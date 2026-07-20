Τασούλας: Η επίλυση του Κυπριακού, κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τασούλας: Η επίλυση του Κυπριακού, κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πενήντα δύο χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, να τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή του, ότι «η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Τασούλα

«Πενήντα δύο χρόνια μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, κατά παραβίαση κατάφωρη του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, η Μεγαλόνησος συνεχίζει να βιώνει το οδυνηρό τραύμα της κατοχής μεγάλου τμήματος της χώρας από τουρκικά στρατεύματα και όλες τις τραγικές συνέπειες που αυτή προκάλεσε.

Τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα – Κυπρίους και Ελλαδίτες – που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου.

Δεν ξεχνάμε τους αγνοούμενους, τους εκτοπισμένους, τους εγκλωβισμένους και όλους όσοι στερούνται μέχρι σήμερα θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα.

Η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Ένα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει να απολαμβάνει την ίδια και ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη από τους κοινούς ευρωπαϊκούς θεσμούς και από την κάθε χώρα ξεχωριστά για να πέσει το τελευταίο τείχος στην Ευρώπη.

Σε συντονισμό και αγαστή συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων επίλυσης του ζητήματος στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με στόχο την επανένωση της Κύπρου και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και ελευθεριών όλων των Κυπρίων πολιτών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:40ΚΟΣΜΟΣ

Καύσιμα: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ - Πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι

12:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηλεκτρικά πατίνια: Αύριο στη Βουλή το νομοσχέδιο – Απαγόρευση χρήσης για κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Η επίλυση του Κυπριακού, κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής

12:23ΚΟΣΜΟΣ

Σε πεδίο μάχης με την αστυνομία μετατράπηκαν οι δρόμοι του Μπουένος Άιρες μετά την ήττα της Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Από την Ουγκάντα στη σκηνή του Μουντιάλ - Ποια είναι τα παιδιά που χόρεψαν δίπλα στη Σακίρα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Bομβάρδισε την περιοχή της Μόσχας με 400 drones στη «μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου»

11:58MEETING POINT

Το πολιτικό παζλ της ξαπλώστρας: Ποιοι με ποιους

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Νολανική «αποδόμηση» της Οδύσσειας μας ενόχλησε ή μας δίδαξε τελικά;

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη που τραυματίστηκε σε πλοίο προς το Αντίρριο

11:47ΚΟΣΜΟΣ

De Beers: Αναστέλλει για δύο χρόνια τη λειτουργία του μεγαλύτερου ορυχείου διαμαντιών λόγω μείωσης της ζήτησης

11:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Μέσι και Γιαμάλ μετά τον τελικό - Παρέδωσε τη «σκυτάλη»

11:45ANNOUNCEMENTS

«Η Ιδέα της Χρονιάς!» του Sébastien Castro στο Θέατρο Βρετάνια

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η ιστορική άδεια μητρότητας μιας δημάρχου «σπάει» τα στερεότυπα - «Να φτιάξουμε μία κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα κάνουν παιδιά»

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

11:37ANNOUNCEMENTS

Safe Nights – Τα νέα απορροφητικά εσώρουχα ενισχυμένης νυχτερινής προστασίας για παιδιά

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο τελικός του Μουντιάλ έστειλε την ΕΡΤ1 στα ουράνια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται δεύτερο κύμα ζέστης - Από τους 41 στους 30 και ξανά στους... 38!

09:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οργή για τον Παρέδες: Τα βίντεο της ντροπής - Χτύπησε τον Γκαρσία και τον Γκάβι

09:28LIFESTYLE

Οι γκάφες των ξένων σχολιαστών στον τελικό του Μουντιάλ - Μπέρδεψαν τον Ματ Ντέιμον με τον Μπραντ Πιτ (Βίντεο)

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Χαλκιδική: Καταγγελίες για πλαστό έρανο - Προσπάθεια να αποσωληνωθεί η 7χρονη

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Ηλικιωμένος βρέθηκε καρφωμένος σε κάγκελα – Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού

09:56WHAT THE FACT

Έριξαν 12.000 τόνους φλούδες πορτοκαλιού σε ένα άγονο χωράφι: 20 χρόνια μετά, οι επιστήμονες δεν πίστευαν αυτό που αντίκρισαν

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Νολανική «αποδόμηση» της Οδύσσειας μας ενόχλησε ή μας δίδαξε τελικά;

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Νεκρός 13χρονος στους πανηγυρισμούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Που έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κολυμβητές

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

11:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική αγκαλιά Μέσι και Γιαμάλ μετά τον τελικό - Παρέδωσε τη «σκυτάλη»

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Bομβάρδισε την περιοχή της Μόσχας με 400 drones στη «μεγαλύτερη επίθεση του πολέμου»

08:16WHAT THE FACT

Χωρίς κλιματισμό ή ανεμιστήρες: Το γιαπωνέζικο κόλπο για να έχετε δροσιά μέσα στον καύσωνα

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 22χρονη που τραυματίστηκε σε πλοίο προς το Αντίρριο

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κόνιτσα: Νεκρός ο ηλικιωμένος που καρφώθηκε σε κάγκελα- Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Κυριάκι Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τρία ελικόπτερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