Καλαμαριά: «Το όνομά μου είναι Κλεομένης» - Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη, λέει η οικογένεια

Νέα στοιχεία στην ανακρίτρια, προαναγγέλλει πως θα παρουσιάσει ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

  • Ο δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου Κλεομένη προαναγγέλλει την κατάθεση νέων στοιχείων στην ανακρίτρια για τη δολοφονία του στην Καλαμαριά.
  • Η ιατροδικαστική έκθεση δείχνει ότι ο θάνατος προήλθε από στοχευμένο χτύπημα στην καρδιά, με απώλεια περίπου δύο λίτρων αίματος.
  • Ο 19χρονος φίλος του θύματος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για αθλητική βία και σύσταση συμμορίας.
  • Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του Κλεομένη, όπου φαίνεται να καταρρέει και να ζητεί βοήθεια μετά τη συμπλοκή.
  • Η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη και υπογραμμίζει ότι η κοινωνία πρέπει να καταδικάζει κάθε δολοφονία χωρίς διακρίσεις.
«Το όνομά μου είναι Κλεομένης», αναφέρει σε δήλωσή του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Νικόλαος Γ. Αλεξανδρής.

Όπως τονίζει, το θύμα «δεν είναι απλώς ένα παιδί», αλλά ένας νέος άνθρωπος με όνομα, ο οποίος - όπως αναφέρει - έχασε τη ζωή του από «στοχευμένα χτυπήματα σε καίρια σημεία του σώματος».

Παράλληλα, καλεί την κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των γονέων του 20χρονου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Δικαιοσύνη θα αποδώσει ευθύνες. «Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια ανακρίτρια πλείστα στοιχεία», προαναγγέλλει επίσης.

Στο υστερόγραφο της δήλωσής του, μάλιστα, ο δικηγόρος σημειώνει ότι η κοινωνία πρέπει να καταδικάζει κάθε δολοφονία χωρίς διακρίσεις: «Η καταδίκη μιας βάρβαρης δολοφονίας πρέπει να είναι καθολική και όχι a la carte. Η στάση της κοινωνίας οφείλει να είναι ίδια απέναντι σε κάθε θύμα. Συνεπώς, το “είμαστε όλοι ΠΑΟΚ” είναι, τούτη τη στιγμή, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη».

Ολόκληρη η δήλωση του δικηγόρου για τη δολοφονία στην Καλαμαριά

«Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το “παιδί” αυτό έχει όνομα: Κλεομένης, και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.

Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και ο σπαραγμός τους θα βρουν λύτρωση. Να τους υποσχεθούμε πως η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράστη – αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στη δολοφονία – όπως τους αξίζει.

Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της οικογένειας του Κλεομένη, θα ήθελα σε πρώτη φάση να καταστήσω σαφές πως όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, να βεβηλώσουν ή να συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια ανακρίτρια πλείστα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και τον ρόλο συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία φέρνει στο φως λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη, μετά την αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο νεαρός καταρρέει στην οδό Παπαδημητρίου.

Το βίντεο δείχνει τρεις νεαρούς να απομακρύνονται από το σημείο του επεισοδίου. Οι δύο πρώτοι περνούν μπροστά, ενώ ο 20χρονος ακολουθεί πίσω, εμφανώς ασταθής. Στα τελευταία του βήματα, προσπαθεί να στηριχθεί σε έναν κάδο απορριμμάτων χωρίς να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να πέσει ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Αρχικά, οι δύο φίλοι του δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά μόλις στρίβουν στη γωνία και συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν για να τον βοηθήσουν. Ένας από αυτούς καλεί το ΕΚΑΒ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ζητούν βοήθεια από έναν διανομέα που περνούσε τυχαία.

Ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει ότι ο Κλεομένης έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα, με το θανάσιμο τραύμα να εντοπίζεται στην καρδιά, καθώς το μαχαίρι του 23χρονου δράστη διαπέρασε ζωτικά όργανα.

Στο πλαίσιο των δικαστικών εξελίξεων, ο 19χρονος φίλος του θύματος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες μετά την κηδεία του Κλεομένη. Του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για αθλητική βία και σύσταση συμμορίας, αδικήματα που χαρακτηρίζονται από τη νέα νομοθεσία ως διαρκή εγκλήματα.

