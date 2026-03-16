Καλαμαριά: «Το όνομά μου είναι Κλεομένης» - Η δολοφονία δεν θα μείνει ατιμώρητη, λέει η οικογένεια

«Το όνομά μου είναι Κλεομένης», αναφέρει σε δήλωσή του για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά ο πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Νικόλαος Γ. Αλεξανδρής.

Όπως τονίζει, το θύμα «δεν είναι απλώς ένα παιδί», αλλά ένας νέος άνθρωπος με όνομα, ο οποίος - όπως αναφέρει - έχασε τη ζωή του από «στοχευμένα χτυπήματα σε καίρια σημεία του σώματος».

Παράλληλα, καλεί την κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των γονέων του 20χρονου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Δικαιοσύνη θα αποδώσει ευθύνες. «Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια ανακρίτρια πλείστα στοιχεία», προαναγγέλλει επίσης.

Στο υστερόγραφο της δήλωσής του, μάλιστα, ο δικηγόρος σημειώνει ότι η κοινωνία πρέπει να καταδικάζει κάθε δολοφονία χωρίς διακρίσεις: «Η καταδίκη μιας βάρβαρης δολοφονίας πρέπει να είναι καθολική και όχι a la carte. Η στάση της κοινωνίας οφείλει να είναι ίδια απέναντι σε κάθε θύμα. Συνεπώς, το “είμαστε όλοι ΠΑΟΚ” είναι, τούτη τη στιγμή, το ελάχιστο που οφείλουμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του αδικοχαμένου Κλεομένη».

Ολόκληρη η δήλωση του δικηγόρου για τη δολοφονία στην Καλαμαριά

«Τις τελευταίες ημέρες γίνεται λόγος για ένα 20χρονο παιδί που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. Το “παιδί” αυτό έχει όνομα: Κλεομένης, και ο δράστης του έκοψε το νήμα της ζωής με άμεσο δόλο και στοχευμένα χτυπήματα στα καίρια σημεία του σώματός του.

Οι στιγμές επιβάλλουν σε όλους να σταθούμε ευλαβικά δίπλα στις τραγικές φιγούρες των γονέων και να τους υποσχεθούμε πως ο θρήνος και ο σπαραγμός τους θα βρουν λύτρωση. Να τους υποσχεθούμε πως η Δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα και θα τιμωρήσει τον δράστη – αλλά και όλους όσοι εμπλέκονται στη δολοφονία – όπως τους αξίζει.

Αναλαμβάνοντας την εκπροσώπηση της οικογένειας του Κλεομένη, θα ήθελα σε πρώτη φάση να καταστήσω σαφές πως όσοι επιχειρούν ή επιχειρήσουν να σπιλώσουν, να βεβηλώσουν ή να συκοφαντήσουν τον Κλεομένη θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου.

Τις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν στην αρμόδια ανακρίτρια πλείστα στοιχεία, τα οποία θα φωτίσουν όχι μόνο όλες τις πτυχές της βάρβαρης αυτής δολοφονίας, αλλά και τον ρόλο συγκεκριμένων ανθρώπων στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η δολοφονία του Κλεομένη δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από διαφορετική οπτική γωνία φέρνει στο φως λεπτομέρειες για τις τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη, μετά την αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ο νεαρός καταρρέει στην οδό Παπαδημητρίου.

Το βίντεο δείχνει τρεις νεαρούς να απομακρύνονται από το σημείο του επεισοδίου. Οι δύο πρώτοι περνούν μπροστά, ενώ ο 20χρονος ακολουθεί πίσω, εμφανώς ασταθής. Στα τελευταία του βήματα, προσπαθεί να στηριχθεί σε έναν κάδο απορριμμάτων χωρίς να τα καταφέρει, με αποτέλεσμα να πέσει ανάσκελα, με το σώμα του μισό στον δρόμο και μισό στο πεζοδρόμιο.

Αρχικά, οι δύο φίλοι του δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά μόλις στρίβουν στη γωνία και συνειδητοποιούν ότι κάτι δεν πάει καλά, επιστρέφουν για να τον βοηθήσουν. Ένας από αυτούς καλεί το ΕΚΑΒ, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ζητούν βοήθεια από έναν διανομέα που περνούσε τυχαία.

Ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστική έκθεση αποκαλύπτει ότι ο Κλεομένης έχασε περίπου δύο λίτρα αίμα, με το θανάσιμο τραύμα να εντοπίζεται στην καρδιά, καθώς το μαχαίρι του 23χρονου δράστη διαπέρασε ζωτικά όργανα.

Στο πλαίσιο των δικαστικών εξελίξεων, ο 19χρονος φίλος του θύματος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια της Θεσσαλονίκης, λίγες ώρες μετά την κηδεία του Κλεομένη. Του ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για αθλητική βία και σύσταση συμμορίας, αδικήματα που χαρακτηρίζονται από τη νέα νομοθεσία ως διαρκή εγκλήματα.

Ο 19χρονος συνελήφθη και πήρε προθεσμία για απολογία την Τετάρτη.

