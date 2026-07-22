Ουκρανία: Νέος αρχηγός στρατού ο Μιχάιλο Ντραπάτι μετά τις διαμαρτυρίες

Snapshot Ο Μιχαήλ Ντραπάτι διορίστηκε νέος αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αντικαθιστώντας τον Ολεξάντρ Σίρσκι, ως μέρος αναδιάρθρωσης μετά από λαϊκές διαμαρτυρίες.

Η απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας Μιχάιλο Φεντόροφ προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις, οδηγώντας σε πολιτική κρίση και την επαναφορά του σε κυβερνητικό ρόλο.

Ο Ντραπάτι θεωρείται στρατηγός «νέας γενιάς» με έμφαση στην τεχνολογική καινοτομία και ευρεία αναγνώριση στις μάχες κατά των ρωσικών δυνάμεων.

Η αλλαγή στρατιωτικής ηγεσίας αποσκοπεί στην κατευνασμό των εσωτερικών αντιδράσεων και στη διατήρηση της στρατιωτικής δυναμικής της Ουκρανίας στο μέτωπο.

Παρά τις πολιτικές αναταράξεις, ο Ζελένσκι τονίζει ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο την πίεση στη Ρωσία για ειρήνη. Snapshot powered by AI

Στη μεγαλύτερη αναδιάρθρωση της στρατιωτικής ηγεσίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία προχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μία προσπαθεια να κατευνάσει τις έντονες εσωτερικές αναταράξεις και τις λαϊκές διαμαρτυρίες. Νέος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων αναλαμβάνει ο 43χρονος υποστράτηγος Μιχαΐλο Ντραπάτι, αντικαθιστώντας τον 60χρονο Ολεξάντρ Σίρσκι, σε μια κίνηση που πολλοί ερμηνεύουν ως στροφή προς μια νέα γενιά στρατηγών.

Η απόφαση αυτή ελήφθη στον απόηχο πολυήμερων διαδηλώσεων στο Κίεβο, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τον αμφιλεγόμενο κυβερνητικό ανασχηματισμό της περασμένης εβδομάδας. Η αποπομπή του 35χρονου υπουργού Άμυνας Μιχάιλο Φεντόροφ, ενός χαρισματικού πολιτικού με εξειδίκευση στην τεχνολογία, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τους επικριτές να κατηγορούν τον Ζελένσκι για πολιτικές αγκυλώσεις που απειλούν να ανακόψουν τη δυναμική της χώρας στο μέτωπο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επαναφέρει τον Μιχαήλ Φεντόροφ στην κυβέρνηση μετά την απομάκρυνσή του από τη θέση του υπουργού Άμυνας, η οποία ώθησε χιλιάδες ανθρώπους να διαδηλώσουν στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, σε μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις από την εισβολή της Ρωσίας το 2022. Δεν είναι σαφές ποιος θα είναι ο νέος ρόλος του Φεντόροφ, εν μέσω αναφορών ότι ο ίδιος επιμένει να επανέλθει στο υπουργείο Άμυνας. Αυτήν την θέση έχει πλέον αναλάβει ο Γεβχέν Χμάρα, πρώην διοικητής ειδικών επιχειρήσεων.

«Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση. Η άμυνα της Ουκρανίας συνεχίζεται. Και κάθε στρατιώτης αξίζει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό», δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ήταν ευγνώμων στον Σίρσκι και σε «κάθε έναν από τους στρατιώτες μας» που μάχεται στην πρώτη γραμμή. Ο Ζελένσκι ελπίζει ότι ο ριζικός ανασχηματισμός της ηγεσίας του στρατού θα καθησυχάσει τους διαδηλωτές που έχουν βγει στους δρόμους απαιτώντας την απομάκρυνσή του. Είχαν δώσει προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για την επαναφορά του Φεντόροφ και είχαν υποσχεθεί «αόριστες διαμαρτυρίες» εάν το αίτημά τους αγνοούνταν.

