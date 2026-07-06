Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 9,5 μονάδων για ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει με 25% πρόθεση ψήφου, έχοντας προβάδισμα 9,5 μονάδων έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που έχει 15,5%.

Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί σταθερό ποσοστό 8,5%, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει απώλειες και βρίσκεται επίσης στο 8,5%.

Η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και άλλα μικρότερα κόμματα παρουσιάζουν μικρές μεταβολές στα ποσοστά τους σε σχέση με τον Ιούνιο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 28%, ακολουθούμενος από τον Αλέξη Τσίπρα με 18%.

Υπάρχει αύξηση της αδιευκρίνιστης ψήφου, με το 12% των ερωτηθέντων να μην έχει αποφασίσει ακόμα. Snapshot powered by AI

Προβάδισμα ασφαλείας 9,5 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση της Prorata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών». Μάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού για την τρίτη θέση.

Η ΝΔ και η ΕΛΑΣ καταγράφουν κέρδη μίας μονάδας σε σχέση με τον Ιούνιο, το ΠΑΣΟΚ έχει αμετάβλητα ποσοστά, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία καταγράφει απώλειες μίας μονάδας.

Συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου χωρίς την αποχή τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 25% (24% τον Ιούνιο)

25% (24% τον Ιούνιο) ΕΛΑΣ 15,5% (14,5% τον Ιούνιο)

15,5% (14,5% τον Ιούνιο) ΠΑΣΟΚ 8,5% (8,5% τον Ιούνιο)

8,5% (8,5% τον Ιούνιο) Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (9,5% τον Ιούνιο)

8,5% (9,5% τον Ιούνιο) Ελληνική Λύση 7% (8% τον Ιούνιο)

7% (8% τον Ιούνιο) ΚΚΕ 5,5% (6% τον Ιούνιο)

5,5% (6% τον Ιούνιο) Φωνή Λογικής 4% (3,5% τον Ιούνιο)

4% (3,5% τον Ιούνιο) Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (3,5% τον Ιούνιο)

3,5% (3,5% τον Ιούνιο) ΜεΡΑ25 3% (3% τον Ιούνιο)

3% (3% τον Ιούνιο) ΣΥΡΙΖΑ 2% (2% τον Ιούνιο)

2% (2% τον Ιούνιο) Νέα Αριστερά 1% (1% τον Ιούνιο)

1% (1% τον Ιούνιο) Δημοκράτες 1% (1% τον Ιούνιο)

1% (1% τον Ιούνιο) Νίκη 0,5% (0,5% τον Ιούνιο)

0,5% (0,5% τον Ιούνιο) Άλλα κόμματα 3% (2,5% τον Ιούνιο)

3% (2,5% τον Ιούνιο) Δεν έχω αποφασίσει 12% (12,5% τον Ιούνιο)

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός θεωρείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης που συγκεντρώνει το 28% ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με18%. Έπονται η Μαρία Καρυστιανού με 6%, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος.

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