Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Snapshot Ένας 28χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρδο μετά από σύγκρουση με κολώνα ηλεκτροφωτισμού.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου στη 1 τα ξημερώματα στο 14ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ρόδου – Καλλιθέας.

Ο 28χρονος είχε έρθει στη Ρόδο για εργασία και δούλευε σε τουριστική επιχείρηση.

Οι συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Ρόδου. Snapshot powered by AI

Νέα τραγωδία γράφτηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην άσφαλτο της Ρόδου, όταν ένας 28χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο 14ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ρόδου – Καλλιθέας.

Όπως αναφέρει το rodiaki.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 28χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού. Από τη σύγκρουση ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 28χρονος είχε έρθει στη Ρόδο για εργασία και απασχολούνταν σε τουριστική επιχείρηση του νησιού.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα εξετάζονται από τους αρμόδιους αξιωματικούς της Τροχαίας Ρόδου, οι οποίοι διενεργούν την προανάκριση για την υπόθεση.

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