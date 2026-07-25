Σκιάθο: Κινητοποίηση του 112 μετά από σήμα από τη Βρετανία έσωσε 17χρονη από αυτοκτονία

Σε εφιάλτη μετατράπηκε ο γάμος Βρετανών στο νησί του Παπαδιαμάντη, συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης για παραμέληση

Γιάννης Καλύβας

Σκιάθο: Κινητοποίηση του 112 μετά από σήμα από τη Βρετανία έσωσε 17χρονη από αυτοκτονία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μία 17χρονη στη Σκιάθο επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της μετά από λογομαχία με τη μητέρα της.
  • Φίλες της 17χρονης στην Αγγλία ενημέρωσαν τις βρετανικές αρχές, που μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 κινητοποίησαν τις ελληνικές αρχές.
  • Η ανήλικη βρέθηκε εγκαίρως από την αστυνομία και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου με τραύματα επιπόλαια και χωρίς κρίσιμη κατάσταση.
  • Η μητέρα της συνελήφθη για παραμέληση ανηλίκου μετά από εισαγγελική εντολή και αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα.
  • Τη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη της 17χρονης έχει αναλάβει η γιαγιά της, που βρίσκεται στο νησί με την οικογένεια.
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Σε τραγωδία λίγο έλειψε να μετατραπεί ένα ταξίδι στη Σκιάθο με αφορμή έναν γάμο Βρετανών.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, μία 17χρονη ταξίδεωε με την οικογένειά της στο νησί, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του γάμου και να περάσουν λίγες ημέρες διακοπών. Ωστόσο, μία λογομαχία της 17χρονςη με τη μητέρα της φαίνεται πως προκάλεσε μεγάλη ψυχολογική φόρτιση στην ανήλικη η οποία επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η 17χρονη προτού κάνει πράξη την απόφασή της επικοινώνησε με φίλες της στην Αγγλία. Αυτά που ανέφερε η 17χρονη στις φίλες της είχαν ως αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός καθώς αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο και ενημέρωσαν τις βρετανικές Αρχές οι οποίες άμεσα έστησαν μία -σωτήρια όπως αποδείχθηκε- γέφυρα με το σήμα κινδύνου να φτάνει μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 στις ελληνικές αρχές.

Το μήνυμα διαβιβάστηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων στον Βόλο και αμέσως ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου. Οι αστυνομικοί του νησιού χωρίς να χάσουν χρόνο κινητοποιήθηκαν και κατευθύνθηκαν στο συγκρότημα τουριστικών κατοικιών όπου διέμενε η οικογένεια σε πολύ γνωστή περιοχή στο νησί του Παπαδιαμάντη.

Φτάνοντας στο δωμάτιο που τους υποδείχτηκε, εντόπισαν την 17χρονη μέσα στο μπάνιο να έχει επιχειρήσει να κόψει τις φλέβες της. Σύμφωνα με πληροφορίες το κορίτσι είχε τις αισθήσεις του αλλά φαινόταν πολύ αδύναμο. Μέσα στην ατυχία της φάνηκε τυχερή διότι το τραύμα δεν ήταν μεγάλο. Είχε όμως χάσει αίμα.

Σήμανε συναγερμός, κλήθηκε ασθενοφόρο και η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της δεν κρίθηκε κρίσιμη. Τα τραύματα ήταν επιπόλαια και δεν χρειάστηκε να γίνει διακομιδή στον Βόλο. Η 17χρονη παρέμεινε για λίγες ώρες υπό ιατρική παρακολούθηση και στη συνέχεια επέστρεψε στο κατάλυμα όπου βρισκόταν η οικογένειά της, συνοδεία συγγενικών προσώπων τα οποία βρίσκονταν στο νησί για τον γάμο.

Η 17χρονη σώθηκε χάρη στην άμεση κινητοποίηση μέσω του 112 και αποτράπηκε μία τραγωδία.

Συνελήφθη η μητέρα για παραμέληση ανηλίκου

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη λήψη καταθέσεων, προκειμένου να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η μητέρα της 17χρονης συνελήφθη έπειτα από εισαγγελική εντολή, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε η ίδια η ανήλικη στους αστυνομικούς, είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από την απόπειρα και υποστήριξε ότι το ποτό τής δόθηκε από τη μητέρα της κατά τη διάρκεια θαλάσσιας εκδρομής με σκάφος στο νησί.

Η μητέρα κρατήθηκε για λίγες ώρες στο Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου και στη συνέχεια, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη.

Προς το παρόν, τη φροντίδα και την ψυχολογική υποστήριξη της 17χρονης έχει αναλάβει η γιαγιά της, η οποία βρίσκεται επίσης στη Σκιάθο μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια.

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