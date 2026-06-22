Μαρινάκης: «Κάποια από τις Κυριακές της Άνοιξης του 2027 θα είναι οι εκλογές»

Για τις εκλογές, την αντιολίτευση, αλλά και όλα τα υπόλοιπα θέματα της επιακιρότητας απάντησε σήμερα κατά την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

Αρχικά ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη διάσωση της πρώτης κατοικίας, την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού υπό προϋποθέσεις και όλα όσα περιλαμβάνονται στο σχετικό νομοσχέδιο.Θεσπίζεται έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, διευρύνονται τα όρια για επιστροφή ενός ενοικίου και άλλα.

Αύξηση καταγράφηκε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στην επιβατική κίνηση το πρώτο πεντάμηνο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε δύο νέες αξιολογήσεις για την ελληνική οικονομία.

Υπενθυμίσε την τελική προθεσμία για τους ανελκυστήρες, η οποία είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Στη συνέχεια απάντησε σε ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών.

«Ο κ. Τσίπρας και η παρέα του έπαιξαν τις τύχες της χώρας μας στα ζάρια», είπε αρχικά ο κ. Μαρινάκης.

Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι «φούσκωσε αναίτια τις τιμές των προϊόντων» σε πρόσφατη τοποθέτησή του για την ακρίβεια.

Σχετικά με την δικαστική απόφαση για τη διαρροή των emails αποδήμων απάντησε:«Δεν έχει καμία σχέση η υπόθεση αυτή με τη διαδικασία των εκλογών, ούτε απειλείται. Διαχωρίζω το ποινικό νομικό σκέλος της υπόθεσης, το να αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι αυτοί για ένα μέιλ, την στιγμή που καθημερινά δεχόμαστε μειλ από άγνωστα προφιλ, και να αντιμετωπίζουμε αυτούς τους ανθρώπους σαν εμπόρους ναρκωτικών είναι από υποκριτικό έως γελοίο»

«Εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε φόρους σε κανέναν. Μειώνοντας φόρους θέλουμε να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Εκείνοι θέλουν να παίρνουν από τη μια τσέπη και να δίνουν το ένα δέκατο. Εκείνοι βλέπουν φορολόγηση με εκδικητικούς όρους», είπε για την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα.

Περί επαναπροσέγγισης με τον Κώστα Καραμανλή απάντησε: «Είναι ζωντανό κομμάτι της ΝΔ θέλουμε να είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο».

«Κάποια από τις Κυριακές της Άνοιξης του 2027 θα είναι οι εκλογές», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:



Καλό μεσημέρι,

Σημαντικές ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος, καθώς και διατάξεις που αφορούν σε ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ψηφίζεται στις 24 Ιουνίου.



Μεταξύ άλλων:

• Διευρύνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ, από 10.000 ευρώ σήμερα, το ελάχιστο όριο οφειλών.

• Παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

• Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.

• Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

• Αυξάνεται το ακατάσχετο των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.

• Παρατείνεται, μέχρι 30/9/2026, το πρόγραμμα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, με στόχο να δοθεί σε περισσότερους δανειολήπτες η δυνατότητα να μετατρέψουν το δάνειό τους σε ευρώ. Ήδη, έχει δρομολογήσει την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα περίπου το 50% των δανειοληπτών.

• Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

• Αυξάνεται σε 300, από 250 ευρώ που είναι σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

• Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.

• Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.



Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης, μέσα από αυτές τις νέες ρυθμίσεις, είναι η εξεύρεση ουσιαστικών λύσεων σε ζητήματα που απασχολούν τα νοικοκυριά, με έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών μας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαμόρφωση συνθηκών ανάπτυξης.



- - - -

Η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού αναδεικνύεται από τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Βάσει αυτών, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο -εν μέσω της μεγάλης κρίσης στο Ιράν- ξεπέρασαν τα 1,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025.

Η επίδοση των εσόδων είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή αν εξεταστεί το πρώτο τετράμηνο του 2026 συνολικά. Οι εισροές έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, που αντιστοιχεί σε αύξηση των εισπράξεων κατά σχεδόν 753 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας προκύπτει πως η συνολική επιβατική κίνηση κατέγραψε αύξηση 5,7% το πρώτο πεντάμηνο του 2026 στα αεροδρόμια της χώρας σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα.

