Κακοκαιρία Πειραιάς: Η στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς στη Γρηγορίου Λαμπράκη

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς

Κατερίνα Ρίστα

Κακοκαιρία Πειραιάς: Η στιγμή της κατάρρευσης της σκαλωσιάς στη Γρηγορίου Λαμπράκη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
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  • Σκαλωσιά σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά κατέρρευσε λόγω κακοκαιρίας και ισχυρών ανέμων.
  • Η κατάρρευση συνέβη την Παρασκευή 24/7 και τραυμάτισε έναν διανομέα που περνούσε από το σημείο.
  • Βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή της κατάρρευσης και την προσπάθεια δύο ατόμων να βοηθήσουν τον τραυματία.
  • Για το περιστατικό έχει σχηματιστεί δικογραφία.
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) στον Πειραιά, όταν σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε εξαιτίας της κακοκαιρίας και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ακολουθεί έχει καταγραφεί η στιγμή που η σκαλωσιά καταρρέει εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων και καταπλακώνει έναν διανομέα που έτυχε να περνά από το σημείο.

Λίγα λεπτά μετά ακούγονται οι κραυγές του που φωνάζει βοήθεια.

Στο βίντεο που ακολουθεί από την κάμερα ασφαλείας καταστήματος διακρίνονται δύο άτομα εντός του κτηρίου τη στιγμή που ακούν τον άτυχο ντελιβερά να ζητά βοήθεια και σπεύδουν να τον βοηθήσουν να απεγκλωβιστεί.

Για το περιστατικό σχηματίζεται δικογραφία.

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες:

ΠΤΩΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
ΠΤΩΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
ΠΤΩΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

ΠΤΩΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
ΠΤΩΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ

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