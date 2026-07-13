Πρόωρες εκλογές: Μπλόφα ή πραγματικότητα;

Snapshot Οι διαρροές περί πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο πιθανόν αποτελούν πολιτική μπλόφα του Κυριάκου Μητσοτάκη για να πιέσει τους αντιπάλους του.

Η μπλόφα στοχεύει κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά, αναγκάζοντάς τους να αποκαλύψουν νωρίτερα τα σχέδιά τους.

Αν οι εκλογές γίνουν τελικά την άνοιξη του 2027, η συζήτηση για πρόωρες κάλπες λειτουργεί ως μέσο διατήρησης του πολιτικού συστήματος σε διαρκή ένταση.

Η συνεχής κινητοποίηση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ενδέχεται να προκαλέσει κόπωση πριν από την πραγματική εκλογική μάχη.

Μέχρι την επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά και οι πολιτικοί αντίπαλοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Θα στήσει τελικά πρόωρες κάλπες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή μήπως έχει αποφασίσει να παίξει το πιο πετυχημένο πολιτικό παιχνίδι... νεύρων των τελευταίων ετών;

Στο μυαλό του Μητσοτάκη δεν είμαι, όμως όσο περνούν οι μέρες αρχίζω να αναρωτιέμαι μήπως όλες αυτές οι διαρροές περί πρόωρων εκλογών μέσα στο φθινόπωρο δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια καλοστημένη πολιτική μπλόφα.

Μια μπλόφα που δεν έχει στόχο τόσο τους πολίτες όσο τους πολιτικούς του αντιπάλους. Να τους αναγκάσει να ανοίξουν τα χαρτιά τους πριν έρθει η ώρα. Να τους βάλει να τρέχουν κατοστάρι, ενώ εκείνος μπορεί να έχει δηλώσει συμμετοχή σε... μαραθώνιο.

Αναφέρομαι κυρίως στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όλοι περιμένουν να αποκαλύψει τα επόμενα βήματά του, αλλά και στον Αντώνη Σαμαρά, που εξακολουθεί να κρατά κλειστά τα χαρτιά του σχετικά με το αν θα προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα.

Αν πράγματι το Μέγαρο Μαξίμου έχει αποφασίσει ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τότε η συνεχής συζήτηση για κάλπες τον Σεπτέμβριο μπορεί να εξυπηρετεί έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: να κρατά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα σε κατάσταση μόνιμου συναγερμού.

Και δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση. Στην πρίζα βρίσκονται και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Περιοδείες, εκδηλώσεις, καφενεία, πανηγύρια, βαφτίσια, γάμοι, χειραψίες, selfies, χαμόγελα... Αν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός μέχρι το 2027, θα χρειαστούν αλλαγή ελαστικών πριν από τα αυτοκίνητά τους.

Η πολιτική, όμως, δεν είναι αγώνας 100 μέτρων. Είναι μαραθώνιος. Και όποιος ξεκινήσει με σπριντ υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να φτάσει στη μέση της διαδρομής χωρίς... ανάσες.

Δεν αποκλείεται λοιπόν ο πραγματικός στόχος να είναι ακριβώς αυτός. Να παρασυρθούν κάποιοι από το κλίμα περί πρόωρων εκλογών, να κάνουν βιαστικές κινήσεις, να ανακοινώσουν πρόωρα πρωτοβουλίες, να κάψουν πολιτικό κεφάλαιο και, όταν τελικά έρθει η ώρα της πραγματικής μάχης, να έχουν ήδη χάσει τη δυναμική τους.

Άλλωστε, στην πολιτική δεν κερδίζει πάντα αυτός που τρέχει πιο γρήγορα. Συχνά κερδίζει εκείνος που πείθει τους άλλους να τρέχουν χωρίς λόγο.

Μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα η ημερομηνία των εκλογών, όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά. Ίσως, λοιπόν, η μεγαλύτερη επιτυχία του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην είναι ότι έχει αιφνιδιάσει τους αντιπάλους του, αλλά ότι τους έχει κάνει να κοιτούν καθημερινά το ημερολόγιο, λες και περιμένουν τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών.

Και αν τελικά οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους, την άνοιξη του 2027, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι η πιο επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία... ήταν αυτή που ξεκίνησε ενάμιση χρόνο νωρίτερα και στην οποία πολλοί έτρεχαν χωρίς να έχει ακουστεί ακόμη η πιστολιά της εκκίνησης.

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