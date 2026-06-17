Κατασχέσεις: Τι αλλάζει στους τραπεζικούς λογαριασμούς - Ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ τον χρόνο

Στα 1.600 ευρώ το νέο ακατάσχετο για χρέη στο Δημόσιο και στις τράπεζες

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Κατασχέσεις: Τι αλλάζει στους τραπεζικούς λογαριασμούς - Ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ τον χρόνο

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  • Το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το Δημόσιο αυξάνεται από 1.250 σε 1.600 ευρώ μηνιαίως ανά φυσικό πρόσωπο και λογαριασμό.
  • Για χρέη προς τράπεζες και ιδιώτες, το ακατάσχετο αυξάνεται από 1.500 σε 1.600 ευρώ σε ατομικούς λογαριασμούς και από 2.000 σε 2.200 ευρώ σε κοινούς λογαριασμούς νοικοκυριών.
  • Η προστασία ισχύει μόνο μετά από δήλωση μοναδικού ακατάσχετου λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στην ΑΑΔΕ από τον οφειλέτη.
  • Δίνεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της βασικής οφειλής με τόκους και προσαυξήσεις, μόνο μία φορά και με εξαιρέσεις σε περιπτώσεις πτώχευσης.
  • Οι οικονομικές ενισχύσεις ειδικής αγωγής χαρακτηρίζονται ακατάσχετες και μη συμψηφιστέες με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.
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Αλλαγές με άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών φέρνει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς αυξάνει τα προστατευόμενα όρια για χρέη προς το Δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για άρση κατασχέσεων σε όσους καταβάλουν μέρος της οφειλής τους.

Η μεγαλύτερη παρέμβαση (άρθρο 6 του πολυνομοσχεδίου) αφορά στο ακατάσχετο για οφειλές προς το Δημόσιο, το οποίο αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ τον μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για έναν δηλωμένο λογαριασμό ανά ίδρυμα. Αυτό σημαίνει πρόσθετη προστασία 350 ευρώ τον μήνα, δηλαδή 4.200 ευρώ τον χρόνο, για όσους έχουν δεσμεύσεις λογαριασμών από την Εφορία.

Και για χρέη προς τράπεζες και λοιπούς ιδιώτες πάντως, το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από τα 1.500 στα 1.600 ευρώ. Το όφελος φτάνει στα 100 ευρώ τον μήνα ή 1.200 ευρώ τον χρόνο.

Αντίστοιχα, στους κοινούς λογαριασμούς των νοικοκυριών, το ακατάσχετο για χρέη μεταξύ ιδιωτών (τράπεζες, προμηθευτές κλπ) αυξάνεται από τα 2.000 στα 2.200 ευρώ το μήνα. Η μεταβολή αυτή ισοδυναμεί με επιπλέον προστασία 200 ευρώ μηνιαίως, ή έως 2.400 ευρώ σε ετήσια βάση.

Ξεχωριστή δήλωση ΙΒΑΝ σε ΑΑΔΕ και σε τράπεζα

Τα νέα ακατάσχετα όρια θα ισχύσουν μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η οποία αναμένεται στα τέλη του Ιουνίου.

Ωστόσο η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Η διάταξη προβλέπει ότι για να ισχύσει η προστασία για οφειλές προς το Δημόσιο, ο τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ από τον οφειλέτη, ως μοναδικός ακατάσχετος λογαριασμός. Αν υπάρχει λογαριασμός μισθοδοσίας, σύνταξης ή καταβολής ασφαλιστικών παροχών, δηλώνεται αποκλειστικά αυτός.

Επιπλέον «ανάσες»

Παράλληλα, με άλλες διατάξεις, το νομοσχέδιο θεσπίζει και δυνατότητα άρσης της κατάσχεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της βασικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η δέσμευση, μαζί με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις και τόκους. Η δυνατότητα αυτή αφορά και υφιστάμενες κατασχέσεις, δίνοντας διέξοδο σε οφειλέτες που είχαν λογαριασμούς δεσμευμένους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Με τον τρόπο αυτό, αίρονται οι ασφυκτικοί περιορισμοί που προκαλεί κατάσχεση στην καθημερινή λειτουργία των οφειλετών. Ωστόσο η άρση χορηγείται μία φορά και μόνο σε κάθε οφειλέτη, αποτρέποντας καταχρηστικές επαναλήψεις. Επιπλέον, ορίζονται εξαιρέσεις για περιπτώσεις όπου ο οφειλέτης έχει καταφύγει στην πτώχευση ή σε διαδικασίες αφερεγγυότητας.

Ξεχωριστή πρόβλεψη εισάγεται με το πολυνομοσχέδιο και για τις οικονομικές ενισχύσεις ειδικής αγωγής, οι οποίες χαρακτηρίζονται ρητά ανεκχώρητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιζόμενες με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ και πιστωτικά ιδρύματα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.

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