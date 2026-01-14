Τέλος το ΣΔΟΕ: Από τον Μάρτιο έρχεται το ΔΕΟΣ - Πώς θα λειτουργεί

Η νέα υπηρεσία θα λειτουργεί 24ωρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα 

Τέλος το ΣΔΟΕ: Από τον Μάρτιο έρχεται το ΔΕΟΣ - Πώς θα λειτουργεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε ριζική αναδιάρθρωση της δομής καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μετά και την πλήρη ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ από τον περασμένο Οκτώβριο ήδη, η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΓΣΔΟΕ) καταργείται από το οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ. Στη θέση της ιδρύεται η Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΓΔ ΔΕΟΣ), με νέα οργάνωση και εξειδικευμένες επιχειρησιακές μονάδες.

Οι τρεις πυλώνες: ΜΕΟΕΛ, ΜΕΦΕΛ, ΜΕΤΕΛ

Με βάση απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η νέα δομή θα τεθεί σε πλήρη οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία από τον Μάρτιο του 2026 και μετά. Θα στηρίζεται, κυρίως, σε τρεις κατηγορίες περιφερειακών μονάδων που θα δρουν σε όλη τη χώρα:

• οι Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Αττικής και Μακεδονίας θα αναλάβουν την αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων ερευνών ηλεκτρονικού εγκλήματος, διαφθοράς και απάτης δημοσίων λειτουργών.

• οι Μονάδες Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ) θα λειτουργήσουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, εστιάζοντας στην καταπολέμηση μεγάλης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

• οι Μονάδες Ειδικών Τελωνειακών Ελέγχων (ΜΕΤΕΛ) Αττικής και Θεσσαλονίκης θα επικεντρωθούν στο λαθρεμπόριο και τη δασμοφοροδιαφυγή.

Από λαθραία και ναρκωτικά, μέχρι πολιτιστική κληρονομιά

Το εύρος των ελέγχων που θα διενεργούν οι νέες δυνάμεις είναι εντυπωσιακό.

Κατά βάση, η Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ θα ασχολείται με την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, τη δασμοφοροδιαφυγή, τη φοροδιαφυγή και τον έλεγχο κίνησης κεφαλαίων.

Ωστόσο το πεδίο δράσεως θα είναι πολύ ευρύτερο. Ενδεικτικά, οι ΜΕΤΕΛ θα διενεργούν ελέγχους για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, προδρόμων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών. Στο στόχαστρο μπαίνει και η παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων, μνημείων, κειμηλίων και έργων τέχνης, καθώς και θησαυρών της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Παράλληλα προβλέπεται η διεθνής συνεργασία των με OLAF, INTERPOL και EUROPOL

Συγκεκριμένα η Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ θα διασφαλίζει τη συνεργασία με ελεγκτικές και διωκτικές υπηρεσίες εντός και εκτός της ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), της INTERPOL και της EUROPOL.

Ειδικό τμήμα θα λειτουργεί ως Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), διευκολύνοντας την αμοιβαία διοικητική συνεργασία μέσω διεθνών δικτύων όπως το CARIN.

Η αμοιβαία συνδρομή θα επεκτείνεται και σε αιτήματα από διωκτικές αρχές κρατών-μελών της ΕΕ που διαβιβάζονται μέσω EUROPOL και INTERPOL.

Επιχειρησιακή δράση 24/7/365

Οι υπηρεσίες της νέας Γενικής Διεύθυνσης θα λειτουργούν με επιχειρησιακή ετοιμότητα όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ολόκληρο το χρόνο.

Το προσωπικό υποχρεούται σε τακτική ή υπερωριακή εργασία, ακόμη και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυχτερινές ώρες, ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Οι υπάλληλοι θα έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την αποστολή τους, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υπό την προϋπόθεση τήρησης της εχεμύθειας, ενώ τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις, περιέρχονται στις νέες υπηρεσίες που δημιουργούνται.

