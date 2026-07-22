Νεκρή από ουκρανικό πλήγμα στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία-Πούτιν: Αδύνατο να μας βλάψουν

Snapshot Μια γυναίκα που τραυματίστηκε από επίθεση με drones στις αποθήκες της Wildberries στο Κρασνοντάρ πέθανε σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι τραυματίες συνεχίζουν να νοσηλεύονται ή έλαβαν πρώτες βοήθειες.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιές και πυκνούς καπνούς στην πόλη, οδηγώντας τις αρχές να συστήσουν μέτρα προστασίας στους κατοίκους, όπως χρήση μάσκας και κλείσιμο παραθύρων.

Κάτοικοι και εργαζόμενοι εκκενώθηκαν βιαστικά από τις πληγείσες περιοχές, χάνοντας έγγραφα και προσωπικά αντικείμενα λόγω της αιφνιδιαστικής φύσης της επίθεσης.

Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ότι η ρωσική οικονομία παραμένει σταθερή παρά τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης και τόνισε ότι οι δυσκολίες στην αγορά καυσίμων είναι προσωρινές.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι στόχοι της επίθεσης ήταν κόμβοι logistics που υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό με εξαρτήματα για drones και τεχνολογικό εξοπλισμό. Snapshot powered by AI

Αφόρητη παραμένει η κατάσταση στο ρωσικό Κρασνοντάρ, που επλήγη από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Τη νύχτα της 22ας Ιουλίου χτυπήθηκαν σπίτια, ένας συνεταιρισμός γκαράζ και μια αποθήκη της Wildberries, του μεγαλύτερου διαδικτυακού λιανοπωλητή στη Ρωσία.

Οι κάτοικοι του Κρασνοντάρ καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους μετά την επίθεση στην αποθήκη της Wildberries.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία εξαπέλυσε αυτή τη νέα επίθεση με drones στις αποθήκες της Wildberries στη Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιές και τουλάχιστον 15 τραυματίες. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες μια γυναίκα που τραυματίστηκε από τις επιθέσεις τελικά πέθανε σε νοσοκομείο του Κρασνοντάρ. Τρεις άλλοι τραυματίες παραμένουν σε ιατρικές εγκαταστάσεις της πόλης και έξι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Η πόλη κυριολεκτικά δυσκολεύεται να πάρει ανάσσα από τους πυκνούς καπνούς. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν καλέσει τους κατοίκους να φορούν αναπνευστικές μάσκες, να κρατούν τα παράθυρά τους κλειστά, να καθαρίζουν τα σπίτια τους πιο συχνά, να ξεπλένουν τα μάτια, τη μύτη και το λαιμό τους, να πίνουν άφθονο νερό και να αποφεύγουν το κάπνισμα ή τη χρήση φακών επαφής.

Ένας υπάλληλος του συγκροτήματος logistics Wildberries στο Κρασνοντάρ μίλησε στο Yuga.ru για την εκκένωση. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άνθρωποι έτρεξαν έξω από το κτήριο φορώντας τα ρούχα εργασίας τους, χωρίς να έχουν χρόνο να παραλάβουν τα έγγραφά τους και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

«Τα διαβατήρια κάηκαν και τα υπάρχοντά μας έμειναν μέσα. Τρέξαμε έξω από την πύλη για αυτοκίνητα, όπου συνήθως πηγαίνουν τα φορτηγά», είπε.

Πούτιν: Οι δυσκολίες στην αγορά καυσίμων είναι προσωρινές

«Η κατάσταση της ρωσικής οικονομίας και των βασικών βιομηχανιών είναι σταθερή, παρά τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης της αγοράς καυσίμων», ανέφερε από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με δηλώσεις του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι κόμβοι logistics που στοχοποιήθηκαν εμπλέκονται άμεσα στον εφοδιασμό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και άλλα τεχνολογικά μέσα.

Ο Πούτιν σημείωσε επίσης ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, το ΑΕΠ της Ρωσίας αυξήθηκε κατά 0,3% τον Μάιο. Μόνο για τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, η ανάπτυξη ήταν 0,2%. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι η εγχώρια ζήτηση, συνέχισε ο Ρώσος πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το περιθώριο ασφαλείας του ρωσικού ενεργειακού συστήματος είναι ένα από τα υψηλότερα στον κόσμο. Επίσης σημείωσε ότι: Ο εχθρός επιδιώκει να βλάψει την οικονομία, αλλά ο κύριος στόχος του είναι να δημιουργήσει μια νευρική ατμόσφαιρα στην κοινωνία. Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατο.

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