξοπλισμό.
Snapshot powered by AI

Αφόρητη παραμένει η κατάσταση στο ρωσικό Κρασνοντάρ, που επλήγη από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Τη νύχτα της 22ας Ιουλίου χτυπήθηκαν σπίτια, ένας συνεταιρισμός γκαράζ και μια αποθήκη της Wildberries, του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανοπωλητή στη Ρωσία.

Οι κάτοικοι του Κρασνοντάρ καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους μετά την επίθεση στην αποθήκη της Wildberries.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε αυτή τη νέα επίθεση με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιές και τουλάχιστον 15 τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μια γυναίκα που τραυματίστηκε από τις επιθέσεις τελικά πέθανε σε νοσοκομείο του Κρασνοντάρ. Τρεις άλλοι τραυματίες παραμένουν σε ιατρικές εγκαταστάσεις της πόλης και έξι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Η πόλη κυριολεκτικά δυσκολεύεται να πάρει ανάσσα από τους πυκνούς καπνούς. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να φορούν αναπνευστικές μάσκες, να κρατούν τα παράθυρά τους κλειστά, να καθαρίζουν τα σπίτια τους πιο συχνά, να ξεπλένουν τα μάτια, τη μύτη και το λαιμό τους, να πίνουν άφθονο νερό και να αποφεύγουν το κάπνισμα ή τη χρήση φακών επαφής.

Ένας υπάλληλος του συγκροτήματος logistics Wildberries στο Κρασνοντάρ μίλησε στο Yuga.ru για την εκκένωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άνθρωποι έτρεξαν έξω από το κτήριο φορώντας τα ρούχα εργασίας τους, χωρίς να έχουν χρόνο να παραλάβουν τα έγγραφά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

«Τα διαβατήρια κάηκαν και τα υπάρχοντά μας έμειναν μέσα. Τρέξαμε έξω από την πύλη για αυτοκίνητα, όπου συνήθως πηγαίνουν τα φορτηγά», είπε.

Πούτιν: Οι δυσκολίες στην αγορά καυσίμων είναι προσωρινές

«Η κατάσταση της ρωσικής οικονομίας και των βασικών βιομηχανιών είναι σταθερή, παρά τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της αγοράς καυσίμων», ανέφερε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι κόμβοι logistics που στοχοποιήθηκαν εμπλέκονται άμεσα στον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλα τεχνολογικά μέσα.

Ο Πούτιν σημείωσε επίσης ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, το ΑΕΠ της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 0,3% τον Μάιο. Μόνο για τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, η ανάπτυξη ήταν 0,2%. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η εγχώρια ζήτηση, συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το περιθώριο ασφαλείας του ρωσικού ενεργειακού συστήματος είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο. Επίσης σημείωσε ότι: Ο εχθρός επιδιώκει να βλάψει την οικονομία, αλλά ο κύριος στόχος του είναι να δημιουργήσει μια νευρική ατμόσφαιρα στην κοινωνία. Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:31NEWSBOMB

Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Σοβαρό τροχαίο στα Ποντικιανά – Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε ελιά, εγκλωβίστηκαν δύο άτομα

18:23ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη για τις πυρκαγιές στην Καλαβρία: Εμπρηστές έδεναν υφάσματα σε γάτες και τους έβαζαν φωτιά

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμικό Ναυτικό: Ποιες κατηγορίες καλούνται για κατάταξη με τη 2026 Γ’ ΕΣΣΟ – Όλες οι λεπτομέρειες

18:10MEETING POINT

Βολουδάκη: Δεν έχουμε ταυτοτικό πρόβλημα στη ΝΔ - Κουφονικολάκου: 100.000 εισόδημα είναι μεσαία τάξη και χρήζει προστασίας

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Φωτιά στην Περαχώρα της λίμνης Βουλιαγμένης

18:00ΥΓΕΙΑ

Αυξάνεται το χάσμα ανάμεσα σε χρόνια ζωής και χρόνια καλής υγείας: Τι έδειξε παγκόσμια έρευνα

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Προπηλάκισαν και έφτυσαν τον πρωθυπουργό Μαγιάρ στον δρόμο - Βίντεο

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Μια νεκρή από ουκρανικό πλήγμα στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία - Πούτιν: Αδύνατο να μας βλάψουν

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Καλλιγάτα

17:44LIFESTYLE

Όταν η Μαίρη Λίντα έκανε τη Μαρία Κάλλας να «υποκλιθεί» στο ταλέντο της και τον Λευκό Οίκο να την αποθεώσει

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Νέα Τένεδο

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες δικηγόρων: Από τον Σταύρο Γεωργίου στον Δημήτρη Ζαφειρόπουλο και τον Σπύρο Ιωάννου - Η απόπειρα κατά του Γιώργου Αντωνόπουλου

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας μέχρι Σπάτα και Πικέρμι – Οι εκτιμώμενες ώρες αποκατάστασης

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε δύο 18χρονους για μολότοφ στη συγκέντρωση για τα Τέμπη τον Φεβρουάριο

17:08LIFESTYLE

Μαίρη Λίντα: Κατσαρός, Μητσιάς, Πολυκανδριώτης αποχαιρετούν το «αηδόνι» του λαϊκού τραγουδιού

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο ακραίος καύσωνας οδήγησε σε 5.764 θανάτους πάνω από το αναμενόμενο – Η χειρότερη εικόνα μετά το 2003

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθούν ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός και άλλοι σε δίκη για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε η ξενάγηση με βάρκα σε σπήλαιο της Ιταλίας για δύο τουρίστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Παραμένουν χωρίς ρεύμα από το κέντρο της Αθήνας μέχρι Σπάτα και Πικέρμι – Οι εκτιμώμενες ώρες αποκατάστασης

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιζα ότι θα μείνουμε παγιδευμένοι»: Σε εφιάλτη μετατράπηκε η ξενάγηση με βάρκα σε σπήλαιο της Ιταλίας για δύο τουρίστες

15:44WHAT THE FACT

Υγρασία στον τοίχο: Το κόλπο με το αλουμινόχαρτο για να βρείτε την πηγή του προβλήματος

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

19:53ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ξεσπά ιερέας για κλήσεις που «έκοψε» η αστυνομία σε πιστούς ανήμερα της Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη - «Θα τα πληρώσει το εκκλησιαστικό συμβούλιο»

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Η ανακοίνωση της Ένωσης Ποινικολόγων και Μάχιμων Δικηγόρων για τον θάνατό του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και στον θώρακα δέχθηκε ο Σταύρος Γεωργίου - Εξαφανισμένο το κινητό του

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες δικηγόρων: Από τον Σταύρο Γεωργίου στον Δημήτρη Ζαφειρόπουλο και τον Σπύρο Ιωάννου - Η απόπειρα κατά του Γιώργου Αντωνόπουλου

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Ένας ξεχωριστός σταρ και άνθρωπος: Ο Χουάντσο ανέβηκε σε σκάφος θαυμαστών στην Κρήτη! (Video)

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Φωτιά στην Περαχώρα της λίμνης Βουλιαγμένης

17:44LIFESTYLE

Όταν η Μαίρη Λίντα έκανε τη Μαρία Κάλλας να «υποκλιθεί» στο ταλέντο της και τον Λευκό Οίκο να την αποθεώσει

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελική πρόταση να παραπεμφθούν ο Τριαντόπουλος, ο Αγοραστός και άλλοι σε δίκη για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

09:00LIFESTYLE

Zendaya: Γιατί τα σκουλαρίκια των 2.700 ετών που φόρεσε για την «Οδύσσεια» προκάλεσαν αντιδράσεις

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