ΔΕΟΣ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η νέα «Δύναμη» της ΑΑΔΕ που αντικαθιστά το ΣΔΟΕ

Με υπερσύγχρονο κέντρο ελέγχου και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η νέα Γενική Διεύθυνση στοχεύει στην αποκάλυψη σύνθετων δικτύων φοροδιαφυγής

Newsbomb

ΔΕΟΣ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η νέα «Δύναμη» της ΑΑΔΕ που αντικαθιστά το ΣΔΟΕ
Αρχείου - Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα σελίδα ανοίγει στον τομέα της δίωξης του οικονομικού εγκλήματος στην Ελλάδα, καθώς από τα μέσα Μαρτίου τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ-ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ. Ύστερα από σχεδόν τρεις δεκαετίες, το γνώριμο ΣΔΟΕ παραδίδει τη σκυτάλη σε ένα σχήμα που θυμίζει περισσότερο σώμα ειδικών δυνάμεων παρά παραδοσιακή εφορία, με στόχο την πάταξη της «βαριάς» φοροδιαφυγής και των οργανωμένων κυκλωμάτων.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα: «Στα όπλα» 450 ελεγκτές

Η νέα υπηρεσία στελεχώνεται από μια επίλεκτη ομάδα 450 ελεγκτών, οι οποίοι προέρχονται από την ΑΑΔΕ και το ΣΔΟΕ, ενώ προστίθενται και 80 νέα στελέχη που επιλέχθηκαν με αυστηρά κριτήρια εμπειρίας και ετοιμότητας. Η εκπαίδευσή τους ξεφύγει από τα στενά φορολογικά πλαίσια, καθώς περιλαμβάνει:

  • Σκοποβολή και χρήση όπλων: Για την αυτοπροστασία τους απέναντι σε εγκληματικές οργανώσεις.

  • Τεχνικές μάχης «σώμα με σώμα»: Για την ακινητοποίηση υπόπτων που ενδέχεται να κινηθούν απειλητικά.

  • Δίωξη ναρκωτικών και αρχαιοκαπηλίας: Εξειδικευμένα σεμινάρια για τον εντοπισμό παράνομων φορτίων.

Τεχνολογική υπεροχή: Drones και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η έδρα της ΔΕΟΣ στην Αθήνα θα διαθέτει δύο υπερσύγχρονες Αίθουσες Επιχειρήσεων. Από εκεί, μέσω προηγμένων συστημάτων ενδοεπικοινωνίας, θα συντονίζονται τα κλιμάκια στο πεδίο, λαμβάνοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο από drones και φορητές κάμερες.

Το «μυαλό» της υπηρεσίας, ωστόσο, είναι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ). Τα συστήματα αυτά θα αναλύουν τεράστιους όγκους δεδομένων για να εντοπίζουν ύποπτα δίκτυα, οντότητες και πρότυπα απάτης που επαναλαμβάνονται, επιτρέποντας στην ΑΑΔΕ να ξετυλίγει το κουβάρι σύνθετων κυκλωμάτων σε χρόνο μηδέν.

Δομή και στρατηγικός σχεδιασμός

Η ΔΕΟΣ αναπτύσσεται σε όλη την επικράτεια μέσω τριών εξειδικευμένων περιφερειακών μονάδων που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση:

  1. ΜΕΟΕΛ (Ειδικοί Οικονομικοί Έλεγχοι): Με έδρα σε Αττική και Μακεδονία, εστιάζουν στο ηλεκτρονικό έγκλημα, τη διαφθορά και την απάτη δημοσίων λειτουργών.

  2. ΜΕΦΕΛ (Ειδικοί Φορολογικοί Έλεγχοι): Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, με κύριο αντικείμενο τη μεγάλη φοροδιαφυγή και τον ΦΠΑ.

  3. ΜΕΤΕΛ (Ειδικοί Τελωνειακοί Έλεγχοι): Σε Αττική και Θεσσαλονίκη, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, τσιγάρων και αλκοόλ.

Ο στόχος για το 2026: 30.000 έλεγχοι

Ο πήχης για το 2026 έχει τεθεί ψηλά: τουλάχιστον 100 επιχειρησιακές δράσεις ημερησίως. Οι έλεγχοι θα καλύπτουν από την αδήλωτη εργασία και τις παράνομες επιδοτήσεις μέχρι το «κατέβασμα» πειρατικού λογισμικού και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Διεθνές δίχτυ προστασίας

Η ΔΕΟΣ δεν θα δρα απομονωμένα. Θα αποτελεί τον επίσημο συνομιλητή της Ελλάδας με οργανισμούς όπως η Interpol, η Europol και η OLAF. Επιπλέον, το ειδικό τμήμα ARO Greece θα λειτουργεί ως το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων, διευκολύνοντας τον εντοπισμό και τη δήμευση χρημάτων και ακινήτων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δύσκολο βράδυ για τους Μπακς, δίχως τον «Greek Freak»

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον διορισμό του υιού Χαμενεϊ»

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια θα πληρωθούν αυτή την εβδομάδα

