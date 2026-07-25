Γιατί η αυριανή ημέρα θα είναι η μικρότερη του 2026 - Το παράδοξο του πλανήτη μας

Snapshot Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 η Γη θα ολοκληρώσει την περιστροφή της σε λιγότερο από 24 ώρες, καταγράφοντας τη συντομότερη ημέρα του έτους.

Η ταχύτητα περιστροφής της Γης έχει φτάσει πλέον στο μέγιστό της και αναμένεται να μειωθεί σταδιακά μετά από χρόνια ρεκόρ γρήγορης περιστροφής.

Η βαρύτητα της Σελήνης και οι παλιρροϊκές δυνάμεις επηρεάζουν σημαντικά τις μικρές μεταβολές στην περιστροφή της Γης.

Η κλιματική αλλαγή και η τήξη των πολικών πάγων συμβάλλουν στην επιμήκυνση της διάρκειας της ημέρας λόγω ανακατανομής της μάζας της Γης.

Το απόλυτο ρεκόρ γρήγορης περιστροφής καταγράφηκε στις 10 Ιουλίου 2025, με τη Γη να περιστρέφεται 1,37 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερα από τις 24 ώρες. Snapshot powered by AI

Προετοιμαστείτε να βιώσετε τη γρηγορότερη ημέρα του έτους, αν και θα είναι σχεδόν αδύνατο να το αντιληφθείτε χωρίς ένα εξαιρετικά ακριβές ατομικό ρολόι. Αύριο, Κυριακή 26 Ιουλίου, η Γη θα σημειώσει τη συντομότερη ημέρα του 2026, ολοκληρώνοντας την καθημερινή της περιστροφή σε λιγότερο από τις συνηθισμένες 24 ώρες.

Ωστόσο, νέα δεδομένα από τη Διεθνή Υπηρεσία Περιστροφής της Γης και Συστημάτων Αναφοράς (International Earth Rotation and Reference Systems Service - IERS) δείχνουν μια ξεκάθαρη τάση: η ασυνήθιστα γρήγορη περιστροφή του πλανήτη μας φαίνεται πως έχει πλέον φτάσει στο μέγιστό της. Μετά από αρκετά χρόνια κατά τα οποία καταγράφηκαν ρεκόρ μικρής διάρκειας ημέρας, η ταχύτητα περιστροφής της Γης αρχίζει ξανά να μειώνεται σταδιακά.

Αυτή η ανεπαίσθητη μεταβολή στον χρόνο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τους επιστήμονες, οι οποίοι παρακολουθούν συνεχώς τις πολύπλοκες διεργασίες που επηρεάζουν την κίνηση του πλανήτη μας στο διάστημα.

Ρεκόρ περιστροφής της Γης

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί από μια απρόσμενη επιτάχυνση της περιστροφής της Γης. Η τάση έγινε εμφανής το 2020, όταν καταγράφηκαν οι 28 συντομότερες ημέρες από την εποχή των ατομικών ρολογιών.

Ακολούθησαν ακόμη πιο εντυπωσιακά ρεκόρ το 2022 και στη συνέχεια το 2025. Το απόλυτο ρεκόρ καταγράφηκε στις 10 Ιουλίου 2025, όταν η Γη ολοκλήρωσε μία πλήρη περιστροφή 1,37 χιλιοστά του δευτερολέπτου ταχύτερα από τον τυπικό χρόνο των 86.400 δευτερολέπτων (24 ώρες).

Για αύριο, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η ημέρα θα είναι περίπου 0,65 χιλιοστά του δευτερολέπτου μικρότερη από το κανονικό.

Ο Λεονίντ Ζότοφ, ειδικός από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, δήλωσε στο TimeAndDate.com ότι το βαθύτερο σημείο επιτάχυνσης της δεκαετίας έχει πλέον ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πλανήτης πέρασε το μέγιστο σημείο ταχύτητας και έχει εισέλθει σε φάση επιβράδυνσης.

Ο ρόλος της Σελήνης και της κλιματικής αλλαγής

Η κίνηση της Γης υφίσταται συνεχώς μικρές μεταβολές εξαιτίας πολλών φυσικών και αστρονομικών παραγόντων.

Η βαρύτητα της Σελήνης επηρεάζει άμεσα αυτό το φαινόμενο. Η περιστροφή της Γης μεταβάλλεται ανάλογα με τη θέση της Σελήνης σε σχέση με τον ισημερινό: όταν η Σελήνη βρίσκεται σε συγκεκριμένες γεωμετρικές θέσεις, μπορεί να προκαλεί μικρές επιβραδύνσεις ή επιταχύνσεις της περιστροφής.

Παράλληλα, οι παλιρροϊκές δυνάμεις λειτουργούν εδώ και αιώνες επιβραδύνοντας σταδιακά την περιστροφή της Γης. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι δύσκολα προβλέψιμες κινήσεις του υγρού πυρήνα του πλανήτη, των ωκεανών και της ατμόσφαιρας.

Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι και η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάζει τη διάρκεια της ημέρας. Η επιταχυνόμενη τήξη των πολικών πάγων αναδιανέμει τεράστιες ποσότητες νερού σε ολόκληρο τον πλανήτη, μεταβάλλοντας την κατανομή της μάζας της Γης και προκαλώντας μια πολύ μικρή αλλά σταθερή επιμήκυνση της διάρκειας της ημέρας.