Μητσοτάκης για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, επαγρυπνούμε

«Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων», γράφει ο πρωθυπουργός

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Μητσοτάκης για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο: Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, επαγρυπνούμε
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Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι η 20ή Ιουλίου παραμένει μια ημέρα μνήμης και ευθύνης για ολόκληρο τον Ελληνισμό, με ανάρτησή του στα social media.

Κάθε χρόνο η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θυμίζει μόνο τη «μαύρη επέτειο» της εισβολής, αλλά φέρνει στο προσκήνιο την ανοιχτή πληγή της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων, γράφει ο πρωθυπουργός και τονίζει ότι, 52 χρόνια μετά, η Ελλάδα τιμά τους ανθρώπους που υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Κύπρου, αρνούμενοι να αποδεχθούν τα τετελεσμένα της στρατιωτικής βίας.

«Πενήντα δύο χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος», γράφει ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ συνιστά μια σημαντική ευκαιρία για την επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου: «Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Μια σύγχρονη χώρα που θα ευημερεί μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Συνεχίζουμε λοιπόν τον δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!», γράφει κλείνοντας το μήνυμά του.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για την εισβολή στην Κύπρο

Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο.

Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του Ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοουμένων.

Πενήντα δύο χρόνια μετά, τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας των όπλων. Η Ελλάδα στέκει αμετακίνητη, στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πιστή στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών για μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος.

Η εν εξελίξει πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προσφέρει μια ευκαιρία επίλυσης, στη βάση πάντοτε του συμφωνηθέντος πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων. Μια σύγχρονη χώρα που θα ευημερεί μέσα στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια.

Αυτό είναι το μέλλον που αξίζει στην Κύπρο. Συνεχίζουμε λοιπόν τον δύσκολο αγώνα. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε!

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