Μπαρτσελόνα: Το νέο «διαμάντι» της Μασία είναι μόλις 11 ετών και μαγεύει όλη την Ευρώπη – Βίντεο

Ο Ούγκο Γκαλδεάνο, ένα αγόρι ηλικίας 11 ετών, ξεχωρίζει στη Μασία με την τεχνική και την ποδοσφαιρική του αντίληψη, προκαλώντας ήδη το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων

Γιάννης Νικηφοράκης

Μπαρτσελόνα: Το νέο «διαμάντι» της Μασία είναι μόλις 11 ετών και μαγεύει όλη την Ευρώπη – Βίντεο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ούγκο Γκαλδεάνο, 11 ετών, ξεχωρίζει στη Μασία για την τεχνική και την ποδοσφαιρική του αντίληψη.
  • Η Μασία δίνει έμφαση στην κατανόηση του παιχνιδιού, την τεχνική κατάρτιση και τη φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα.
  • Η ακαδημία έχει αναδείξει παίκτες όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Σέρχιο Μπουσκέτς και ο Λαμίν Γιαμάλ.
  • Ο Γκαλδεάνο έχει «μαγνητίσει» τα βλέμματα κορυφαίων συλλόγων της Πρέμιερ Λιγκ και προκαλεί συζητήσεις για την ισπανική προσέγγιση στην ποδοσφαιρική εκπαίδευση.
Snapshot powered by AI

Η Μασία δεν είναι απλώς μία ακαδημία ποδοσφαίρου, αλλά ένα πραγματικό «εργοστάσιο» παραγωγής ταλέντων, ένα σχολείο που εδώ και δεκαετίες έχει διαμορφώσει τη φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα και έχει αναδείξει μερικούς από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αθλήματος.

Στις εγκαταστάσεις της, σημασία δεν δίνεται μόνο στο έμφυτο ταλέντο, αλλά στην κατανόηση του παιχνιδιού, την τεχνική κατάρτιση, την ταχύτητα σκέψης και την ικανότητα των παικτών να αγωνίζονται με τη φιλοσοφία των «μπλαουγκράνα».

Από τη Μασία έχουν περάσει γενιές ποδοσφαιριστών που άφησαν εποχή. Ο Λιονέλ Μέσι αποτέλεσε το μεγαλύτερο παράδειγμα, φτάνοντας στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ο Τσάβι Ερνάντες και ο Αντρές Ινιέστα έγιναν οι «εγκέφαλοι» της ομάδας που κυριάρχησε στην Ευρώπη, ενώ, ο Σέρχιο Μπουσκέτς εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς μέσους της γενιάς του.

Η λίστα συνεχίζεται με παίκτες όπως ο Ζεράρ Πικέ, ο Ζόρντι Άλμπα και ο Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αποτελεί το σύγχρονο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Μπαρτσελόνα εμπιστεύεται τα δικά της παιδιά.

Σε αυτήν την παράδοση έρχεται να προστεθεί το όνομα του Ούγκο Γκαλδεάνο, ενός 11άχρονου ποδοσφαιριστή που έχει αρχίσει ήδη να ξεχωρίζει για την οξυδέρκεια και την τεχνική του, την αντίληψη του παιχνιδιού και τα στοιχεία που θυμίζουν τη «σχολή» της Μασία.

Στην Αγγλία, όπου οι ακαδημίες συχνά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη δύναμη και την ταχύτητα από μικρές ηλικίες, το προφίλ του έχει προκαλέσει συζητήσεις γύρω από τη «συνταγή της Ισπανίας» στην ποδοσφαιρική εκπαίδευση, ενώ, βρίσκεται ήδη στο «ραντάρ» κορυφαίων συλλόγων της Πρέμιερ Λιγκ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:33ΚΟΣΜΟΣ

Η νεροποντή «άνοιξε» ολόκληρο δρόμο στην Άγκυρα: Η άσφαλτος υποχώρησε και «κατάπιε» αυτοκίνητο – Βίντεο

12:32NEWSBOMB

Δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Έβρο και Γρεβενά - Από αμέλεια το 88% των πυρκαγιών φέτος

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα της Ελλάδας στην UNESCO για να κηρυχθεί ο Όλυμπος Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς

12:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ληστεία και απόπειρα ληστείας στο κέντρο της πόλης

