Ανασκόπηση 2025: Τα 10 πρόσωπα και γεγονότα που απασχόλησαν την ελληνική επικαιρότητα

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά έντονων γεγονότων για την Ελλάδα. Φυσικά φαινόμενα, κοινωνικές διεκδικήσεις, πολιτικές εξελίξεις και διεθνείς διαστάσεις συνυπήρξαν σε ένα πυκνό ειδησεογραφικό τοπίο, που ανέδειξε τόσο τις αδυναμίες όσο και τις δυνατότητες της χώρας. Από τους σεισμούς στη Σαντορίνη και τη λειψυδρία μέχρι τις μεγάλες πολιτικές αποφάσεις και τα συλλαλητήρια μνήμης, η ελληνική επικαιρότητα κινήθηκε σε υψηλές ταχύτητες.

Σεισμοί στη Σαντορίνη: Μήνες ανησυχίας και επιστημονικής επιφυλακής

Η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Σαντορίνης και της ευρύτερης θαλάσσιας ζώνης των Κυκλάδων αποτέλεσε ένα από τα πρώτα μεγάλα θέματα της χρονιάς. Από τις αρχές Φεβρουαρίου, δεκάδες – και σε ορισμένες περιόδους εκατοντάδες – μικροσεισμοί καταγράφονταν καθημερινά, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους, επαγγελματίες του τουρισμού και επιστημονικούς φορείς.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στην ένταση της σεισμικής ακολουθίας, αλλά και στη συζήτηση γύρω από το αν επρόκειτο για καθαρά τεκτονικό φαινόμενο ή αν σχετιζόταν με την ηφαιστειακή δραστηριότητα της περιοχής. Σεισμολόγοι και ηφαιστειολόγοι παρακολουθούσαν στενά την εξέλιξη, ενώ τα σχολεία παρέμειναν κλειστά επί αρκετές ημέρες.

Παρά το γεγονός ότι δεν σημειώθηκαν σοβαρές ζημιές, η υπόθεση ανέδειξε ξανά την ανάγκη για συνεχή επιστημονική επιτήρηση και επικαιροποίηση των σχεδίων πολιτικής προστασίας, ειδικά σε περιοχές με υψηλή τουριστική σημασία.

Λειψυδρία: Το νερό στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης

Η λειψυδρία εξελίχθηκε σε μείζον εθνικό ζήτημα κατά τη διάρκεια του 2025. Η μειωμένη στάθμη των ταμιευτήρων, οι χαμηλές βροχοπτώσεις και οι αυξημένες ανάγκες σε αστικές και τουριστικές περιοχές έφεραν το νερό στο επίκεντρο της πολιτικής και κοινωνικής ατζέντας.

Η Αττική, αλλά και αρκετά νησιά του Αιγαίου, βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, με τις αρμόδιες αρχές να προχωρούν σε σχέδια περιορισμού της κατανάλωσης, ενημερωτικές καμπάνιες και ανακοινώσεις για μελλοντικά έργα υποδομής. Η συζήτηση για τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, τις αφαλατώσεις και την ανακύκλωση νερού επανήλθε δυναμικά, με ειδικούς να προειδοποιούν ότι τα φαινόμενα αυτά δεν είναι πλέον παροδικά αλλά δομικά.

Η Αττική ειδικά είναι αντιμέτωπη με σοβαρότατη κρίση λειψυδρίας, καθώς η στάθμη των υδάτων στους δύο κύριους ταμιευτήρες που την υδροδοτούν, τον Μόρνο και την Υλίκη, έχει πλέον υποχωρήσει σε χαμηλό δεκαετίας. Σύμφωνα με τις νεότερες μετρήσεις, ο Μόρνος έχει χάσει περισσότερο από το 40% των αποθεμάτων του σε διάστημα δύο ετών, με αποτέλεσμα η επιφάνεια της λίμνης να μειωθεί σχεδόν στο μισό, ενώ στην Υλίκη η ποσότητα του νερού του μειωθεί κατά 40% μόλις τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει πόσο ραγδαία είναι η επιδείνωση της υδρολογικής κατάστασης.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικά μπλόκα: Ο πρωτογενής τομέας σε κρίση

Ένα από τα πιο φορτισμένα πολιτικά και κοινωνικά θέματα του 2025 ήταν το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση και αδιαφάνεια στις αγροτικές επιδοτήσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στον αγροτικό κόσμο. Οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των πολιτών, ενώ θεωρείται βέβαιο πως οι παράνομες επιδοτήσεις που δίνονταν μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας απασχολήσουν και το 2026.

