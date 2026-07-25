Τα παραλειπόμενα του Προεδρικού: Γιατί ο εθνικός ύμνος χάθηκε στο βάθος και τι περιείχε το κυπελάκι

Snapshot Η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εντός του Προεδρικού Μεγάρου λόγω σφοδρής καταιγίδας στην Αττική.

Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου έγινε σε διπλανό δωμάτιο, με αποτέλεσμα πολλοί καλεσμένοι να μην την ακούσουν.

Υπήρξε σημαντική έλλειψη αντιπολιτευόμενων βουλευτών, με την εκδήλωση να έχει περισσότερο χαρακτήρα reunion παρά επίσημης εργασίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας σχολίασε ανοιχτά τις απουσίες και την κατάσταση του καιρού με καυστικό τρόπο.

Το γαστρονομικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε απλά κυπελάκια με χοιρινό γύρο και πίτα, που προκάλεσαν θετικά σχόλια λόγω της απλότητας και της λαϊκής φύσης τους. Snapshot powered by AI

Για πρώτη φορά η δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που παραθέτει παραδοσιακά αυτή την περίοδο του έτους ο εκάστοτε ΠτΔ, έγινε στο εσωτερικό του Προεδρικού Μεγάρου καθώς η σφοδρή καταιγίδα που έπληξε την Αττική έδειξε το πιο επιθετικό της πρόσωπο την ώρα της άφιξης των περισσότερων προσκεκλημένων.

Έτσι, όσοι δεν είχαν την τύχη να τους αφήσει ένα αυτοκίνητο στη σκεπαστή είσοδο του Μεγάρου, χρειάστηκε να σπριντάρουν στην Ηρώδου Αττικού, με τραγικά αποτελέσματα. Μουσκεμένες προσκλήσεις που μετά βίας διάβαζε κανείς το όνομα του καλεσμένου, γλιστρήματα, και η μάταιη αναζήτηση τρόπων για «γρήγορο στέγνωμα» που έπεσε στο κενό για δεκάδες, ήταν λίγα από όσα χαρακτήρισαν τη χθεσινή εκδήλωση.

Το εσωτερικό του Μεγάρου έμοιαζε με καταφύγιο από τη σφοδρή κακοκαιρία. Ωστόσο, όταν άρχισε να καταφθάνει ο συνολικός αριθμός των καλεσμένων που αρχικά θα συγκεντρώνονταν στους κήπους, το Προεδρικό άρχισε να γίνεται χώρος μαρτυρίου. Υπερβολική πολυκοσμία έκανε αδύνατες τις μετακινήσεις ανάμεσα στα πολιτικά πηγαδάκια. Λίγο πριν την έναρξη της σύντομης ομιλίας του ΠτΔ, το κέντρο της αίθουσας έμοιαζε κυριολεκτικά απροσπέλαστο και αδιανόητα ζεστό παρά το γεγονός ότι ο κλιματισμός λειτουργούσε στο "full". Βέβαια, αν και απολύτως απαραίτητο λόγω της ζέστης που επικρατούσε δημιούργησε περισσότερα άγχη που άρχισαν να αναρωτιούνται τι μάρκα θερμαντική κρέμα θα αγοράσουν από το εφημερεύον φαρμακείο της γειτονιάς τους για να αντιμετωπίσουν τις «ψύξεις».

Η βραδιά ξεκίνησε με την ομιλία του ΠτΔ Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος φρόντισε να μιλήσει με ιδιαίτερα γλαφυρό και περίτεχνο τρόπο για την έννοια της «Γαλάζιας Πατρίδας» που πρόκειται να νομοθετήσει η Βισσιά αλλού. «Με σφραγίδα, κατοχυρωμένο», είπε χαρακτηριστικά ο Κ. Τασούλας για να πω ότι δήποτε.

Όμως πριν ξεκινήσει η ομιλία υπήρξε μια ατυχής στιγμή. Η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την ορχήστρα των ενόπλων δυνάμεων έγινε από το διπλανό δωμάτιο, το δωμάτιο εισόδου, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι που βρίσκονταν στην κεντρική αίθουσα να μην ακούνε ότι ξεκίνησε και να συνεχίζουν ακάθεκτοι τις ομιλίες τους.

Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί και η μεγάλη έλλειψη αντιπολιτευόμενων βουλευτών συνολικά. Για την ακρίβεια ελάχιστοι βουλευτές κομμάτων πλην της ΝΔ προσήλθαν στην πρόσκληση του κόμματος, μετατρέποντας τη σημερινή εκδήλωση περισσότερο σαν reunion παρά σαν εργασία, αλλά και σε τόπο συνάντησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρχηγοί συζήτησαν για τον νέο Βρετανό πρωθυπουργό και για τη θετική του στάση σχετικά με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Εκτός αυτού φέρονται να σχολίασαν το πρόγραμμα άθλησης του καθενός

Σε σχέση με τις απουσίες πάντως, ο ΠτΔ προκάλεσε αίσθηση: «Θα με προβλημάτιζε αν ερχόντουσαν. Στατιστικά είναι οι ίδιοι. Ποτέ δεν έρχονται. Απόλυτο δικαίωμα τους να μην έρθουν», είπε ο ΠτΔ μιλώντας σε δημοσιογράφους και συμπλήρωσε: «Δεν απογοητεύτηκα με την κ. Δούρου, ήμουν πιο απασχολημένος με τον καιρό», τόνισε καυστικά ο κ. Τασούλας στην εκδήλωση.

Μετά τις... αβρότητες πάντως ήρθε η ώρα του φαγητού. Τα λίγα καναπεδάκια με λαχανικά αρχικά δεν εντυπωσίσαν, όμως στη συνέχεια το γαστρονομικό ενδιαφέρον αυξήθηκε: πιατέλες με κεφτεδάκια, spring rolls, quiche lorraine, σπανακόπιτα, ρολό κοτόπουλο και μπρουσκέτες σολωμού.

Όμως «βασιλιάς» της βραδιάς ήταν τα απλά χάρτινα κυπελάκια που έγιναν ανάρπαστα καθώς περιείχαν από μία μερίδα ξεροψημένου χοιρινού γύρου και πίτα. Η επιλογή προκάλεσε αρκετά θετικά σχόλια, αφού κανείς δεν περίμενε να βρει μια εκδοχή ενός τόσο λαϊκού πιάτου στο προεδρικό μέγαρο.

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