Ο 19χρονος συνελήφθη και πήρε προθεσμία για απολογία την Τετάρτη.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα τριών παιδιών η 27χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Εξετάζουμε να αναπτύξουμε την αποστολή «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ

10:52WHAT THE FACT

Ξηρός πάγος στο πλανητικό νέφος NGC 6302 αποκαλύπτει νέους δρόμους στη χημεία του διαστήματος

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Με σπασμένα φρένα «τρέχει» το πετρέλαιο στα 106 δολάρια - «Η ενεργειακή κρίση θα επιδεινωθεί» προειδοποιούν κολοσσοί του κλάδου

10:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Στοχευμένα πανευρωπαϊκά μέτρα αν παραταθεί η κρίση - Στήριξη και για το βιομηχανικό ρεύμα, αν χρειαστεί

10:41LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Ο «χαμένος» της βραδιάς, Τιμοτέ Σαλαμέ και τα σχόλια για τη συμπεριφορά του

10:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα – Συνελήφθη 43χρονος

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 41χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος στον Περιφερειακό

10:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Μυστήριο με τα αίτια της δολοφονίας, δεν διώκεται για οπαδική βία ο φερόμενος ως δράστης - Αναζητείται πρόσωπο-κλειδί

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: «Το όνομά μου είναι Κλεομένης» - Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη, λέει η οικογένεια του 20χρονου

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

10:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από την Παιανία: «Με σχέδιο ενισχύουμε τις υποδομές και την Ανατολική Αττική»

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τέσσερα ακόμη μέλη της γυναικείας ποδοσφαιρικής ομάδας επιστρέφουν - Φοβήθηκαν για τις οικογένειές τους

10:09ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι υπουργοί και η δημοφιλία, οι μνηστήρες για την ΤτΕ, το boarding pass της Σοφίας Μητσοτάκη, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η κατάθεση Βάρρα, η Sky Express με τις αξιολογήσεις και οι τράπεζες

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κερδισμένο το ΠΑΣΟΚ από το στοίχημα της εκλογής συνέδρων - Η ακτινογραφία των 160.000 που ψήφισαν

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε στο Τόκιο ούτε στη Σαγκάη: Η μελλοντική πόλη που κάποτε είχε 100.000 κατοίκους και τώρα το delivery γίνεται με drones

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

09:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 71χρονος απειλούσε τους περίοικους με όπλα από το μπαλκόνι του

09:48ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Το Ισραήλ αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Αμερικανών να μην χτυπήσει μεγάλες δεξαμενές πετρελαίου έξω από την Τεχεράνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:32ΚΟΣΜΟΣ

Γαμπρός στην Κρήτη ο ανιψιός της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν - Παντρεύτηκε και ζει σε χωριό του νησιού

09:57ΚΟΣΜΟΣ

Άνταμ Πέρσον: Συγκλόνισε στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ - Η μάχη του με την νευροϊνωμάτωση

11:18WHAT THE FACT

Ξύπνησε και ήταν όλος μπλε: Όταν πήγε στο νοσοκομείο οι γιατροί έκλαψαν από τα γέλια

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης και το διπλό δράμα πίσω από το δυστύχημα

09:31LIFESTYLE

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος»: Παίκτης έχασε τις 300.000 - Σταμάτησε ενώ ήξερε την απάντηση

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία αλλάζει το σκηνικό - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:12LIFESTYLE

Σον Πεν: Ο λόγος που δεν βρέθηκε στην τελετή των Όσκαρ - Αντιδράσεις στα social media

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση για το επόμενη τρίμηνο - Τι δείχνουν έξι μετεωρολογικά κέντρα για την Ελλάδα

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Τελεσίγραφο Τραμπ στο ΝΑΤΟ για τα Στενά του Ορμούζ - Στα 106 δολάρια το πετρέλαιο

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: «Το όνομά μου είναι Κλεομένης» - Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη, λέει η οικογένεια του 20χρονου

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Περνούν τα σύνορα για φθηνότερα καύσιμα: Πόσο κοστίζει η βενζίνη σε Βουλγαρία, Σκόπια

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Η τράπεζα του έβαλε κατά λάθος 78 εκατ. ευρώ: Τα επένδυσε, έβγαλε σχεδόν 1 εκατ. και μετά τα επέστρεψε όλα

05:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσκαρ 2026: Θρίαμβος για το «Μία Μάχη μετά την Άλλη» με 6 βραβεία - Όσα συνέβησαν στην 98η τελετή απονομής - Τα clue της βραδιάς

10:41LIFESTYLE

Όσκαρ 2026: Ο «χαμένος» της βραδιάς, Τιμοτέ Σαλαμέ και τα σχόλια για τη συμπεριφορά του

08:34LIFESTYLE

Οικονόμου: «Ήμαρτον με αυτά τα αλκοτέστ, την επόμενη φορά θα έχω μαζί μου ένα μπουκάλι να πιω να δω τι θα γίνει»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε θα κλείσουν για Πάσχα - Οι αργίες μέχρι το τέλος του σχολικού έτους

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ομαδικό βιασμό από πέντε άτομα κατήγγειλε 17χρονη - Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίκυ Σαφρά - Η πλουσιότερη Ελληνίδα στον κόσμο: Το παλάτι στο Σάο Πάολο, τα ακίνητα σε Λονδίνο–Μανχάταν και τα 90 δισ. assets

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρή 27χρονη σε τροχαίο

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