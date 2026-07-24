Με απουσίες τριών κομμάτων η αποψινή εκδήλωση στο Προεδρικό για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ απουσιάζει από την εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας λόγω της συμμετοχής σε αυτή νοσταλγών της χούντας και ακροδεξιών στοιχείων.

Η Πλεύση Ελευθερίας δεν συμμετέχει στην εκδήλωση εξαιτίας της στάσης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα.

Το κόμμα ΝΙΚΗ αποχωρεί από την εκδήλωση, επισημαίνοντας ότι η επέτειος συμπίπτει με τις ημέρες μνήμης των θυμάτων της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Αντί της εκδήλωσης στο Προεδρικό, ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχε σε εκδήλωση τιμής για τους αντιστασιακούς και τα θύματα της δικτατορίας.

Η ΝΙΚΗ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες ημέρες επιβάλλουν εθνική περισυλλογή και όχι κοινωνικές εκδηλώσεις ή δημόσιες εορτές. Snapshot powered by AI

Με την απουσία τουλάχιστον τριών κοινοβουλευτικών κομμάτων θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η καθιερωμένη εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, την οποία κατά παράδοση διοργανώνει ο ΠτΔ κάθε χρόνο.

Την αρχή έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς με επιστολή της προς τον ΠτΔ Κωνσταντίνο Τασούλα, η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα αντιπροσωπευτεί στην εκδήλωση, προβάλλοντας συγκεκριμένους πολιτικούς λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Στην επιστολή τονίζεται ότι η εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, «από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας».

«Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας», επισημαίνεται στην επιστολή της Ρένας Δούρου.

Αντ' αυτού, πολυμελής αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής την πρόεδρο της ΚΟ παραβρέθηκε χθες σε εκδήλωση του Συνδέσμου Φυλακισθέντων-Εξορισθέντων Αντιστασιακών στο πάρκο ΕΑΤ-ΕΣΑ, με σκοπό να τιμηθούν όσοι και όσες αγωνίστηκαν για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος. Στην επιστολή της η κ. Δούρου αναφέρει μάλιστα ότι σε τέτοιες εκδηλώσεις βρίσκεται «η θέση κάθε δημοκράτη που αντιλαμβάνεται ότι η Δημοκρατία δεν είναι η κοσμική συνύπαρξη των νοσταλγών της κατάλυσης της Δημοκρατίας με τους υπερασπιστές της».

Ομοίως, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι δεν θα παρευρεθεί απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο, στρέφοντας όμως τα βέλη της και προσωπικά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Τασούλα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Είναι αυτονόητο όπως και πέρυσι έτσι και φέτος και όσο βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κ. Τασούλας, σαφώς η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε διαδικασίες δημοσίων σχέσεων ενός προσώπου που θα έπρεπε να ελέγχεται (ως πρώην πρόεδρος της Βουλής) και σίγουρα να μην κοσμεί τη θέση του πρώτου τη τάξη πολιτειακού παράγοντα».

Στην ομάδα των κομμάτων που δεν θα παραστούν στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση προστέθηκε όμως και το κόμμα ΝΙΚΗ, με πολύ διαφορετικό, ωστόσο, σκεπτικό.

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του κόμματος, ο πρόεδρος του Δημήτρης Νατσιός και οι βουλευτές του δεν πρόκειται να παρευρεθούν σε εκδηλώσεις που είναι «τροφή για κουτσομπολιό στις εφημερίδες».

«Η απόφαση αυτή αποτελεί σταθερή επιλογή αρχής και συνδέεται με τον σεβασμό απέναντι στη μνήμη του Ελληνισμού της Κύπρου, καθώς η επέτειος της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας συμπίπτει με τις ημέρες κατά τις οποίες η πατρίδα μας τιμά τα θύματα της τουρκικής εισβολής και της κυπριακής τραγωδίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Από το βήμα της Βουλής, ο Πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ χαρακτήρισε αδιανόητο να πραγματοποιούνται λαμπρές δεξιώσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμπλήρωση πενήντα δύο ετών από τον «Αττίλα», όταν «ο Ελληνισμός εξακολουθεί να μετρά νεκρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες και μια πατρίδα υπό κατοχή».

Όπως επισήμανε, οι ημέρες αυτές δεν προσφέρονται για δημόσιες εορτές και κοσμικές εμφανίσεις, αλλά για εθνική περισυλλογή, μνημόσυνο και έμπρακτη απόδοση τιμής σε όσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου.

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