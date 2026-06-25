Γιατί όλα στη ΝΔ δουλεύουν σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές

Ο Πρωθυπουργός θέλει το σύστημα να είναι απόλυτα έτοιμο ανά πάσα στιγμή και έχει θέσει τον κρατικό και κυβερνητικό μηχανισμό σε εγρήγορση και προεκλογικούς ρυθμούς

Δημήτρης Κοτταρίδης

Γιατί όλα στη ΝΔ δουλεύουν σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές
Eurokinissi
Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ
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Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία πως οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, ο μέχρι τώρα όμως σχεδιασμός του Μεγάρου Μαξίμου και της Πειραιώς δείχνει πως έχει επιλέξει να έχει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Έχοντας από τώρα θέσει τον κρατικό και κυβερνητικό μηχανισμό σε εγρήγορση και προεκλογικούς ρυθμούς, ο Πρωθυπουργός θέλει το σύστημα να είναι απόλυτα έτοιμο ανά πάσα στιγμή. Συνεργάτες του επισημαίνουν πως μπορεί να μην έχει αποφασίσει πότε ακριβώς θα στηθούν οι κάλπες, ο ίδιος όμως θέλει να έχει την απόλυτη πρωτοβουλία και να… πατήσει το κουμπί ακόμα και… την επόμενη Κυριακή.

[387903] ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠτΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Eurokinissi

Σύμφωνα με τη γάτα, στο κόμμα και στην κυβέρνηση εξάλλου όλα δουλεύουν σαν να έχουν ήδη προκηρυχθεί εκλογές και απομένει να βρεθεί ο κατάλληλος χρόνος. Τα κορυφαία στελέχη ήδη έχουν ξεκινήσει τις περιοδείες τους σε όλη τη χώρα ενώ και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πυκνώσει τις επαφές του με θεσμικούς φορείς και πολίτες σε όλη τη χώρα.

Μάλιστα τα στελέχη έχουν λάβει εντολή μετά τον Δεκαπενταύγουστο να είναι στην Αθήνα για να ξεκινήσει και ο νέος γύρος περιοδειών με έμφαση στη βόρειο Ελλάδα εκεί που η ΝΔ συνεχίζει να εμφανίζει συγκεκριμένες αδυναμίες και να χάνει ποσοστά από τα δεξιά της. Καθημερινές επίσης είναι πλέον και οι κομματικές εκδηλώσεις των υποψηφίων βουλευτών με στόχο την σταδιακή συσπείρωση των ψηφοφόρων του κόμματος.

Μητσοτάκης Βούλα selfie

Όπως μου εξηγούσε και η γάτα, είναι σαφές πως αυτός ο προεκλογικός πυρετός και σε αυτούς τους ρυθμούς δεν μπορεί να συνεχιστεί μέχρι του χρόνου την άνοιξη, για αυτό και όλοι θα περιμένουν από τον Πρωθυπουργό μια νέα παρέμβαση εκεί προς το τέλος Αυγούστου. Το σίγουρο είναι πως στη ΔΕΘ η κατάσταση θα έχει ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό και τότε θα ξέρουμε αν η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελλίδειο θα σηματοδοτήσει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τις κάλπες.

Η γάτα πάντως επιμένει πως αν παρουσιαστεί η κατάλληλη ευκαιρία που θα φέρνει τη ΝΔ κοντά στην αυτοδυναμία τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προχωρήσει. Πολλά θα κριθούν και από τις δημοσκοπήσεις όπου βέβαια υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα, πως το καλοκαίρι καμία εταιρία που σέβεται τον εαυτό της δεν προχωρά σε ανάλογες μετρήσεις. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που τρέχουν θα ολοκληρωθούν μέσα στις πρώτες μέρες του Ιουλίου και μετά μιλάμε για… αρχές Σεπτεμβρίου.

[387581] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη

Eurokinissi

Σύμφωνα με το κατοικίδιο, αν ο τουρισμός πάει καλά φέτος, όπως όλα δείχνουν ότι θα πάει και δεν αντιμετωπίσουμε μεγάλα προβλήματα με τις πυρκαγιές, μην εκπλαγούμε αν εκεί προς τα τέλη Αυγούστου έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις για εκλογές τον Σεπτέμβριο ή το πολύ στις αρχές Οκτωβρίου.

Για την ιστορία πάντως το ΠΑΣΟΚ είχε ανανεώσει την κυβερνητική του θητεία με τον Κώστα Σημίτη στις εκλογές που έγιναν τον Σεπτέμβριο του 1996, ενώ και ο Κώστας Καραμανλής στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007 κατάφερε, αν και με μικρότερο ποσοστό, να παραμείνει στο Μέγαρο Μαξίμου για δεύτερη τετραετία.

μητσοτακης ροδος

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