Η νεροποντή «άνοιξε» ολόκληρο δρόμο στην Άγκυρα: Η άσφαλτος υποχώρησε και «κατάπιε» αυτοκίνητο

Όχημα έπεσε σε λακκούβα που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση τμήματος του οδοστρώματος, ύστερα από ισχυρή βροχόπτωση στην περιοχή Μαμάκ της Άγκυρας. Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερα ασφαλείας.

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες στην πρωτεύουσα της Τουρκίας, προκάλεσαν προβλήματα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η συνοικία Μαμάκ, οι δρόμοι μετετράπησαν σε ποτάμια, ενώ, υπήρξαν πλημμυρικά φαινόμενα, καθιζήσεις οδοστρωμάτων και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Η περιοχή που επλήγη περισσότερο ήταν η Μαμάκ. Στην οδό Ιμάμ Αλίμ Σουλτάν, τμήμα του δρόμου υποχώρησε εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού, με αποτέλεσμα ένα ελαφρύ επαγγελματικό όχημα να πέσει μέσα στον σχηματισμένο κρατήρα.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν νεκροί ή τραυματίες, όπως μεταδίδουν τουρκικά Μέσα ενημέρωσης. Το περιστατικό κατεγράφη σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας παρακείμενης επιχείρησης, όπου φαίνεται το όχημα να πέφτει ξαφνικά στο σημείο όπου υποχώρησε ο δρόμος.