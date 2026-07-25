Εβίτα Αγαΐτση: Συγκλονίζει η ηθοποιός - Δίνει μάχη με τον καρκίνο στα 31 της

Snapshot Η ηθοποιός Εβίτα Αγαΐτση ανακοίνωσε μέσω των social media ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 31 ετών.

Δημοσίευσε βίντεο στο TikTok όπου οι φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια τη δύσκολη αυτή στιγμή.

Αντιμετωπίζει την ασθένεια με δύναμη και αισιοδοξία, έχοντας τη στήριξη αγαπημένων προσώπων.

Το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και μηνύματα συμπαράστασης από φίλους, συναδέλφους και χρήστες των social media.

Η Εβίτα Αγαΐτση κατάγεται από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην Αθήνα ως ηθοποιός και εκπαιδεύτρια. Snapshot powered by AI

Η Εβίτα Αγαΐτση προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική αποκάλυψη μέσα από τα social media, γνωστοποιώντας πως δίνει μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Η ηθοποιός, που τη φετινή τηλεοπτική σεζόν συμμετείχε στη σειρά «Ταμπού» του MEGA, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο από τη στιγμή που οι στενοί φίλοι της τη βοηθούν να ξυρίσει το κεφάλι της, επιλέγοντας να μοιραστεί δημόσια ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια της ζωής της.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η ίδια αντιμετωπίζει τη δοκιμασία με δύναμη και αισιοδοξία, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα που δεν σταματούν να τη στηρίζουν.

«Η καούκα ξυρίστηκε εδώ και 2 μήνες. Η διαδικασία όμως; Ε ορίστε λοιπόν. Shout out στους φίλους μου που είναι σούργελα και εμψυχωτικοί και κάνανε τη διαδικασία ευκολότερη», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές και δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης. Χρήστες των social media, φίλοι και συνάδελφοί της έστειλαν ευχές για δύναμη και ταχεία ανάρρωση, εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως θα βγει νικήτρια από αυτή τη δύσκολη μάχη.

Ποια είναι η Εβίτα Αγαΐτση

Η Εβίτα Αγαΐτση κατάγεται από τον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Εκτός από την υποκριτική, δραστηριοποιείται και στον χώρο της εκπαίδευσης, ενώ έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραγωγές και τηλεοπτικές σειρές.