Δημοσκόπηση Metron Analysis: Άνοδος για ΝΔ και ΕΛΑΣ - Ανακατατάξεις στη δημοτικότητα

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται κατά 2% συγκεντρώνοντας 30,4% στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Metron Analysis.

Το 67% των πολιτών θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο πρόβλημα.

Η κυβέρνηση κρίνεται αρνητικά από το 67% των ερωτηθέντων, ενώ η εικόνα της έχει βελτιωθεί ελαφρώς σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο δημοφιλέστερος πολιτικός αρχηγός με 36% και προηγείται ως καταλληλότερος πρωθυπουργός με 29%.

Το 65% των ερωτηθέντων θεωρεί απίθανο να στηρίξει τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Snapshot powered by AI

Μεγάλο προβάδισμα, με άνοδο των ποσοστών της κατά 2% από τον Μάιο, καταγράφει η ΝΔ στη νέα πανελλαδική δημοσκόπηση της Metron Analysis για τον τηλεοπτικό σταθμό MEGA, η οποία ολοκληρώθηκε την Τρίτη το βράδυ.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 30,4% - ενισχυμένη κατά 2 μονάδες σε σχέση με τον Μάιο -, 17,1% ΕΛΑΣ, 11,4% το ΠΑΣΟΚ, 7,5% Ελπίδα, 6,2% ΚΚΕ, 5,7% Ελληνική Λύση, 5,5% Πλεύση Ελευθερίας, 3,8% Φωνή Λογικής, 3,1% Μέρα25, 1,4% ΣΥΡΙΖΑ, 1,2% Νίκη, 1% Δημοκράτες.

Η ΝΔ δείχνει τον Ιούλιο να κάνει μια συσπείρωση προεκλογικού τύπου.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ προηγείται με 25% και έπονται: 14,1% ΕΛΑΣ, 9,4% ΠΑΣΟΚ, 6,2% Ελπίδα, 5,1% ΚΚΕ, 4,7% Ελληνική Λύση, 4,7% Πλεύση Ελευθερίας, 2,6% Μέρα25, 3,1% Φωνή Λογικής, 1,2% ΣΥΡΙΖΑ, 1% Νίκη. Στο 12,3% καταγράφεται η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Το 67% των ερωτηθέντων απάντησε πως η πορεία της χώρας πάει προς τη λάθος κατεύθυνση, ενώ προς τη σωστή το 30%.

Αξιολογούν την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας και ακολουθούν η οικονομία, η κρίση θεσμών, η διαφθορά και η εξωτερική πολιτική και πόλεμοι.

Ως προς την αξιολόγηση της κυβέρνησης, 67% τη θεωρούν αρνητική, ενώ 28% θετική. Η εικόνα της κυβέρνησης είναι βελτιωμένη σχετικά με την προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του πρωθυπουργού, το 64% την κρίνει αρνητική, ενώ θετικά το 31%.

Αναφορικά με την αξιολόγηση του ΠΑΣΟΚ, στο 82% είναι αρνητική και 11% θετική.

Όσον αφορά τις δημοτικότητες των πολιτικών αρχηγών, καταγράφονται σοβαρές ανακατάξεις. Πρώτος είναι έπειτα από 2 χρόνια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καταγράφοντας ποσοστό 36% έναντι 32% τον προηγούμενο μήνα. Δεύτερη είναι η Μαρία Καρυστιανού με ποσοστό 34%, τρίτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 32%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 32% και ο Αλέξης Τσίπρας στο 31%.

Ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός; Ο κ. Μητσοτάκης προηγείται με 29%, μία μονάδα πάνω από τον Μάιο και στη δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας με 15%, σύμφωνα με αυθόρμητες αναφορές των ερωτηθέντων.

Τέλος, το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις απαντήσεις για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Απίθανο να το στηρίξουν δηλώνουν το 65% των ερωτηθέντων και πολύ πιθανό να το στηρίξουν 5%, μία μονάδα πάνω από τον Μάρτιο.

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