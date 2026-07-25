Ατύχημα σε κρουαζιερόπλοιο στις Σπέτσες: Ναυτικός έπεσε από ύψος 3 μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/07) σε κρουαζιερόπλοιο σημαίας Μάλτας, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά των Σπετσών.

Συγκεκριμένα, ένας 43άχρονος ναυτικός τραυματίστηκε στο κεφάλι και τη σπονδυλική στήλη έπειτα από πτώση από ύψος 3 μέτρων. Πρόκειται για πολίτη Φιλιππίνων και μέλος του πληρώματος με ειδικότητα πηδαλιούχου, σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή Σπετσών.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στη λιμενική εγκατάσταση Κόστα Αργολίδας, από όπου διεκομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου.