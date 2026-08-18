Ο Ζούκερμπεργκ σκοπεύει να δωρίσει το 99% της περιουσίας του: Οι μετοχές υπολογίζονται στα 45 δισ.

Ο ιδρυτής και CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν σταδιακά το 99% των μετοχών τους στο Facebook για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των επόμενων γενεών.

Η απόφαση έγινε γνωστή μετά τη γέννηση της πρώτης κόρης τους, Μαξ, το 2015. Τότε, το ζευγάρι είχε εξηγήσει ότι δεν ήθελε η περιουσία του να περιοριστεί σε μια οικογενειακή κληρονομιά, αλλά να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μακροπρόθεσμου κοινωνικού αντίκτυπου.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta