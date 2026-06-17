Μαρινάκης: «Έρχεται νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων στη ΔΕΘ» - Τι είπε για Τσίπρα και Σαμαρά

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί περιοδείες ως σταθερή πολιτική πρακτική από το 2019, με στόχο την παρουσία σε έργα που απασχολούν την κοινωνία.

Η κυβέρνηση προτιμά κοστολογημένες λύσεις και ανακοινώνει μέτρα μόνο αφού εξασφαλίσει τη χρηματοδότησή τους, απορρίπτοντας τη λογική του «τζάμπα».

Αναγνωρίζεται ότι οι παρεμβάσεις για το αυξημένο κόστος ζωής δεν επαρκούν, αλλά προαναγγέλλεται σημαντικό πακέτο φοροελαφρύνσεων στη ΔΕΘ.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν υπεροχή της κυβέρνησης, αλλά και αναποφάσιστους ψηφοφόρους που υποστηρίζουν το κόμμα του 2023.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να σχολιάσει δικαστικές υποθέσεις και χαρακτήρισε την αντιμετώπιση της υπόθεσης Ασημακοπούλου ως δυσανάλογη και υποκριτική. Snapshot powered by AI

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στις πολιτικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, στο αυξημένο κόστος ζωής, αλλά και στις δημοσκοπήσεις και την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας.

Απαντώντας για τις περιοδείες του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε στον ΣΚΑΪ ότι δεν πρόκειται για μια νέα πρακτική, αλλά για μια σταθερή πολιτική επιλογή που εφαρμόζεται με την ίδια ένταση και συνέπεια εδώ και χρόνια. Όπως είπε, ο Πρωθυπουργός κάνει αυτό «από το ’19 ως Πρωθυπουργός μέχρι σήμερα και πριν ως αρχηγός της αντιπολίτευσης», τονίζοντας πως «σημασία δεν έχει μόνο η συχνότητα, έχει και η συνέπεια». Μάλιστα, σημείωσε ότι στόχος είναι η παρουσία σε έργα που είτε ολοκληρώνονται είτε ξεμπλοκάρουν μετά από χρόνια καθυστερήσεων, με κοινό παρονομαστή όσα «απασχολούν την κοινωνία».

Σχολιάζοντας τις εξαγγελίες των άλλων κομμάτων και τις δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών ενόψει εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως «δεν ποινικοποιεί κανείς τις φιλοδοξίες», ωστόσο επέμεινε ότι η χώρα έχει πληρώσει ακριβά τη λογική του «τζάμπα, του λεφτά υπάρχουν, του δώσ’ τα όλα» και σήμερα έχει ανάγκη από «λύσεις κοστολογημένες». Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα μόνο όταν έχει εξηγήσει πώς βρίσκει τους πόρους για να τα χρηματοδοτήσει.

Για το αυξημένο κόστος ζωής, ο κ. Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν αρκούν, λέγοντας ξεκάθαρα «απαντώ πως όχι». Τόνισε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση έχει την αξιοπιστία να μιλά για νέες φοροελαφρύνσεις, επειδή, όπως είπε, «εμείς που βρήκαμε τα λεφτά για τις 83, μπορούμε να βρούμε τα λεφτά και για τις υπόλοιπες», προαναγγέλλοντας ότι στη ΔΕΘ θα ανακοινωθεί «ένα σημαντικό πακέτο περαιτέρω μειώσεων φόρων».

Ειδική αναφορά έκανε και στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, ασκώντας κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, η προηγούμενη κυβέρνηση επιβάρυνε τη μεσαία τάξη και τα χαμηλά εισοδήματα με νέους φόρους, ενώ για τις σημερινές εξαγγελίες σχολίασε με αιχμηρό τρόπο ότι «όλα αυτά τα ακούω βερεσέ».

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι αποτυπώνουν δύο παράλληλες πραγματικότητες: από τη μία τα υπαρκτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με κορυφαίο το κόστος ζωής, και από την άλλη τη σαφή υπεροχή της κυβέρνησης έναντι των αντιπάλων της. Όπως ανέφερε, το κρίσιμο στοίχημα είναι να απαντηθεί γιατί ένα μέρος των πολιτών που στήριξαν την κυβέρνηση το 2023 εμφανίζεται σήμερα αναποφάσιστο ή αποστασιοποιημένο.

Για τη Νέα Δημοκρατία και την πολιτική της ταυτότητα, ο κ. Μαρινάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη βάση της παράταξης, λέγοντας ότι η «ψυχή της Νέας Δημοκρατίας» είναι οι ανώνυμοι άνθρωποι που «στα εύκολα και στα δύσκολα» παραμένουν εκεί χωρίς να ζητούν τίποτα. Παράλληλα, υπερασπίστηκε την κυβερνητική πορεία, λέγοντας πως βασικό κριτήριο για τους πολίτες είναι το «το είπαμε, το κάναμε», το οποίο χαρακτήρισε τεκμήριο αξιοπιστίας.

Τέλος, για την υπόθεση της Αννας Μισέλ Ασημακοπούλου, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας σε δικαστικό επίπεδο, επαναλαμβάνοντας ότι δεν σχολιάζει εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες. Σε πολιτικό και ανθρώπινο επίπεδο, πάντως, έκανε λόγο για «εντελώς υποκριτική» αντιμετώπιση και για μια συζήτηση που, όπως υποστήριξε, έχει πάρει διαστάσεις δυσανάλογες με την πραγματική φύση της υπόθεσης.

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