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ατύχημα σε κρουαζιερόπλοιο στις Σπέτσες: Ναυτικός έπεσε από ύψος 3 μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά

12:10WHAT THE FACT

Ολική έκλειψη ηλίου: Η πόλη που θα «πνιγεί» στο σκοτάδι για σχεδόν 3 λεπτά

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

11:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Χάαλαντ έγινε… Βίκινγκ στον γάμο του Ντοναρούμα κι έδωσε τον ρυθμό για κωπηλατικό πανηγυρισμό – Βίντεο

11:47ΕΘΝΙΚΑ

Νέα κατάρριψη drone των Χούθι από τους ελληνικούς Patriot της Σαουδικής Αραβίας

11:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ... 2028; Η απάντηση του πλανητάρχη στα σενάρια για τρίτη θητεία στον Λευκό Οίκο

11:29TRAVEL

Τα 10 νησιά που πρέπει να επισκεφτείτε το 2026 – Μεταξύ αυτών κι ένα ελληνικό «κόσμημα»

11:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κιλκίς: Επεισοδιακή σύλληψη με τραυματισμούς, μετά από απόπειρα απάτης με πρόσχημα οφειλή στην ΑΑΔΕ

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θερμοκρασίες της νέας εβδομάδας - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

11:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ δίχως τέλος στον Λόγγο: Εντοπίστηκε DNA τρίτου προσώπου στο όπλο - Δεν είναι του 65χρονου Ιταλού

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Γραμμή 3 από την Κυριακή – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

10:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Φωτιά» τα ενοίκια μετά τις βάσεις Πόσο κοστίζει πλέον ένα σπίτι σε μεγάλες φοιτητουπόλεις - Πίνακες

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στην Καστοριά με τα κρούσματα σαλμονέλας - Δεν προέρχονται από κοτόπουλο

10:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα: Το νέο «διαμάντι» της Μασία είναι μόλις 11 ετών και μαγεύει όλη την Ευρώπη – Βίντεο

10:40WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν τον απόλυτο μέγιστο αριθμό ετών που μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

11:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ δίχως τέλος στον Λόγγο: Εντοπίστηκε DNA τρίτου προσώπου στο όπλο - Δεν είναι του 65χρονου Ιταλού

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι έρχεται μετά την κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF για τη νέα εβδομάδα

07:54LIFESTYLE

Εβίτα Αγαΐτση: Συγκλονίζει η ηθοποιός - Δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της

09:13ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber: Το μήνυμα από το «Temu» που θα σας αδειάσει τους λογαριασμούς

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Τσιμεντόλιθος ή κεραμικό τούβλο: Μηχανικοί αποκαλύπτουν τη διαφορά που αλλάζει το κόστος ενός έργου

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Πειραιάς: Η στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς στη Γρηγορίου Λαμπράκη - Εγκλωβίστηκε διανομέας

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Φιάλη υγραερίου εξερράγη δίπλα σε δημοσιογράφο στις φωτιές του Μπορντό (video)

11:47ΕΘΝΙΚΑ

Νέα κατάρριψη drone των Χούθι από τους ελληνικούς Patriot της Σαουδικής Αραβίας

08:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις: Τα σενάρια για κατώτατο και εθνική σύνταξη

10:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτσελόνα: Το νέο «διαμάντι» της Μασία είναι μόλις 11 ετών και μαγεύει όλη την Ευρώπη – Βίντεο

08:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πάρτι στη Βουλιαγμένη: 43 χρόνια από το «ελληνικό Woodstock» του Λουκιανού Κηλαηδόνη

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θερμοκρασίες της νέας εβδομάδας - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

08:57ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες: Νυχτερίδα με λύσσα… προσγειώθηκε σε τραπέζι εστιατορίου

09:56ΚΟΣΜΟΣ

«Αν προσπαθήσεις να το αντιμετωπίσεις, σε καταβροχθίζει»: Άνιση μάχη με τις φλόγες στη Μαδρίτη - Τα... παρατάνε οι πυροσβέστες

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στην Καστοριά με τα κρούσματα σαλμονέλας - Δεν προέρχονται από κοτόπουλο

09:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Χιόνισε στον Όλυμπο... 24 Ιουλίου - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

12:10WHAT THE FACT

Ολική έκλειψη ηλίου: Η πόλη που θα «πνιγεί» στο σκοτάδι για σχεδόν 3 λεπτά

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