Έγκλημα στη Σύρο: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει το έγκλημα στη Σύρο καθώς σήμερα δεν ασκήθηκαν διώξεις στον δράστη και στη σύζυγό του για τη δολοφονία της διασώστριας. Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση στο σημείο της τραγωδίας.

Εσπευσμένα στη Σύρο ταξίδεψε από την Αθήνα ο πρώην σύζυγος της άτυχης διασώστριας του ΕΚΑΒ που δολοφονήθηκε, προκειμένου να δώσει κατάθεση και να συναντήσει τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Καταρρακωμένος από την τραγωδία, μίλησε στο του Star . Όπως είπε, έχει μείνει άναυδος με όσα έχουν γίνει.

«Η ζωή μου ήτανε, το λέω και το εννοώ. Ό,τι έκανα, το έκανα για εκείνη και για τα παιδιά. Ήμασταν μαζί 22 χρόνια. Δεν ήταν άνθρωπος βίαιος, της άρεσε να βοηθάει. Τώρα τι μπορεί να έγινε στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου, δεν μπορώ να το ξέρω», είπε.

Τα γενέθλια

Σήμερα κανονικά η οικογένεια θα γιόρταζε τα γενέθλια της κόρης τους. Ετοίμαζαν τούρτα, όμως αντί για χαμόγελα υπάρχει πένθος και αμέτρητα ερωτήματα.

«Από τη στιγμή που έχεις κατέβει (στη Σύρο) για έναν λόγο, για να κάνεις τα γενέθλια της κόρης σου την επόμενη μέρα... Σήμερα η κόρη μου γίνεται 12. Ποιος ο λόγος και γιατί να πας εκεί; Κάτι πρέπει να έχει προηγηθεί... Δεν έχει περιουσιακά στοιχεία η γυναίκα μου, ένα σπίτι που μένει με τους γονείς της», επεσήμανε.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως το θύμα και ο 41χρονος δεν ήταν άγνωστοι:

«Η πρώην γυναίκα αυτού που τη σκότωσε έχει παντρευτεί τον πρώτο ξάδελφο της γυναίκας μου και τα παιδιά μας κάνανε παρέα. Ειπώθηκε και αυτό, ότι μπορεί να είχαν ερωτική σχέση, και πάλι δεν μπορώ να το ξέρω. Υπήρχε κάποιο αγκάθι, κάτι που την απασχολούσε; Δεν ήταν άνθρωπος που τα έλεγε και όλα, όπως και εγώ. Μπορεί και εκείνη να μου έκρυβε κάποια πράγματα, μην τυχόν και με ενοχλήσει».

«Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ παρά η γυναίκα μου. Χίλιες φορές να είχα φύγει εγώ. Τώρα μου άφησε ένα βάρος, το οποίο δεν μπορώ να το διαχειριστώ κατάλληλα... Τα παιδιά θα μείνουν μαζί μου. Τα παιδιά από εδώ και μπρος θα είναι μαζί μου. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για τους γονείς της. Δεν αφαιρείς έτσι μια ζωή. Τι θα παραδώσεις;».

Διαβάστε επίσης