ΔΕΟΣ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η νέα «Δύναμη» της ΑΑΔΕ που αντικαθιστά το ΣΔΟΕ

Μια νέα σελίδα ανοίγει στον τομέα της δίωξης του οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα, καθώς από τα μέσα Μαρτίου τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ-ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες, το γνώριμο ΣΔΟΕ παραδίδει τη σκυτάλη σε ένα σχήμα που θυμίζει περισσότερο σώμα ειδικών δυνάμεων παρά παραδοσιακή εφορία, με στόχο την πάταξη της «βαριάς» φοροδιαφυγής και των οργανωμένων κυκλωμάτων.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα: «Στα όπλα» 450 ελεγκτές

Η νέα υπηρεσία στελεχώνεται από μια επίλεκτη ομάδα 450 ελεγκτών, οι οποίοι προέρχονται από την ΑΑΔΕ και το ΣΔΟΕ, ενώ προστίθενται και 80 νέα στελέχη που επιλέχθηκαν με αυστηρά κριτήρια εμπειρίας και ετοιμότητας. Η εκπαίδευσή τους ξεφύγει από τα στενά φορολογικά πλαίσια, καθώς περιλαμβάνει:

Σκοποβολή και χρήση όπλων: Για την αυτοπροστασία τους απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις.

Τεχνικές μάχης «σώμα με σώμα»: Για την ακινητοποίηση υπόπτων που ενδέχεται να κινηθούν απειλητικά.

Δίωξη ναρκωτικών και αρχαιοκαπηλίας: Εξειδικευμένα σεμινάρια για τον εντοπισμό παράνομων φορτίων.

Τεχνολογική υπεροχή: Drones και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η έδρα της ΔΕΟΣ στην Αθήνα θα διαθέτει δύο υπερσύγχρονες Αίθουσες Επιχειρήσεων. Από εκεί, μέσω προηγμένων συστημάτων ενδοεπικοινωνίας, θα συντονίζονται τα κλιμάκια στο πεδίο, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drones και φορητές κάμερες.

Το «μυαλό» της υπηρεσίας, ωστόσο, είναι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Τα συστήματα αυτά θα αναλύουν τεράστιους όγκους δεδομένων για να εντοπίζουν ύποπτα δίκτυα, οντότητες και πρότυπα απάτης που επαναλαμβάνονται, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να ξετυλίγει το κουβάρι σύνθετων κυκλωμάτων σε χρόνο μηδέν.

Δομή και στρατηγικός σχεδιασμός

Η ΔΕΟΣ αναπτύσσεται σε όλη την επικράτεια μέσω τριών εξειδικευμένων περιφερειακών μονάδων που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση:

ΜΕΟΕΛ (Ειδικοί Οικονομικοί Έλεγχοι): Με έδρα σε Αττική και Μακεδονία, εστιάζουν στο ηλεκτρονικό έγκλημα, τη διαφθορά και την απάτη δημοσίων λειτουργών. ΜΕΦΕΛ (Ειδικοί Φορολογικοί Έλεγχοι): Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, με κύριο αντικείμενο τη μεγάλη φοροδιαφυγή και τον ΦΠΑ. ΜΕΤΕΛ (Ειδικοί Τελωνειακοί Έλεγχοι): Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, τσιγάρων και αλκοόλ.

Ο στόχος για το 2026: 30.000 έλεγχοι

Ο πήχης για το 2026 έχει τεθεί ψηλά: τουλάχιστον 100 επιχειρησιακές δράσεις ημερησίως. Οι έλεγχοι θα καλύπτουν από την αδήλωτη εργασία και τις παράνομες επιδοτήσεις μέχρι το «κατέβασμα» πειρατικού λογισμικού και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Διεθνές δίχτυ προστασίας

Η ΔΕΟΣ δεν θα δρα απομονωμένα. Θα αποτελεί τον επίσημο συνομιλητή της Ελλάδας με οργανισμούς όπως η Interpol, η Europol και η OLAF. Επιπλέον, το ειδικό τμήμα ARO Greece θα λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη δήμευση χρημάτων και ακινήτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε επίσης