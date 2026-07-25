Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα

Νέα αλλαγή του καιρού μέσα σε λίγες ώρες

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα
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  • Τις επόμενες ημέρες η Ελλάδα θα επηρεαστεί από θερμή αέρια μάζα που θα ανεβάσει τις θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
  • Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται την Τρίτη 28 Ιουλίου, κυρίως στην κεντρική και νότια Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.
  • Από την Τετάρτη 29 Ιουλίου θα αρχίσει η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, με δροσερό ρεύμα να εισέρχεται από τα βορειοδυτικά.
  • Η ζέστη θα παραμείνει στα νότια μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου, οπότε και η θερμή μάζα θα απομακρυνθεί πλήρως.
  • Μετά την απομάκρυνση της θερμής μάζας, ο καιρός θα επανέλθει σε φυσιολογικά και υποφερτά επίπεδα σε όλη τη χώρα.
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Σημαντική μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς μια θερμή αέρια μάζα ετοιμάζεται να επηρεάσει τη χώρα μας.

Σύμφωνα με την ανάλυση των τελευταίων προγνωστικών χαρτών του Ευρωπαϊκού Κέντρου (ECMWF), η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει αισθητή άνοδο στις αρχές της εβδομάδας, φέρνοντας έντονη ζέστη, πριν επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα προς το τέλος της.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή 26 Ιουλίου ο καιρός θα διατηρηθεί σχετικά ήπιος στην ανατολική και βόρεια Ελλάδα, όπου οι αέριες μάζες στη στάθμη των 1.500 μέτρων (δείκτης 850 hPa) θα κυμανθούν μεταξύ 13 και 16 βαθμών Κελσίου. Ωστόσο, τα πρώτα σημάδια της θερμικής μεταβολής θα γίνουν αισθητά στα δυτικά και το Ιόνιο, όπου ο υδράργυρος θα αρχίσει να... τραβά την ανηφόρα.

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Η Δευτέρα 27 Ιουλίου θα είναι η ημέρα που η θερμή αέρια μάζα θα απλωθεί στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ανεβάζοντας τις θερμοκρασίες σε υψηλότερα από τα κανονικά επίπεδα. Η κορύφωση της ζέστης αναμένεται την Τρίτη 28 Ιουλίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στην κεντρική και νότια χώρα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη.

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Η σταδιακή υποχώρηση των θερμών αέριων μαζών θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 29 Ιουλίου, με την είσοδο δροσερότερου ρεύματος από τα βορειοδυτικά, το οποίο θα ρίξει τη θερμοκρασία αρχικά στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα.

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Στα νοτιότερα τμήματα η ζέστη θα διατηρηθεί λίγο περισσότερο, μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου, οπότε και η θερμή μάζα θα απομακρυνθεί πλήρως προς την Ανατολική Μεσόγειο, επαναφέροντας τον υδράργυρο σε απόλυτα φυσιολογικά και υποφερτά επίπεδα σε όλη τη χώρα.

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