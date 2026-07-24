Συνωστισμός στο Προεδρικό για την Αποκατάστασης της Δημοκρατίας - Η κακοκαιρία άλλαξε τον σχεδιασμό

Snapshot Στο Προεδρικό Μέγαρο έχουν συγκεντρωθεί περίπου 1.700 καλεσμένοι για την εκδήλωση, παρά τη βροχή.

Απουσιάζουν σημαντικά πολιτικά πρόσωπα, όπως οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας.

Τέσσερα πρόσωπα τιμήθηκαν προσωπικά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μεταξύ αυτών δύο αριστούχοι μαθητές και ένας ηρωικός επισμηναγός.

Η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα έχει προγραμματιστεί για τις 20:00, ακολουθούμενη από συνομιλίες των πολιτικών αρχηγών.

Λόγω καιρού, το πολιτικό «πηγαδάκι» θα διεξαχθεί στη μεγάλη σάλα του δεύτερου ορόφου αντί για το κιόσκι του κήπου. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αφίξεις των προσκεκλημένων στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή των περίπου 1.700 καλεσμένων. Παρά τη ξαφνική βροχή, οι δύο μεγάλες αίθουσες του Μεγάρου έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να φιλοξενήσουν την εκδήλωση.

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Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους περιλαμβάνονται πολλοί βουλευτές και ευρωβουλευτές. Ωστόσο, η φετινή δεξίωση σημαδεύεται από σημαντικές απουσίες. Από την εκδήλωση θα απέχουν οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς και Αλέξης Τσίπρας, ενώ δεν θα παραστούν επίσης η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η Ρένα Δούρου και ο Δημήτρης Νατσιός. Παράλληλα, τον Κυριάκο Βελόπουλο στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών εκπροσωπεί ο Βασίλης Βιλιάρδος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τέσσερα πρόσωπα που προσκλήθηκαν τιμητικά με προσωπική πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πρόκειται για δύο μαθητές που αρίστευσαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, μία εκπαιδευτικό από την Ευρυτανία που δημιούργησε δομή φιλοξενίας για να ενθαρρύνει κατοίκους της Αθήνας να ζήσουν στην επαρχία, καθώς και τον ηρωικό επισμηναγό που προσγείωσε με επιτυχία το μαχητικό αεροσκάφος F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Βάσει του προγράμματος, οι αφίξεις των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα και του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ολοκληρώνονται σταδιακά, προκειμένου στις 20:00 να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συνομιλήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς. Λόγω των καιρικών συνθηκών, το καθιερωμένο πολιτικό «πηγαδάκι», που παραδοσιακά λαμβάνει χώρα στο κιόσκι του κήπου, θα μεταφερθεί στη μεγάλη σάλα του δεύτερου ορόφου. Εκεί, οι πολιτικοί αρχηγοί θα έχουν την ευκαιρία για μια ημιώρη άτυπη συζήτηση, συγκεντρώνοντας όπως πάντα τα δημοσιογραφικά βλέμματα.

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