Οι αγρότες, ήδη πιεσμένοι από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, βγήκαν στους δρόμους με μπλόκα σε κομβικά σημεία της χώρας. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Κρήτη, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης και στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, σημείωθηκαν συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις.

Ενέργεια και Ζάππειο: Συμφωνίες με γεωπολιτικό βάθος

Οι ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στο Ζάππειο αποτέλεσαν κομβικό σημείο της χρονιάς. Η Ελλάδα επιδίωξε να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια, επενδύοντας σε διασυνδέσεις, ανανεώσιμες πηγές και στρατηγικές συνεργασίες.

Οι ανακοινώσεις συνοδεύτηκαν από έντονη πολιτική σημειολογία, καθώς συνδέθηκαν με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και τη μείωση της εξάρτησης από ασταθείς αγορές.

Η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη, κάτι που επιβεβαιώθηκε και κατά την επίσκεψη Ζελένσκι στην Ελλάδα.

Φρεγάτα «Κίμων»: Ενίσχυση της άμυνας

Η ένταξη της φρεγάτας «Κίμων» στον στόλο αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την εθνική άμυνα. Η πρώτη εκ των τεσσάρων φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού ύψωσε την Γαλανόλευκη και αφού τοποθετηθούν στην πλατφόρμα τα οπλικά της συστήματα αναμένεται να ξεκινήσει προς τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου αναμένεται να καταπλεύσει περί τα μέσα Ιανουαρίου 2026. Το πλοίο διαθέτει ήδη 32 εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30, στη διαμόρφωση FDI HN, ενώ θα φέρει και το σύστημα RAM για εγγύς προστασία, διαμόρφωση που διαφοροποιεί τις ελληνικές φρεγάτες από εκείνες του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικεφαλής στο Eurogroup

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup για τα επόμενα δυόμισι χρόνια. Στην ψηφοφορία που έγινε στις 11 Δεκεμβρίου 2025, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών διεκδίκησε τη θέση κόντρα στον Βέλγο ομόλογό του, Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ, και έγινε έτσι ο πέμπτος μόνιμος επικεφαλής του Eurogroup. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες». «Δέκα χρόνια μετά την παραλίγο έξοδό της από την ευρωζώνη, η Ελλάδα πήρε την εκδίκησή της» σχολίασαν πολλά διεθνή μέσα Ενημέρωσης.

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός

Η αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν μια από τις πιο άμεσες ειδήσεις που άγγιξαν την καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Η κυβέρνηση παρουσίασε το μέτρο ως κοινωνική παρέμβαση στήριξης, ενώ εργοδοτικοί φορείς εξέφρασαν ανησυχίες για το κόστος.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle

Η τοποθέτηση της Kimberly Guilfoyle στη θέση της επικεφαλής της διπλωματικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα αποτέλεσε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα με διεθνή αλλά και «κοσμική» διάσταση. Η προσωπικότητα της Guilfoyle, η σύνδεσή της με την οικογένεια Τραμπ και οι πολιτικές προεκτάσεις της επιλογής προκάλεσαν έντονο ενδιαφέρον στα ελληνικά ΜΜΕ.

Το θέμα κινήθηκε ανάμεσα στη σοβαρή ανάλυση των διπλωματικών μηνυμάτων και στην παρακολούθηση της προσωπικής και δημόσιας εικόνας ενός προσώπου που συνδυάζει πολιτική επιρροή και προβολή.

Το μεγάλο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Η επέτειος της τραγωδίας των Τεμπών σημαδεύτηκε από μαζικό συλλαλητήριο, με χιλιάδες πολίτες να ζητούν δικαιοσύνη, ασφάλεια και λογοδοσία. Το γεγονός απέδειξε ότι το τραύμα παραμένει ανοιχτό και ότι η κοινωνία απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές.

Ένας Έλληνας επιστήμονας πρόεδρος στο CERN

Η ανάδειξη Έλληνα επιστήμονα σε κορυφαία θέση στο CERN αποτέλεσε πηγή υπερηφάνειας και αισιοδοξίας. Πρόκειται για τον καθηγητή Κωνσταντίνο Φουντά, ο οποίος είναι ο νέος πρόεδρος του συμβουλίου του CERN, με έδρα στη Γενεύη. Η θητεία του ξεκίνησε το 2025 και θα ολοκληρωθεί το 2027. Ο διακεκριμένος καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο CERN, είναι ο πρώτος Έλληνας που αναλαμβάνει τα ηνία του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού ερευνητικού εργαστηρίου πυρηνικής και σωματιδιακής φυσικής.