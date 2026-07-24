Προεδρικό Μέγαρο: Το τετ-α-τετ Μητσοτάκη με τους πολιτικούς αρχηγούς και τα τέσσερα τιμώμενα πρόσωπα

Snapshot Η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα και με αλλαγές στο πρωτόκολλο λόγω καιρικών συνθηκών.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με τους πολιτικούς αρχηγούς σε άτυπη συζήτηση, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν περίπου 1.700 προσκεκλημένοι από όλο το φάσμα της δημόσιας και κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων μελών της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Τιμητικά προσκλήθηκαν τέσσερα πρόσωπα με προσωπική πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανάμεσά τους δύο μαθητές με τις υψηλότερες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές και ένας πιλότος που προσγείωσε με ασφάλεια F-16 μετά από μηχανική βλάβη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαστικοί, πρυτάνεις, αγωνιστές της Αντίστασης και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού και πολιτιστικού τομέα. Snapshot powered by AI

Σε θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, με τις καιρικές συνθήκες να επιβάλλουν αλλαγή στο πρωτόκολλο της εκδήλωσης. Το παραδοσιακό «πηγαδάκι» των πολιτικών αρχηγών μεταφέρθηκε από το κιόσκι του κήπου στη μεγάλη σάλα του 2ου ορόφου. Εκεί, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού συνομίλησε με τους τιμητικά προσκεκλημένους, ανέβηκε για την καθιερωμένη άτυπη συζήτηση με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η λίστα των περίπου 1.700 προσκεκλημένων κάλυπτε όλο το φάσμα της δημόσιας και κοινωνικής ζωής. Το «παρών» έδωσαν μέλη της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς και τέσσερις πρώην Πρόεδροι της Βουλής. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν επίσης ο Έλληνας επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, 20 ευρωβουλευτές και σχεδόν το σύνολο των μελών του Κοινοβουλίου —συμπεριλαμβανομένων 30 ανεξάρτητων βουλευτών και πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Την εκδήλωση τίμησαν ακόμη η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι δικαστικοί, πρυτάνεις, περισσότεροι από 500 αγωνιστές της Αντίστασης, καθώς και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού, εφοπλιστικού, τραπεζικού κλάδου, των Γραμμάτων, των Τεχνών και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ξεχωριστό τόνο στη βραδιά έδωσαν τα τέσσερα πρόσωπα που προσκλήθηκαν τιμητικά με προσωπική πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόκειται για τους δύο μαθητές που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τον Γιώργο Μυριάδη (19,80) και τον Ανδρέα Οικονομόπουλο (19,75). Δίπλα τους βρέθηκε η εκπαιδευτικός Παναγιώτα Διαμαντή, πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ», η οποία έδωσε ξανά ζωή στο χωριό Φουρνά της Ευρυτανίας προσελκύοντας νέες οικογένειες από τα αστικά κέντρα, καθώς και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος προσγείωσε με απόλυτη ψυχραιμία και ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου έπειτα από σοβαρή μηχανική βλάβη.

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