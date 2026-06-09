Ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ: Πώς να αποφύγετε την παγίδα με το IBAN – Παραδείγματα

Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι πρέπει να προσέξετε στο IBAN για να μην χάσετε την προστασία

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ: Πώς να αποφύγετε την παγίδα με το IBAN – Παραδείγματα
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  • Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από 1.250 ευρώ σε 1.600 ευρώ για προστασία τραπεζικών λογαριασμών από κατασχέσεις λόγω χρεών.
  • Η προστασία ισχύει μόνο για τον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί ρητά ως ακατάσχετος από τον οφειλέτη.
  • Η νέα ρύθμιση μειώνει το ποσό που μπορεί να κατασχεθεί από τους λογαριασμούς οφειλετών με χρέη προς την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων.
  • Η αύξηση του ακατάσχετου ορίου παρέχει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια για βασικές ανάγκες χωρίς να διαγράφει χρέη ή να αλλάζει τις διαδικασίες είσπραξης.
  • Οι οφειλέτες πρέπει να ελέγξουν ότι το σωστό IBAN έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος για να μην χάσουν την προστασία.
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Για χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται αντιμέτωποι με ληξιπρόθεσμα χρέη, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου αποτελεί μία ουσιαστική δικλίδα προστασίας για τα χρήματα που χρειάζονται ώστε να καλύψουν βασικές καθημερινές ανάγκες.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η νέα ρύθμιση που προωθεί το οικονομικό επιτελείο, με την οποία το όριο προστασίας αυξάνεται από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ. Η παρέμβαση διευρύνει το ποσό που παραμένει εκτός κατάσχεσης και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε χιλιάδες οφειλέτες, ιδιαίτερα σε όσους διαθέτουν χαμηλά ή μεσαία εισοδήματα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.

Τι είναι ο ακατάσχετος λογαριασμός

Ο ακατάσχετος είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός που δηλώνεται από τον πολίτη και προστατεύεται μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσού από κατασχέσεις για χρέη προς το Δημόσιο.

Η προστασία δεν παρέχεται αυτόματα. Ο πολίτης πρέπει να δηλώσει έναν και μόνο τραπεζικό λογαριασμό ως ακατάσχετο, ώστε να ισχύει το προβλεπόμενο όριο προστασίας.

Η νέα ρύθμιση αυξάνει το όριο αυτό στα 1.600 ευρώ, έναντι 1.250 ευρώ που ισχύουν σήμερα, προσφέροντας ένα επιπλέον «μαξιλάρι» ύψους 350 ευρώ για όσους αντιμετωπίζουν οφειλές.

Η παγίδα με το IBAN

Πολλοί οφειλέτες θεωρούν ότι αρκεί να έχουν χρήματα σε έναν τραπεζικό λογαριασμό για να προστατεύονται. Ωστόσο, η προστασία ισχύει μόνο για τον λογαριασμό που έχει δηλωθεί ως ακατάσχετος.

Αν ο λογαριασμός δεν έχει δηλωθεί σωστά ή αν υπάρχουν καταθέσεις σε άλλους λογαριασμούς, τα ποσά αυτά μπορεί να βρεθούν εκτεθειμένα σε κατάσχεση.

Για αυτόν τον λόγο, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως ότι το σωστό IBAN έχει δηλωθεί ως ακατάσχετο.

Πώς λειτουργεί η νέα ρύθμιση – Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Οφειλέτης έχει χρέος 2.000 ευρώ προς το Δημόσιο και διαθέτει στον δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό του 1.500 ευρώ.

Με το σημερινό καθεστώς, όπου το ακατάσχετο όριο είναι 1.250 ευρώ, το Δημόσιο μπορεί να προχωρήσει σε κατάσχεση των 250 ευρώ που υπερβαίνουν το όριο.

Με τη νέα ρύθμιση, καθώς το ακατάσχετο αυξάνεται στα 1.600 ευρώ, ολόκληρο το ποσό των 1.500 ευρώ παραμένει προστατευμένο και δεν μπορεί να κατασχεθεί.

Παράδειγμα 2

Άλλος οφειλέτης έχει χρέος 3.000 ευρώ και υπόλοιπο 1.800 ευρώ στον λογαριασμό του.

Σήμερα, μπορούν να κατασχεθούν έως και 550 ευρώ, δηλαδή το ποσό που υπερβαίνει το ισχύον ακατάσχετο όριο.

Με τη νέα ρύθμιση, το προστατευόμενο όριο ανεβαίνει στα 1.600 ευρώ και έτσι το ποσό που θα μπορεί να κατασχεθεί περιορίζεται στα 200 ευρώ.

Ποιους αφορά

Η αύξηση του ακατάσχετου αφορά πολίτες που έχουν οφειλές προς:

  • Την ΑΑΔΕ.
  • Τον ΕΦΚΑ.
  • Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και δανείων.

Η κυβερνητική παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής προστασίας των νοικοκυριών, διασφαλίζοντας ότι ένα μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων θα παραμένει διαθέσιμο για την κάλυψη βασικών αναγκών, ακόμη και σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η νέα ρύθμιση δεν διαγράφει χρέη, ούτε καταργεί τις διαδικασίες είσπραξης. Όμως, αυξάνει το ποσό που μπορεί να κρατήσει ένας οφειλέτης στον τραπεζικό του λογαριασμό χωρίς τον φόβο κατάσχεσης, προσφέροντας μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια σε μία περίοδο όπου κάθε ευρώ μετρά.

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