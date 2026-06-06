Αύξηση του ακατάσχετου ορίου: Τα νέα δεδομένα για τους οφειλέτες - Παραδείγματα

Snapshot Το ακατάσχετο όριο τραπεζικών λογαριασμών αυξάνεται από 1.250 ευρώ σε 1.600 ευρώ για οφειλέτες προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Η αύξηση του ορίου αποσκοπεί στην προστασία του ποσού που θεωρείται απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση των οφειλετών.

Με τη νέα διάταξη, το Δημόσιο δεν μπορεί να κατάσχει χρήματα που μειώνουν το υπόλοιπο του λογαριασμού κάτω από τα 1.600 ευρώ.

Σε παράδειγμα οφειλέτη με υπόλοιπο 1.500 ευρώ και οφειλή 2.000 ευρώ, η κατάσχεση μειώνεται από 250 ευρώ σε μηδενική.

Σε παράδειγμα οφειλέτη με υπόλοιπο 1.800 ευρώ και οφειλή 3.000 ευρώ, η κατάσχεση μειώνεται από 550 ευρώ σε 200 ευρώ μετά την αλλαγή. Snapshot powered by AI

Στα 1.600 ευρώ αυξάνεται πλέον το ακατάσχετο όριο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών από τα 1.250 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Αφορά χρέη προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (5/6) ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης γνωστοποίησε ότι το όριο του ακατάσχετου λογαριασμού αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ. Οπως είπε, πρόκειται για το ποσό, το οποίο είχε κριθεί ότι είναι απαραίτητο για την αξιοπρεπή διαβίωση ενός οφειλέτη και το οποίο μέχρι τώρα ήταν στα 1.250 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί το Δημόσιο να κατάσχει χρήματα και να πέσουν κάτω από αυτό το πόσο.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1:

Έστω ότι ένας οφειλέτης του Δημοσίου έχει υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού 1.500 ευρώ και η οφειλή του είναι 2.000 ευρώ. Μέχρι να ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη, το Δημόσιο μπορεί να μπει στον τραπεζικό του λογαριασμό και να του αποσπάσει 250 ευρώ.

Ωστόσο, στον ίδιο οφειλέτη, σε περίπου έναν μήνα, με τη νέα διάταξη, η εφορία δεν θα πάρει κάποιο ποσό.

υπόλοιπο λογαριασμού: 1.500€

οφειλή: 2.000€

κατάσχεση 250€ (σήμερα)

κατάσχεση 0€ (με νέα διάταξη)

Παράδειγμα 2:

Eστω ότι ένας οφειλέτης του Δημοσίου έχει υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού 1.800 ευρώ και η οφειλή του είναι 3.000 ευρώ. Με τα σημερινά δεδομένα, το Δημόσιο μπορεί να πάρει το ποσό των 550 ευρώ. Μόλις ψηφιστεί η διάταξη, το Δημόσιο θα μπορεί να κατασχέσει το ποσό των 200 ευρώ.

υπόλοιπο λογαριασμού: 1.800€

οφειλή: 3.000€

κατάσχεση 550€ (σήμερα)

κατάσχεση 200€ (με νέα διάταξη)

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