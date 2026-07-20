Δούρου – Πολάκης: Πόσο θα αντέξουν μαζί; Βάλτε ποπ κορν...

Η μεγάλη απορία είναι ποιος θα προλάβει να σηκώσει πρώτος τους τόνους

Newsbomb

Δούρου – Πολάκης: Πόσο θα αντέξουν μαζί; Βάλτε ποπ κορν...
BOMBER
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η συνύπαρξη της Ρένας Δούρου και του Παύλου Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζεται από προσωρινή ενότητα λόγω κοινού στόχου.
  • Η διαφωνία για τη μελλοντική στρατηγική του κόμματος αναμένεται να προκαλέσει ένταση μεταξύ τους.
  • Ο Πολάκης και η Δούρου θεωρούνται ισχυρές προσωπικότητες που δύσκολα θα υποχωρήσουν σε διαφωνίες.
  • Οι πολιτικοί γάμοι συμφέροντος έχουν περιορισμένη διάρκεια και διασπώνται όταν προκύψουν κρίσιμα ζητήματα ηγεσίας ή στρατηγικής.
  • Η διαφωνία για τη γραμμή του κόμματος πιθανόν θα οδηγήσει σε έντονες αντιπαραθέσεις χωρίς εύκολη επίλυση.
Snapshot powered by AI

Η μεγάλη απορία δεν είναι αν η Ρένα Δούρου και ο Παύλος Πολάκης μπορούν να συνυπάρξουν. Η μεγάλη απορία είναι ποιος θα προλάβει να σηκώσει πρώτος τους τόνους όταν αρχίσει η κουβέντα για τη «γραμμή» του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την ώρα όλα είναι μέλι-γάλα. Χαμόγελα, κοινές εμφανίσεις, ενότητα και αγωνιστικοί χαιρετισμοί. Άλλωστε υπάρχει κοινός στόχος και αυτός ενώνει τους πάντες. Το πρόβλημα αρχίζει όταν τελειώσει ο κοινός στόχος και έρθει η ώρα να αποφασίσουν πού πάει το κόμμα.

Εκεί θα έχει ενδιαφέρον...

Ο Πολάκης δεν φημίζεται επειδή λέει εύκολα «ναι, έχεις δίκιο». Η Δούρου επίσης δεν μοιάζει με πολιτικό που θα σηκώνει το χέρι και θα απαντά «όπως πεις, Παύλο». Κάπου εκεί το έργο θα αλλάξει είδος: από πολιτικό δράμα σε... οικογενειακή κωμωδία.

Το πρώτο επεισόδιο πιθανότατα θα έχει τίτλο: «Ποιος χαράζει τη γραμμή;»

Ο δεύτερος θα απαντά: «Εγώ εκφράζω τη βάση».

Η άλλη θα λέει: «Εγώ εκφράζω το κόμμα».

Και κάπου στη γωνία ο Νίκος Παππάς θα προσπαθεί να κάνει τον διαιτητή, μέχρι να διαπιστώσει ότι το παιχνίδι δεν έχει διαιτητές αλλά μόνο... μονομάχους.

Η αλήθεια είναι ότι οι πολιτικοί γάμοι συμφέροντος έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Κρατούν μέχρι να εμφανιστεί το πρώτο μεγάλο θέμα στρατηγικής ή το πρώτο ερώτημα για το ποιος κάνει κουμάντο.

Μέχρι τότε, απολαμβάνουμε την εικόνα της απόλυτης ενότητας.

Μετά... καλό θα είναι να έχουν όλοι πρόχειρο ένα κράνος. Γιατί όταν δύο τόσο ισχυρές προσωπικότητες διαφωνήσουν για τη γραμμή του κόμματος, δύσκολα η συζήτηση θα λυθεί με... αγκαλιές. Οι πιθανότητες να πέσουν πολιτικά «γαλλικά» είναι μάλλον περισσότερες από τις πιθανότητες να συμφωνήσουν χωρίς δεύτερη κουβέντα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:09ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Εξαρθρώθηκε σπείρα που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Πάνω από 110.000 ευρώ η λεία τους

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Freelander 8: Το SUV της Chery-JLR έχει μία τεράστια οθόνη 46,3 ιντσών

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Tζέι ντι Βανς: Πατέρας για τέταρτη φορά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος - «Τα παιδιά μας είναι πανευτυχή που γνωρίζουν τον μικρό τους αδερφό»

07:40SCENARIO

Ποιος είναι ο πιο επικίνδυνος αντίπαλος της ΝΔ;

07:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ εσόδων για τη FIFA – Στις Ομοσπονδίες μεγάλο μέρος των χρημάτων

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας προ των πυλών: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, τι κάνουμε όταν κάποιος υποστεί θερμοπληξία

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (20/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογικό προσκλητήριο Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα: «Μπετόν αρμέ» μέχρι την άνοιξη του 2027

07:22ΜΑΝΤΕΙΟ

Η εμφάνιση του Αλέξη και του Αντώνη αλλάζει το πολιτικό chi,  Υπογλυκαιμικό σοκ αντιπολίτευσης

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτά είναι τα 74 πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Μάριο Ροτζέρο: Ποιος είναι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που καταδικάστηκε για την δολοφονία των ληστών και η Μελόνι πιέζει να του δοθεί χάρη

07:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Μεθυσμένος 59χρονος τραυμάτισε άνδρα με φαλτσέτα και παρέσυρε μοτοσικλετιστή

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο: Διασώστης έδινε μάχη για τη ζωή του 53χρονου που ήταν χωρίς αισθήσεις

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Επιστροφή της ΚΟ 17/8, το Επικρατείας της ΝΔ, και τα ποσοστά Σαμαρά, η δικογραφία που έρχεται από Κοβέσι, η ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ και η αύξηση, το κούρεμα των χρηματιστηριακών, η Permira και το Phising, ο όμιλος Βαρδινογιαννη, η Aktor και οι επενδύσεις

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

06:44BOMBER

Δούρου – Πολάκης: Πόσο θα αντέξουν μαζί; Βάλτε ποπ κορν...

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη-πτώμα σε βαλίτσα: Πέθανε πριν από 7 μέρες, φορούσε σορτσάκι και κοντομάνικο - Όσα γνωρίζουμε για την υπόθεση-θρίλερ

06:52LIFESTYLE

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης της ενημέρωσης – Σαρωτικές αλλαγές με φόντο τη νέα χρονιά

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε κλοιό καύσωνα η χώρα – Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν 40άρια

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για τη σατανική σύζυγο: Άφησε νηστικό το φίδι 3 ημέρες - Πλήρωσε τον εραστή για να το φέρει

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

01:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία – Αργεντινή 1-0: Η «ρόχα» δεν παιζόταν ούτε από τον Μέσι, δίκαια Παγκόσμια Πρωταθλήτρια

05:54ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτά είναι τα 74 πρόσωπα της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Δεν πήγε κανείς στο πάρτι γενεθλίων 7χρονης - Η κίνηση που τα άλλαξε όλα

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία αλλαγή μετά τον καύσωνα των 100 ωρών - Πότε πέφτει 12 βαθμούς η θερμοκρασία

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο κροκόδειλος «Οσάμα» που σκότωσε 80 άτομα και «αρνήθηκε να πεθάνει»

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Πώς έγινε το τροχαίο με το ασθενοφόρο: Διασώστης έδινε μάχη για τη ζωή του 53χρονου που ήταν χωρίς αισθήσεις

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Μάριο Ροτζέρο: Ποιος είναι ο 72χρονος κοσμηματοπώλης που καταδικάστηκε για την δολοφονία των ληστών και η Μελόνι πιέζει να του δοθεί χάρη

21:39ΚΟΣΜΟΣ

«Έχεις σκεφτεί ότι μπορεί να ανατιναχτείς ανά πάσα στιγμή»: Η ερώτηση Αραγκτσί στον Γουίτκοφ

07:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ρεκόρ εσόδων για τη FIFA – Στις Ομοσπονδίες μεγάλο μέρος των χρημάτων

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πρωτοφανές επεισόδιο στο Νεοχώρι όπου ο ιερέας γρονθοκόπησε τον πρόεδρο του χωριού

01:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δάκρυσε ο Μέσι στην απονομή μεταλλίων, έκλαψε ο ποδοσφαιρικός πλανήτης (Video)

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Επιστροφή της ΚΟ 17/8, το Επικρατείας της ΝΔ, και τα ποσοστά Σαμαρά, η δικογραφία που έρχεται από Κοβέσι, η ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ και η αύξηση, το κούρεμα των χρηματιστηριακών, η Permira και το Phising, ο όμιλος Βαρδινογιαννη, η Aktor και οι επενδύσεις

01:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο: Εκεί θα διεξαχθεί η διοργάνωση του 2030

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Καύσωνας προ των πυλών: Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο, τι κάνουμε όταν κάποιος υποστεί θερμοπληξία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