Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 13,5 μονάδες, πέμπτη η Καρυστιανού
Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα υπό τον Σαμαρά – Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο
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- Η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,1% και προβάδισμα 13,5 μονάδων έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) που συγκεντρώνει 14,5%.
- Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού κατατάσσεται πέμπτη με 5,4%, πίσω από την Ελληνική Λύση (7,4%).
- Το 78% των ερωτηθέντων δεν θα ψήφιζε κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ μόνο το 12% το θεωρεί πιθανό.
- Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 32%, με τον Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί στο 15,4%.
- Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη αυξάνει τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ στο 2,3%, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στο 12,3%.
Σαφές, διψήφιο, προβάδισμα καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ, σύμφωνα νέα δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της Politic, την ώρα που η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει απώλειες και βρίσκεται πλέον στην πέμπτη θέση πίσω από την Ελληνική Λύση.
Ενδιαφέρον στοιχείο της μέτρησης είναι πως η ΕΛΑΣ καταγράφει άνοδο 1,7 μονάδων, αυξάνοντας τη διαφορά της από το ΠΑΣΟΚ στις 2,3%. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραμένει καθηλωμένο στο 12,3%
Δημοσκόπηση Interview: Η πρόθεση ψήφου
Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:
- Νέα Δημοκρατία: 28,1%
- ΕΛΑΣ: 14,5%
- ΠΑΣΟΚ: 12,3%
- Ελληνική Λύση: 7,4%
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 5,4%
- KKE: 4,5%
- Φωνή Λογικής: 4%
- Πλεύση Ελευθερίας: 3%
- ΜέΡΑ25: 2,9%
- Δημοκράτες: 2%
- ΣΥΡΙΖΑ: 0,5%
- Νίκη: 0,5%
- Νέα Αριστερά: 0,3%
- Αναποφάσιστοι: 9,5%
- Άλλο κόμμα: 5,1%
Την ίδια στιγμή, το 78% απαντά πως δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 12% εμφανίζεται θετικό. Ακόμη ένα 8% απαντά πως είναι λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.
Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης
Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί προβάδισμα με 32%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 16,3%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%. Χαμηλότερα καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.