Καιρός: Οι θερμοκρασίες της νέας εβδομάδας - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

Snapshot Η θερμοκρασία στην Ελλάδα θα αυξηθεί στακά έως τις αρχές Αυγούστου, χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα ή έντονη ζέστη.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στα πεδινά της ηπειρωτικής χώρας θα φτάσουν γύρω στους 33-34°C στις αρχές Αυγούστου.

Η θερμοκρασία διαφέρει ανά περιοχή, με αστικά κέντρα και κλειστές πεδινές ζώνες να είναι πιο ζεστές και ορεινά, παράκτια και νησιά πιο δροσερά.

Στη Δυτική Ελλάδα οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλότερες λόγω περιορισμένης επίδρασης των μελτεμιών, ενώ στην ανατολική και νότια χώρα τα μελτέμια θα περιορίζουν την άνοδο της θερμοκρασίας σε νησιά και παράκτιες περιοχές.

Η Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί από το νέο κύμα καύσωνα που προβλέπεται για τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη στα τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου. Snapshot powered by AI

Η θερμοκρασία στην Ελλάδα αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή άνοδο τις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να καταγράφεται πρόβλεψη για ακραία καιρικά φαινόμενα ή έντονη ζέστη έως τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου. Αντίθετα, στη Δυτικοκεντρική Ευρώπη προβλέπεται νέο κύμα καύσωνα προς τα τέλη Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου.

Όπως αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, μετά την πτώση της θερμοκρασίας που σημειώθηκε οι μέγιστες τιμές στα πεδινά της ηπειρωτικής χώρας θα αυξηθούν από περίπου 27°C το Σάββατο 25 Ιουλίου σε 31°C την Κυριακή και κοντά στους 33°C τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, το θερμόμετρο αναμένεται να σταθεροποιηθεί γύρω στους 32°C, ενώ το πρώτο τριήμερο του Αυγούστου αναμένεται μικρή επιπλέον άνοδος στους 33-34°C.

Οι θερμοκρασίες αυτές διαφέρουν ανά περιοχή, καθώς το ανάγλυφο και η απόσταση από τη θάλασσα επηρεάζουν σημαντικά τις τοπικές τιμές. Σε κλειστές πεδινές ζώνες και αστικά κέντρα, η θερμοκρασία μπορεί να είναι κατά 1-2 βαθμούς υψηλότερη, ενώ στα ορεινά, τα παράκτια και τα νησιά του Αιγαίου και της Κρήτης, οι τιμές είναι κατά 3-5 βαθμούς χαμηλότερες.

Τα δυτικά τμήματα της Ελλάδας θα παραμείνουν πιο ζεστά, λόγω της περιορισμένης επίδρασης των μελτεμιών. Αντίθετα, στην ανατολική και νότια χώρα, τα μελτέμια θα ενισχύονται κατά διαστήματα, περιορίζοντας την άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα νησιά και τις παράκτιες περιοχές.

Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στη θερμή αέρια μάζα που αναμένεται να επηρεάσει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη με ένα νέο κύμα καύσωνα προς το τέλος Ιουλίου και τις αρχές Αυγούστου. Παρά την έντονη ζέστη που προβλέπεται σε αυτές τις περιοχές, για τη χώρα μας δεν διαφαίνεται προς το παρόν ακραίο επεισόδιο καύσωνα.

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