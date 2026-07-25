ΟΗΕ: Ο Αμερικανός πρέσβης επικρίνει τον Υπ. Αρμοστή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το σύστημα Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών χάνει την αξιοπιστία του εδώ και δεκαετίες, δήλωσε ο Πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ για θέματα Διοίκησης και Μεταρρύθμισης, Τζεφ Μπάρτος.

Ο Μπάρτος στη συνέχεια άσκησε σφοδρή κριτική στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ.

«Ο κ. Τουρκ έχει καταδικάσει ελεύθερες δημοκρατίες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Αυστραλία, ενώ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα έχει καταδικάσει το Ισραήλ. Όταν, όμως, πρόκειται για τις κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το αυταρχικό καθεστώς της Αβάνας, αντί να προσφέρει ελπίδα στον κουβανικό λαό, το γραφείο του αφιερώνει τον χρόνο του καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τις κυρώσεις σε βάρος αυτού του καταπιεστικού κομμουνιστικού καθεστώτος», δήλωσε ο Μπάρτος.

Ο Αμερικανός πρέσβης πρόσθεσε ότι «όταν το ιρανικό καθεστώς εξαπέλυσε ένα νέο κύμα βίαιης καταστολής και σφαγής 40.000 πολιτών του, ο Τουρκ παρέμεινε σιωπηλός επί 12 ημέρες. Έσπευσε, όμως, να καταδικάσει τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών που αποσκοπούν στο να διασφαλιστεί ότι το Ιράν, ο μεγαλύτερος κρατικός χορηγός της τρομοκρατίας στον κόσμο, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ο Μπάρτος δήλωσε επίσης ότι ο Τουρκ επέβλεψε μια «μεροληπτική βάση δεδομένων που στοχοποιεί αμερικανικές εταιρείες» και «διευκόλυνε τον αντιισραηλινό μηχανισμό του ΟΗΕ».

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε την Παρασκευή, με συντριπτική πλειοψηφία, υπέρ της ανανέωσης της θητείας του Φόλκερ Τουρκ για ακόμη τέσσερα χρόνια.