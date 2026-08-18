Είναι το κοτόπουλο σούβλας υγιεινό; Τι θέλουν να γνωρίζετε οι διαιτολόγοι

Τι συμβαίνει με την πρωτεΐνη, την αρτηριακή σας πίεση και άλλα όταν τρώτε κοτόπουλο σούβλας.

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Είναι το κοτόπουλο σούβλας υγιεινό; Τι θέλουν να γνωρίζετε οι διαιτολόγοι
ΕΥ ΖΗΝ
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Το κοτόπουλο σούβλας έχει τη φήμη ότι είναι μια από τις πιο υγιεινές λύσεις στα έτοιμα φαγητά.

Οι διαιτολόγοι πάντως γενικά καταλήγουν κάπου στην μέση: μπορεί να είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και χρήσιμων θρεπτικών συστατικών, αλλά η υγιεινή του αξία εξαρτάται από την μερίδα, αν τρώτε την πέτσα, πώς καρυκεύτηκε ή αλατίστηκε και με τι το συνοδεύετε.

Είναι το κοτόπουλο σούβλας πραγματικά υγιεινό;

Γενικά, ναι. Οι ειδικοί περιγράφουν το κοτόπουλο σούβλας ως μια βολική πηγή πλήρους πρωτεΐνης, που σημαίνει ότι παρέχει και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα. Παρέχει επίσης βιταμίνες Β, σελήνιο, ψευδάργυρο και φώσφορο.

Μια μερίδα 85 γραμμαρίων από:

  • στήθος κοτόπουλου σούβλας χωρίς πέτσα παρέχει περίπου 24 γραμμάρια πρωτεΐνης
  • μπούτι κοτόπουλου σούβλας χωρίς πέτσα παρέχει περίπου 21 γραμμάρια

Η πρωτεΐνη υποστηρίζει τη συντήρηση των μυών και την επιδιόρθωση των ιστών και βοηθά τα γεύματα να είναι πιο χορταστικά.

Η ευκολία είναι επίσης ένα πρακτικό πλεονέκτημα: το να έχετε έτοιμη μαγειρεμένη πρωτεΐνη μπορεί να διευκολύνει την παρασκευή ενός γεύματος γύρω από λαχανικά, φασόλια ή δημητριακά ολικής αλέσεως αντί να βασίζεστε σε λιγότερο θρεπτικά φαγητά από «delivery».

κοτοπουλο σουβλας

Ποιο είναι το μεγαλύτερο διατροφικό μειονέκτημα;

Για τα κοτόπουλα σούβλας από σούπερ μάρκετ, το πρόβλημα είναι το νάτριο (αλάτι). Τα κοτόπουλα συχνά μαρινάρονται έντονα σε άλμη πριν το σούβλισμα και στη συνέχεια καρυκεύονται ξανά. Οι διαιτολόγοι αναφέρουν ότι μια μερίδα 85 γραμμαρίων μπορεί να περιέχει από 300 έως και πάνω από 600 mg νατρίου, ανάλογα με το προϊόν.

Αυτό προστίθεται γρήγορα στην μέγιστη ημερήσια συνιστώμενη δόση των 2.300 mg την ημέρα. Οι ειδικοί συνιστούν να μην ξεπερνάμε αυτήν την ποσότητα ημερησίως και ιδανικά να μην υπερβαίνουμε τα 1.500 mg (για υγιείς ενήλικες).

Αυτό δεν κάνει κάθε κοτόπουλο σούβλας ανθυγιεινό. Σημαίνει ότι η ετικέτα έχει σημασία, ιδιαίτερα για άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση ή για εκείνα των οποίων η συνολική διατροφή περιέχει ήδη πολύ νάτριο. Συγκρίνετε προϊόντα και αναζητήστε επιλογές με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο.

Είναι πιο υγιεινό να αφαιρείτε την πέτσα;

Αν θέλετε να μειώσετε τις θερμίδες, το συνολικό λίπος και τα κορεσμένα λιπαρά, η αφαίρεση της πέτσας μπορεί πράγματι να κάνει μεγάλη διαφορά. Η διατροφική βιβλιογραφία δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικά λιγότερα συνολικά και κορεσμένα λιπαρά στο κοτόπουλο σούβλας, όταν έχει αφαιρεθεί η πέτσα.

Ωστόσο, η αφαίρεση της πέτσας δεν αφαιρεί απαραίτητα μεγάλο μέρος του νατρίου. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν πολύ παρόμοια επίπεδα νατρίου στο κρέας με και χωρίς την πέτσα, γεγονός που συνάδει με το αλάτι που εισάγεται στο κρέας μέσω της αλμυρής μαρινάδας, αντί να παραμένει μόνο στην επιφάνεια/πέτσα.

Το λευκό κομμάτι (στήθος) είναι πιο άπαχο, αλλά και το σκούρο κρέας (μπούτι, φτερούγες) του κοτόπουλου δεν είναι διατροφικά «κακό». Περιέχει περισσότερο λίπος μεν, αλλά και περισσότερο σίδηρο, δε. Και τα δύο μπορούν να ενταχθούν σε ένα υγιεινό διατροφικό πρότυπο.

κοτοπουλα σουβλας σε ραφι σουπερμαρκετ

Πώς μπορείτε να κάνετε το κοτόπουλο σούβλας ένα πιο υγιεινό γεύμα

Σκεφτείτε ολόκληρο το πιάτο. Συνδυάστε το κοτόπουλο σούβλας με λαχανικά, δημητριακά ολικής αλέσεως, όσπρια ή άλλες πλούσιες σε φυτικές ίνες τροφές αντί να το αντιμετωπίζετε ως ολόκληρο γεύμα από μόνο του.

Όταν αγοράζετε κοτόπουλο σούβλας, συγκρίνετε στην ετικέτα το νάτριο ανά μερίδα, ελέγξτε την λίστα συστατικών, επιλέξτε μια λιγότερο καρυκευμένη επιλογή και αφαιρέστε μέρος ή και ολόκληρη την πέτσα.

Συχνές Ερωτήσεις

Κάνει να τρώω κοτόπουλο σούβλας τακτικά;

Για πολλούς υγιείς ανθρώπους, ναι. Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι η επανειλημμένη επιλογή ενός προϊόντος υψηλής περιεκτικότητας σε νάτριο ή η κατανάλωση μεγάλων μερίδων με μικρή ποικιλία σε άλλες πηγές πρωτεΐνης.

Είναι το κοτόπουλο σούβλας πιο υγιεινό από το τηγανητό κοτόπουλο;

Ναι, ειδικά χωρίς την πέτσα, επειδή το κοτόπουλο σούβλας ψήνεται αντί να πανάρεται και να τηγανίζεται. Αλλά η προετοιμασία ποικίλλει, επομένως οι ετικέτες διατροφής είναι πιο χρήσιμες από το να υποθέτουμε ότι κάθε προϊόν σούβλας είναι αυτόματα πιο υγιεινό.

Συμπέρασμα

Οι διαιτολόγοι γενικά θεωρούν το κοτόπουλο σούβλας μια καλή επιλογή έτοιμου φαγητού και όχι κάτι που πρέπει να αποφεύγεται. Τα δυνατά του σημεία είναι η πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, τα χρήσιμα μικροθρεπτικά συστατικά και η ευκολία.

Τα κύρια μειονεκτήματά του είναι το νάτριο και, με την πέτσα, οι επιπλέον θερμίδες και τα κορεσμένα λιπαρά.

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