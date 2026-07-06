Σγουρός: «Είναι αρκετοί στο ΠΑΣΟΚ που λένε “ναι” στη Νέα Δημοκρατία»

Snapshot Ο Γιάννης Σγουρός δήλωσε ότι υπάρχουν μέλη του ΠΑΣΟΚ που υποστηρίζουν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αναφερόμενος και στην Άννα Διαμαντοπούλου.

Ο Σγουρός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής της απόφασης μη συνεργασίας με τη ΝΔ μέσω έκτακτου συνεδρίου αν προκύψουν εθνικά ή οικονομικά ζητήματα.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη διαβεβαιώνουν ότι η επίσημη θέση του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ παραμένει αμετάβλητη και εκφράζεται μόνο από τον πρόεδρο και τις συλλογικές αποφάσεις.

Τα όσα είπε ο Σγουρός θεωρούνται προσωπικές του απόψεις και δεν αντικατοπτρίζουν την επίσημη θέση του κόμματος.

Δεν υπάρχει προς το παρόν θέμα απόσυρσης του Γιάννη Σγουρού από τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Snapshot powered by AI

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Γιάννη Σγουρού μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του με το ΠΑΣΟΚ συνοδεύτηκε από μια επεισοδιακή κόντρα με τον παρουσιαστή Σταμάτη Ζαχαρό και σε «πόλεμο» ανακοινώσεων μεταξύ του τηλεοπτικού σταθμού ONE και της Χαριλάου Τρικούπη, η οποία βρέθηκε σε θέση άμυνας.

Η δεύτερη συνέντευξή του όμως, φαίνεται πως δημιουργεί ακόμη βαθύτερα προβλήματα, τέτοια που αναγκάζουν το κόμμα να λάβει αποστάσεις από τα όσα ειπώθηκαν από τον πρώην νομάρχη Αθηνών. Συγκεκριμένα μιλώντας στο OPEN, o κ. Σγουρός προχώρησε σε πολλαπλές αναφορές για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το ζήτημα των συνεργασιών.

Όπως είπε, εντός του ΠΑΣΟΚ υπάρχουν «δύο ψυχές», μια κεντροδεξιά και μία κεντροαριστερή, και παραδέχτηκε ότι υπάρχουν αρκετοί που επιθυμούν μια συνεργασία με τη ΝΔ μετά τις εκλογές. «Είναι αρκετοί στο ΠΑΣΟΚ που λένε “ναι” στη Νέα Δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε μάλιστα για το αν εννοεί την Άννα Διαμαντοπούλου απάντησε «βεβαίως» και σχολίασε ότι «έπρεπε να πάει στη ΝΔ και προτίμησε να μείνει στο ΠΑΣΟΚ».

Μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει η συνεδριακή απόφαση του κόμματος περί μη συνεργασίας με τη ΝΔ, ακόμη και μέσα από «έκτακτο συνέδριο» εάν υπάρξουν εθνικά και οικονομικά θέματα που το απαιτήσουν.

Επίσης σημείωσε πως «το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι στις δύο πρώτες θέσεις. Αν βγει τρίτο, θα υπάρξουν εσωτερικοί κλυδωνισμοί. Και για την ηγεσία. Για όλους χτυπάει η καμπάνα»

Τι απαντούν πηγές της Χ. Τρικούπη μέσω του Newsbomb

Τα όσα είπε ο κ. Σγουρός φαίνεται πώς έχουν συζητηθεί έντονα στη Χαριλάου Τρικούπη και στελέχη ξεκαθαρίζουν στο newsbomb.gr ότι η θέση της μη συνεργασίας με τη ΝΔ που ψηφίστηκε στο Συνέδριο παραμένει απολύτως ενεργή και δεν υπάρχει καμία συζήτηση αυτό να αλλάξει. Ξεκαθαρίζουν δε με νόημα ότι η επίσημη θέση του κόμματος για τις συνεργασίες εκφράζεται από τον πρόεδρο, τον εκπρόσωπο Τύπου και τις συλλογικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα όσα είπε ο κ. Σγουρός είναι αποκλειστικά προσωπικές του απόψεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δε φαίνεται, προσώρας τουλάχιστον, να υπάρχει θέμα απόσυρσης του Γιάννη Σγουρού από τα ψηφοδέλτια.

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