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ έπληξε το Ντενιζλί στην Τουρκία, οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Σμύρνη

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες αποθήκη πετρελαίου της BAPCO στο Μπαχρέιν - Βίντεο

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Προβλήματα σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο Eurogroup για τις τιμές στην ενέργεια και τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Πόλεμος στο Ιράν: 18 πτήσεις επαναπατρισμού σήμερα από τη Μέση Ανατολή

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Βοριάδες έως και 8 μποφόρ σήμερα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

08:18ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές - Το πετρέλαιο πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι - «Μικρό τίμημα» για την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν, λέει ο Τραμπ

08:11ΥΓΕΙΑ

«Προσθέστε… ζωή στα χρόνια σας»: Η Γηριατρική υπόσχεται υγεία και ποιότητα μέχρι το τέλος – Ειδική επιστήμονας εξηγεί

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Γλασκώβη: Μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό - Κατέρρευσε μέρος του κτηρίου, καταστράφηκαν καταστήματα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανθρωποειδή ρομπότ μπαίνουν στα εργοστάσια της BMW

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν σκαρφάλωσε σε αυτοκίνητο για να γλιτώσει επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Φήμες για παραίτηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες - Η δικαιολογία, το παρασκήνιο και η προετοιμασία του πρίγκιπα Ουίλιαμ

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα προειδοποιεί για νέα παγκόσμια έλλειψη τσιπ

07:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στον ανακριτή ο μαιευτήρας για την πορνογραφία ανηλίκων

07:33ΚΟΣΜΟΣ

Στόχος πυροβολισμών η έπαυλη της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς - Συνελήφθη η 30χρονη δράστης

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΟΣ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής: Η νέα «Δύναμη» της ΑΑΔΕ που αντικαθιστά το ΣΔΟΕ - Drones, Τεχνητή Νοημοσύνη και 450 ελεγκτές

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Μπορεί με αμερικανική κατάληψη στο νησί Kharg να τελειώσει ο πόλεμος;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00WHAT THE FACT

Ποιο είναι το μυστικό που κρατά τους πιλότους μαχητικών σε εγρήγορση πάνω από 24 ώρες - Όχι, δεν είναι ο καφές

06:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιο κοντά στο επίδομα καυσίμου: Έρχεται το Fuel Pass 3 μετά την εκτίναξη στην τιμή του πετρελαίου - Πόσο θα είναι, ποιοι θα το λάβουν

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνικοί Patriot για τη Βουλγαρία: Το αίτημα της Σόφιας μετά από επικοινωνία με την Άγκυρα

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Γλασκώβη: Μεγάλη πυρκαγιά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό - Κατέρρευσε μέρος του κτηρίου, καταστράφηκαν καταστήματα

08:18ΚΟΣΜΟΣ

«Μαύρη Δευτέρα» στις αγορές - Το πετρέλαιο πλησιάζει τα 120 δολάρια το βαρέλι - «Μικρό τίμημα» για την καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν, λέει ο Τραμπ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

06:56ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ποιες καρέκλες «τρίζουν» στην κυβέρνηση, το beef των υπουργών, οι δημοσκοπήσεις και τα χαμόγελα, ποιοι εφοπλιστές θησαυρίζουν, η Alpha, τα κόκκινα δάνεια και το dual παιχνίδι της Εθνικής

07:29ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Μπορεί με αμερικανική κατάληψη στο νησί Kharg να τελειώσει ο πόλεμος;

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Φήμες για παραίτηση μέσα στους επόμενους 12 μήνες - Η δικαιολογία, το παρασκήνιο και η προετοιμασία του πρίγκιπα Ουίλιαμ

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο «βασιλιάς της ανακύκλωσης» είναι 13 ετών: Συγκέντρωσε 1,5 εκατ. κουτάκια για φιλανθρωπικό σκοπό

22:48ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Νέο διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,1 Ρίχτερ έπληξε το Ντενιζλί στην Τουρκία, οι δονήσεις έγιναν αισθητές στη Σμύρνη

16:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλακές Κορυδαλλού: Έκοψε τις φλέβες του ο Νορβηγός που δολοφόνησε τον 32χρονο αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πρώτη η ΑΕΚ, με... προβάδισμα στα play offs ο ΠΑΟΚ - Ο απολογισμός στα ντέρμπι

23:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παναθηναϊκός με πίστη, με πάθος, με την ψυχή του κόσμου του»

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Τι γνωρίζουμε για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν – Η τεράστια περιουσία στο εξωτερικό με το 5αστερο ξενοδοχείο

08:11ΥΓΕΙΑ

«Προσθέστε… ζωή στα χρόνια σας»: Η Γηριατρική υπόσχεται υγεία και ποιότητα μέχρι το τέλος – Ειδική επιστήμονας εξηγεί

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα τραυματίστηκε όταν σκαρφάλωσε σε αυτοκίνητο για να γλιτώσει επίθεση από αγέλη αδέσποτων σκύλων

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (9/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