Οι περιοδείες Μητσοτάκη, οι δημοσκοπήσεις και οι εκλογές

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να τονίζει πλέον σε κάθε ευκαιρία και σε όλους τους τόνους πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027, την ίδια ώρα όμως έχει κινητοποιήσει τον κομματικό μηχανισμό ενώ και ο ίδιος έχει σηκώσει τα μανίκια και έχει ξεκινήσει περιοδείες σε όλη τη χώρα.

Με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν πως παραμένει ο ισχυρότερος πολιτικός πόλος σε προσωπικό επίπεδο υπερτερώντας των πολιτικών του αντιπάλων στο ερώτημα ποιος είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα σηκώσει το μεγαλύτερο βάρος αυτού του προεκλογικού αγώνα. Αν μάλιστα τελικά οι εκλογές πραγματοποιηθούν την ερχόμενη άνοιξη τότε δεν μιλάμε για μία τυπική προεκλογική εκστρατεία, αλλά για έναν προεκλογικό μαραθώνιο.

Μετά τη Ρόδο ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα για συναντήσεις στο δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης με πρώτη στάση τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι. Θα ακολουθήσει επίσκεψη στο κέντρο Υγείας της Βάρης ενώ θα συναντηθεί και με εθελοντές πυροσβέστες στο δημαρχείο. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνάντηση του Πρωθυπουργού με κατοίκους της Βούλας.

Στο Μαξίμου έχουν αποφασίσει οι περιοδείες αυτές να έχουν συγκεκριμένη στόχευση και πέραν της απευθείας επαφής που θέλει να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους πολίτες, στόχος είναι και η ανάδειξη του μέχρι τώρα κυβερνητικού έργου σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η δημόσια υγεία, η προστασία και η αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές κλπ. Στην κυβέρνηση και φέτος εξάλλου έχει σημάνει συναγερμός για το ενδεχόμενο να ζήσουμε και πάλι ένα εφιαλτικό καλοκαίρι με τις πυρκαγιές καθώς οι προβλέψεις για μια ακόμα χρονιά δεν είναι ευοίωνες.

Στο Μαξίμου, όπως με ενημερώνει και η γάτα, θα περιμένουν να δουν και τις νέες δημοσκοπήσεις στο τέλος του μήνα , θα γίνουν και κάποιες μέχρι τα μέσα Ιουλίου και μετά οι επόμενες θα πραγματοποιηθούν όταν τελειώσουν και τα μπάνια του λαού, στα τέλη Αυγούστου.

Το κλίμα που η γάτα πάντως μου μεταφέρει είναι πως υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία πως η ΝΔ θα μπορέσει να πετύχει ποσοστά αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή και πως σε κάθε περίπτωση τη δεύτερη η χώρα θα έχει μια ισχυρή κυβέρνηση. Τα διλλήματα εξάλλου που θα τεθούν και τα οποία θα έχει ο πολίτης στο μυαλό του όταν πάει στις κάλπες θα είναι ξεκάθαρα.

Όπως μάλιστα μου λέει η γάτα στην κυβέρνηση εκτιμούν πως όσο περνά ο καιρός και πλησιάζει η ώρα τόσο θα φαίνεται ακόμα πιο καθαρά η αδυναμία της αντιπολίτευσης να μπορέσει να προτείνει μια σοβαρή εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας. Η αισιοδοξία αυτή της κυβέρνησης φαίνεται να προέρχεται και από τις θετικές ειδήσεις που έρχονται από την περιοχή του κόλπου καθώς η διαφαινόμενη ειρηνευτική διαδικασία φαίνεται να απομακρύνει τις δυσοίωνες προβλέψεις για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα για τους πολίτες στο θέμα της οικονομίας.

Στο Μαξίμου ποντάρουν επίσης και στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το βήμα της ΔΕΘ όπου προβλέπεται στήριξη στη μεσαία τάξη, στους μικρούς επιχειρηματίες αλλά και στους αγρότες. Οσον αφορά τον αγροτικό κόσμο μάλιστα ο Πρωθυπουργός στις περιοδείς του θα εντάξει πολλές αγροτικές περιοχές καθώς θέλει το συντομότερο δυνατό να κλείσουν οι πληγές που προήλθαν και από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.