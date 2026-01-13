Νερό: 70 εκατ. κυβικά μέτρα μπήκαν στους ταμιευτήρες της Αθήνας από την αρχή του έτους - Γραφήματα

Οι βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις των τελευταίων εβδομάδων είχαν ως αποτέλεσμα να καταγραφούν σημαντικές εισροές νερού στους ταμιευτήρες που τροφοδοτούν την Αθήνα, σύμφωνα με τα δεδομένα απολήψιμων αποθεμάτων της ΕΥΔΑΠ.

Από την έναρξη του χρόνου περίπου 70 εκατ. κυβικά μέτρα νερού έχουν εισέλθει στους ταμιευτήρες του Μόρνου, του Εύηνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διαδραστικό γράφημα, τα αποθέματα στο σύνολο των ταμιευτήρων αυξήθηκαν από 398 εκατ. κυβικά μέτρα την παραμονή των Χριστουγέννων σε 469 εκατ. κυβικά μέτρα στις 12 Ιανουαρίου, μία αύξηση 17%.

Οι εισροές δεν αυξήθηκαν εξίσου σε όλους τους ταμιευτήρες. Ο ταμιευτήρας του Μαραθώνα στη βορειοανατολική Αττική και η λίμνη Υλίκη στη Βοιωτία παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα.

Η αύξηση των αποθεμάτων καταγράφηκε στους ταμιευτήρες του Μόρνου στη Φωκίδα και του Εύηνου στην Αιτωλοακαρνανία, με τον τελευταίο μάλιστα να διπλασιάζει την –εξαιρετικά χαμηλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια- στάθμη του μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Παρά τις σημαντικές εισροές των τελευταίων ημερών, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ανησυχητική, καθώς τα αποθέματα παραμένουν σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα για την εποχή.

Όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι ταμιευτήρες της Αθήνας έχουν περίπου τη μισή ποσότητα νερού την 12η Ιανουαρίου 2026 σε σχέση με την ίδια ημέρα δύο χρόνια πριν, με μόνο 469 εκατ. κυβικά μέτρα να βρίσκονται σε αυτούς φέτος σε σχέση με 903 εκατ. κυβικά μέτρα το 2024.

