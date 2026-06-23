Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 13,5 μονάδες, πέμπτη η Καρυστιανού

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,1% και προβάδισμα 13,5 μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) που συγκεντρώνει 14,5%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού κατατάσσεται πέμπτη με 5,4%, πίσω από την Ελληνική Λύση (7,4%).

Το 78% των ερωτηθέντων δεν θα ψήφιζε κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ μόνο το 12% το θεωρεί πιθανό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 32%, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στο 15,4%.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αυξάνει τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ στο 2,3%, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στο 12,3%. Snapshot powered by AI

Σαφές, διψήφιο, προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ, σύμφωνα νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic, την ώρα που η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει απώλειες και βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση πίσω από την Ελληνική Λύση.

Ενδιαφέρον στοιχείο της μέτρησης είναι πως η ΕΛΑΣ καταγράφει άνοδο 1,7 μονάδων, αυξάνοντας τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ στις 2,3%. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει καθηλωμένο στο 12,3%

Δημοσκόπηση Interview: Η πρόθεση ψήφου

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 28,1%

: 28,1% ΕΛΑΣ : 14,5%

: 14,5% ΠΑΣΟΚ : 12,3%

: 12,3% Ελληνική Λύση : 7,4%

: 7,4% Ελπίδα για τη Δημοκρατία : 5,4%

: 5,4% KKE : 4,5%

: 4,5% Φωνή Λογικής : 4%

: 4% Πλεύση Ελευθερίας : 3%

: 3% ΜέΡΑ25 : 2,9%

: 2,9% Δημοκράτες : 2%

: 2% ΣΥΡΙΖΑ : 0,5%

: 0,5% Νίκη : 0,5%

: 0,5% Νέα Αριστερά : 0,3%

: 0,3% Αναποφάσιστοι : 9,5%

: 9,5% Άλλο κόμμα: 5,1%

Πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της Interview

Την ίδια στιγμή, το 78% απαντά πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 12% εμφανίζεται θετικό. Ακόμη ένα 8% απαντά πως είναι λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης

Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα με 32%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 16,3%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%. Χαμηλότερα καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.

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