Από τα δεδομένα προκύπτει πως η Ελλάδα εδραιώνεται ως ελκυστικός προορισμός για όλο και περισσότερους μήνες του έτους, γεγονός που αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εθνικής στρατηγικής για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

- - - -

Δύο διεθνείς κορυφαίες αξιολογήσεις επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά την πρόοδο της Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση “Digital Government Outlook 2026” του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, η Ελλάδα καταγράφει επιδόσεις υψηλότερες στον ψηφιακό μετασχηματισμό από τον μέσο όρο των χωρών του Οργανισμού, ενώ, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με ισχυρές επιδόσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με επίκεντρο τον πολίτη, στη δημιουργία κοινών ψηφιακών υποδομών για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και στην παροχή πιο προληπτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Μάλιστα, η χώρα μας συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία υψηλότερη από εκείνη χωρών όπως η Ιαπωνία, η Ιταλία, ο Καναδάς, η Ολλανδία και η Φινλανδία.

Παράλληλα, από την Έκθεση «Ψηφιακής Δεκαετίας 2026» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εφαρμόζει με συνέπεια την εθνική στρατηγική ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης και να συγκλίνει σταθερά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η χώρα μας ανταποκρίθηκε στο 83% των συστάσεων της Κομισιόν, συνεχίζοντας και το 2025 τη σταθερή πρόοδό της προς την επίτευξη των στόχων.

Το 2025, οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες ανήλθαν στο 79,4%, ενώ οι αντίστοιχες προς τις επιχειρήσεις έφθασαν το 86%.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η πρόοδος στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η Ελλάδα σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες βελτιώσεις στην Ευρώπη, καθώς ο σύνθετος δείκτης ψηφιακής υγείας αυξήθηκε κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε έναν χρόνο, φθάνοντας το 94%, έναντι μέσου όρου 87% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την επίδοση αυτή, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων κρατών-μελών της ΕΕ στον τομέα της ψηφιακής υγείας, ξεπερνώντας κράτη όπως: η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία.

- - - -

Η προθεσμία για την υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων της χώρας στο Μητρώο Απογραφής Ανελκυστήρων λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου του 2026.



Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες χωρίς εξαίρεση:

-σε πολυκατοικίες,

-σε κτίρια γραφείων,

-σε ξενοδοχεία,

-σε επαγγελματικές και μικτές εγκαταστάσεις,

-ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.

Υπενθυμίζεται ότι για τη μη απογραφή προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες/συνιδιοκτήτες των κτιρίων ανά ανελκυστήρα:

-1.000 ευρώ για κτίρια με χρήση κατοικίας,

- 2.500 ευρώ για κτίρια με επαγγελματική ή μικτή χρήση,

-5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό.



Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής, έχοντας πλέον ακριβέστερα στοιχεία, η Πολιτεία, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα μπορεί να επεξεργαστεί τα δεδομένα και να χαράξει τις βέλτιστες πολιτικές για τη στοχευμένη εποπτεία, την πρόληψη κινδύνων και τη συνεχή ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων.



- - - -

Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα αποδίδεται στην πληρέστερη μορφή του μετά από περίπου 220 χρόνια, καθώς ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά απαιτητική αναστηλωτική επέμβαση.

«Είναι μια στιγμή ιστορικής σημασίας για το μνημείο, για την Ακρόπολη και για τον παγκόσμιο πολιτισμό» δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής ενότητας του αετώματος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι εργασίες εκτελέστηκαν από το εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως, υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως.



----

Σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 19:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στα εγκαίνια του κτιρίου Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Αύριο, Τρίτη 23 Ιουνίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το Κτηματολόγιο με θέμα "Από μια εκκρεμότητα δεκαετιών, Σε μια Νέα Εποχή, με Διαφάνεια, Ταχύτητα και Ασφάλεια».

Διαβάστε επίσης