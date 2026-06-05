Πιερρακάκης: Αυξάνεται το ακατάσχετο των λογαριασμών για χρέη, στα €1600

Snapshot Το ακατάσχετο όριο των τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο αυξάνεται από 1.250 ευρώ σε 1.600 ευρώ.

Η αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού κατά 28% αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την επανεκκίνηση των πολιτών που βρέθηκαν σε κατασχέσεις.

Εισάγεται ρύθμιση που επιτρέπει την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού μετά την καταβολή του 25% της βασικής οφειλής και τη ρύθμιση του υπολοίπου σε δόσεις. Snapshot powered by AI

Αύξηση του ακατάσχετου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ από 1.250 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα για οφειλές προς το Δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Θεσσαλονίκης Στράτου Σιμόπουλου.

«Σήμερα, είμαι σε θέση να ανακοινώσω την αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού στα 1.600 ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία», συμπλήρωσε.

O κ. Πιερρακάκης τόνισε πως η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί μια αποσπασματική κίνηση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την επανεκκίνηση των πολιτών που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε κατασχέσεις κατά την περίοδο της κρίσης.

Το νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών

Παράλληλα με την αύξηση του ορίου, ο κ. Πιερρακάκης παρουσίασε μια ρύθμιση που στοχεύει στην επιβράβευση της συνέπειας των οφειλετών. Για πρώτη φορά, θεσπίζεται η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για όσους οφειλέτες προχωρήσουν στις εξής ενέργειες:

Καταβολή του 25% της βασικής οφειλής τους.

Ρύθμιση του υπολοίπου ποσού σε δόσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να «ξεπαγώσουν» τα περιουσιακά τους στοιχεία και να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, υπό την προϋπόθεση ότι δείχνουν έμπρακτη διάθεση διακανονισμού των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

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