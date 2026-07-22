Αρνείται ο ΣΥΡΙΖΑ να παραστεί στην εκδήλωση του ΠτΔ για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Snapshot Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να μην παραστεί στην εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Στην επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τη συμμετοχή νοσταλγών της χούντας, ακροδεξιών και αναθεωρητών της ιστορίας στην εκδήλωση.

Η παρουσία αυτών των ομάδων θεωρείται προσβλητική για τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας και τους δημοκρατικούς αγώνες του ελληνικού λαού.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα τιμήσει την αντίσταση κατά της χούντας σε ιστορικούς τόπους μνήμης αντί να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη δεξίωση.

Η θέση των δημοκρατικών, σύμφωνα με την επιστολή, είναι να απορρίπτουν τη συνύπαρξη με νοσταλγούς της κατάλυσης της Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

Την απόφασή της να μην παραστεί στην καθιερωμένη δεξίωση που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας για την επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας, γνωστοποίησε στον ΠτΔ η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην επιστολή που απέστειλε η πρόεδρος της ΚΟ Ρένα Δούρου στον Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζεται ότι η εκδήλωση πόρρω απέχει από τον σκοπό του ουσιαστικού αναστοχασμού για τη δημοκρατία, τους θεσμούς και τη συλλογική ιστορική μνήμη, «από τη στιγμή που μετέχουν σε αυτή νοσταλγοί της χούντας, εκπρόσωποι της ακροδεξιάς και αναθεωρητές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας μας».

«Η παρουσία τους, που βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια στην εκδήλωση, μόνο τη Δημοκρατία δεν τιμά. Αντιθέτως, προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων της δικτατορίας, των βασανισμένων, των πραγματικών αντιστασιακών που φυλακίστηκαν και εξορίστηκαν. Προσβάλλει τους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας», επισημαίνεται στην επιστολή της Ρένας Δούρου.

Η Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα τιμήσει τους αγωνιστές της Δημοκρατίας με την παρουσία της σε ιστορικούς τόπους μνήμης του αντιδικτατορικού αγώνα, εκεί όπου παραμένει ζωντανή η μνήμη της αντίστασης απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών, «εκεί όπου η συλλογική μνήμη αντιστέκεται στη λήθη και στις βολικές εξισώσεις».

«Εκεί είναι η θέση κάθε δημοκράτη που αντιλαμβάνεται ότι η Δημοκρατία δεν είναι η κοσμική συνύπαρξη των νοσταλγών της κατάλυσης της Δημοκρατίας με τους υπερασπιστές της», καταλήγει η επιστολή της Ρένας Δούρου.

Ολόκληρη η επιστολή:

Ολόκληρη η επιστολή

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