Το παρασκήνιο της αντικατάστασης του Σίρσκι

Ο απερχόμενος αρχηγός, Ολεξάντρ Σίρσκι, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην άμυνα του Κιέβου κατά τους πρώτους μήνες της εισβολής και βρισκόταν στο τιμόνι του στρατεύματος από τις αρχές του 2024. Ωστόσο, το άκαμπτο στυλ διοίκησης που εφάρμοζε είχε προκαλέσει κατά καιρούς σοβαρές επικρίσεις εντός των αμυντικών κύκλων, με πολλά στελέχη να τον κατηγορούν για αποφάσεις που οδήγησαν σε αδικαιολόγητα υψηλές απώλειες στρατευμάτων.

Η σύγκρουση ανάμεσα στο παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης του Σίρσκι και την τεχνολογική προσέγγιση που προωθούσε ο Φεντόροφ έφερε στο φως βαθιές διαιρέσεις στην ηγεσία της χώρας. Με τον πόλεμο να διανύει πλέον τον πέμπτο χρόνο του, αυξήθηκαν οι φωνές αναλυτών και στρατιωτικών που αμφισβητούσαν ανοιχτά τη δυνατότητα της Ουκρανίας να επικρατήσει.

Οι επικριτές είχαν κατηγορήσει τον Ζελένσκι ότι ευνοούσε τον Σίρσκι έναντι του Φεντόροφ σε μια σύγκρουση μεταξύ των δύο, και οι αναλυτές αμφισβήτησαν το κατά πόσον η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο.

Ένας στρατηγός «νέας γενιάς»

Ο Μιχαΐλο Ντραπάτι, ο οποίος διετέλεσε διοικητής των χερσαίων δυνάμεων την περίοδο 2024-2025, θεωρείται από πολλούς ως παράγοντας ανανέωσης. Με πάνω από μία δεκαετία εμπειρίας στις μάχες απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα, ο Ντραπάτι χαίρει ευρείας εκτίμησης στο στράτευμα και θεωρεί την τεχνολογική καινοτομία ως το κύριο εργαλείο για τη νίκη.

Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης Babel περιέγραψε τον Ντραπάτι ως έναν από τους πιο ικανούς διοικητές πεδίων μάχης της Ουκρανίας. Ανέφερε ότι η νέα του θέση θα αφορά ουσιαστικά την αναμόρφωση ενός μεγάλου θεσμού και όχι τη διοίκηση στρατευμάτων σε μάχη.

«Θα εργαστώ υπεύθυνα, με πλήρη συγκέντρωση και με σεβασμό για τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τη χώρα μας σήμερα», δήλωσε στο Facebook. Ο Φεντόροφ χαιρέτισε θερμά την επιλογή του χαρακτηρίζοντάς την «ανάσα καθαρού αέρα» και «φωνή αλλαγής που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί».

Η πολιτική αβεβαιότητα και η στρατηγική στο μέτωπο

Οι αναταράξεις στη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων φώτισαν τις εσωτερικές αδυναμίες της Ουκρανίας σε μια περίοδο που δεν διεξάγονται εκλογές λόγω του πολεμικού νόμου. Το μέλλον του Φεντόροφ παραμένει αβέβαιο, καθώς, παρά την πρόταση του Ζελένσκι για ανάληψη ρόλου εποπτείας στον τεχνολογικό τομέα, ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να επιστρέψει στα προηγούμενα καθήκοντά του στο υπουργείο Άμυνας, θέση στην οποία τοποθετήθηκε προσωρινά ο Γεβχένι Χμάρα.

Παρά την πολιτική αναστατώσει, ο πρόεδρος Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν πρόκειται να ανακοπούν. Στόχος του Κιέβου παραμένει η άσκηση πίεσης στη Μόσχα μέσω στοχευμένων επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς στις ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές της Ρωσίας, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα την αναγκάσουν σε ειρήνη.