Νέα απάτη μέσω Viber: Το μήνυμα από το «Temu» που θα σας αδειάσει τους λογαριασμούς

Νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης βρίσκεται σε εξέλιξη μέσω του Viber, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν το όνομα της γνωστής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Temu, προκειμένου να παραπλανήσουν ανυποψίαστους χρήστες.

Οι δράστες εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της υποτιθέμενης «Marketing 360 team» και ισχυρίζονται ότι συνεργάζονται με την Temu, προσφέροντας εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης με ιδιαίτερα υψηλές απολαβές.

Στο μήνυμα που αποστέλλουν μέσω Viber υπόσχονται άμεση πληρωμή 10 ευρώ για μια δοκιμαστική εργασία, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ημερήσιες αποδοχές μπορούν να φτάσουν από 200 έως και 500 ευρώ για απλές ενέργειες μέσα στην εφαρμογή.

Η διαδικασία που προτείνουν περιλαμβάνει το άνοιγμα συγκεκριμένων συνδέσμων, την είσοδο σε δήθεν καταστήματα της Temu, την επιλογή του κουμπιού «Follow» και την αποστολή στιγμιότυπων οθόνης ως απόδειξη ολοκλήρωσης της εργασίας.

Όταν οι παραλήπτες ρωτούν πώς βρέθηκε ο αριθμός του κινητού τους, οι επιτήδειοι απαντούν ότι διαθέτουν συνεργασία με τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Κροατία και ότι οι αριθμοί επιλέγονται τυχαία, ώστε να προσδώσουν αξιοπιστία στην επικοινωνία τους.

Σύμφωνα με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, η συγκεκριμένη μέθοδος ακολουθεί το γνωστό μοτίβο των διαδικτυακών απατών. Αρχικά καταβάλλεται ένα μικρό ποσό για να κερδηθεί η εμπιστοσύνη του θύματος και στη συνέχεια ζητούνται χρήματα, προσωπικά στοιχεία ή τραπεζικά δεδομένα, οδηγώντας σε οικονομική ζημία ή υποκλοπή στοιχείων.

Οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να μην ανοίγουν άγνωστους συνδέσμους, να μην αποστέλλουν προσωπικά δεδομένα ή screenshots και να μην κοινοποιούν ποτέ τραπεζικά στοιχεία. Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη αλληλεπιδράσει με τους δράστες, θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του, να παρακολουθεί τις κινήσεις του λογαριασμού του και να προχωρήσει σε καταγγελία στις αρμόδιες Αρχές.