Ο Ζούκερμπεργκ σκοπεύει να δωρίσει το 99% της περιουσίας του: Οι μετοχές υπολογίζονται στα 45 δισ.
Μετά τη γέννηση της πρώτης τους κόρης, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η Πρισίλα Τσαν πήραν την απόφαση να μην περιορίσουν την περιουσία τους σε μια οικογενειακή κληρονομιά
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Ο ιδρυτής και CEO της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν σταδιακά το 99% των μετοχών τους στο Facebook για τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη βελτίωση της ζωής των επόμενων γενεών.
Η απόφαση έγινε γνωστή μετά τη γέννηση της πρώτης κόρης τους, Μαξ, το 2015. Τότε, το ζευγάρι είχε εξηγήσει ότι δεν ήθελε η περιουσία του να περιοριστεί σε μια οικογενειακή κληρονομιά, αλλά να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μακροπρόθεσμου κοινωνικού αντίκτυπου.
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