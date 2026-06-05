Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για το FIFA – Το νέο παιχνίδι έρχεται με διαφορετική φιλοσοφία εν όψει Μουντιάλ

Η FIFA ανακοίνωσε επίσημα το World Cup: Launch Edition – Πώς θα μπορείτε να παίξετε με την παρέα σας

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για το FIFA – Το νέο παιχνίδι έρχεται με διαφορετική φιλοσοφία εν όψει Μουντιάλ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η FIFA ανακοίνωσε το FIFA World Cup: Launch Edition, το νέο επίσημο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Netflix και θα κυκλοφορήσει στις 11 Ιουνίου 2026, ημέρα έναρξης του Μουντιάλ.

Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Netflix Games, χωρίς επιπλέον χρέωση για τους συνδρομητές της υπηρεσίας. Πρόκειται για μία πιο προσβάσιμη και άμεση ποδοσφαιρική εμπειρία, σχεδιασμένη ώστε οι παίκτες να μπορούν να αγωνιστούν μόνο με το κινητό τους τηλέφωνο, το οποίο λειτουργεί ως χειριστήριο και συνδέεται με την τηλεόραση. Υποστηρίζονται αγώνες έως και 4 παικτών.

Το FIFA World Cup: Launch Edition περιλαμβάνει και τις 48 εθνικές ομάδες του Μουντιάλ, περισσότερους από 1.200 ποδοσφαιριστές και 16 επίσημα στάδια της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, το παιχνίδι θα ανανεώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά με νέο περιεχόμενο και προκλήσεις που θα συνδέονται με τα πραγματικά γεγονότα της διοργάνωσης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Λατινικά: Δείτε τις απαντήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων

11:22ANNOUNCEMENTS

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Με την ανακύκλωση συσκευών η COSMOTE TELEKOM συμβάλλει στην προστασία των ελληνικών θαλασσών

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Δεσποζόμενος σκύλος ξέφυγε από περίφραξη και επιτέθηκε σε 70χρονο

11:13ANNOUNCEMENTS

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

11:10ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Στις 3 ώρες και 40 λεπτά ο μέσος χρόνος αναμονής στα Επείγοντα των νοσοκομείων τον Μάιο

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για το FIFA – Το νέο παιχνίδι έρχεται με διαφορετική φιλοσοφία εν όψει Μουντιάλ

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Συνιδρυτής Anthropic: «Πρέπει να πατήσουμε φρένο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, ανησυχώ για τα παιδιά μου...»

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Βρέθηκε σε χωράφι χρυσό δαχτυλίδι που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν τρεις Γερμανοί που θα συμμετείχαν στη συνάντηση των Hells Angels

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Ο 8ος μέσα σε 2 μήνες

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα νέα Fiat Grizzly και Fastback φέρνουν φρέσκο αέρα

10:47ΕΥ ΖΗΝ

Ξαναζεσταμένο ρύζι: Ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης και πώς να τον αποφύγετε

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: ΗΠΑ και Ισραήλ στρέφονται σε «υβριδικό πόλεμο» μετά την ήττα τους στο πεδίο της μάχης

10:45WHAT THE FACT

1.700 πρόβατα κάτω από ηλιακά πάνελ: Το απρόσμενο πείραμα που αλλάζει τη γεωργία

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νέα σύλληψη για υπερβολική ταχύτητα - Έτρεχε με 173 χλμ/ώρα με όριο τα 90

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Περιβάλλοντος: Παρεμβάσεις για την ουσιαστική προστασία της φύσης

10:28ΦΑΡΜΑΚΟ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ τιμήθηκε με το βραβείο «Επιχειρηματικής Παράδοσης και Προόδου» του ΕΒΕΑ

10:26ΚΟΣΜΟΣ

Τζιτζικώστας στο Reuters: «Δεν υπάρχει έλλειψη καυσίμων για αεροσκάφη στην Ευρώπη»

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Politis.gov.gr: Πώς θα βλέπετε την πορεία των αιτημάτων σας στο Δημόσιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρεμασμένη στα κοινά μπάνια των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού βρέθηκε η πρώην σύζυγος-ηθική αυτουργός της δολοφονίας του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή - Άφησε μήνυμα στα παιδιά της

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός διαρρηκτών από ιδιοκτήτη σπιτιού με ρόπαλο του μπέιζμπολ - Συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Έκανε σούζα ο μοτοσικλετιστής που παρέσυρε πεζή και σκοτώθηκε

10:02ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Όταν ο τραγουδιστής που οδηγείται στη φυλακή για αποπλάνηση ανήλικης έκανε επίθεση στους «συνωμοσιολόγους» κι απειλούσε με μηνύσεις

10:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε νωρίτερα ο ενοικιαστής: Τι οφείλει στον ιδιοκτήτη και ποια είναι τα δικαιώματά του

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Χόλιγουντ: Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι, δράστης ο γιος της συντρόφου του

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Συνελήφθησαν τρεις Γερμανοί που θα συμμετείχαν στη συνάντηση των Hells Angels

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Αρκούδα επιτέθηκε σε τουρίστα που προσπάθησε να την ταΐσει - Δείτε βίντεο

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου - Ο 8ος μέσα σε 2 μήνες

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συνελήφθη γνωστός τραγουδιστής με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονης

08:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ: «Κλείδωσε» ο Κυρανάκης για τη θέση του Γραμματέα

09:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Βαρδινογιάννης: «Είναι λάθος να γκρεμιστεί η Λεωφόρος, θα κρατούσα τη Θύρα 13»

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Κηδεύτηκε στη γενέτειρά του ο Πολωνός καθηγητής - «Nα περάσει όλη της τη ζωή στη φυλακή», λέει ο αδερφός του

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η απόβαση των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα – Σε επιφυλακή το ελληνικό FBI και η ΕΥΠ

10:47ΕΥ ΖΗΝ

Ξαναζεσταμένο ρύζι: Ο κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης και πώς να τον αποφύγετε

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Μαρζάν Σατραπί: Μπορεί η βαθιά θλίψη να οδηγήσει στο θάνατο; Τι είναι το σύνδρομο της «ραγισμένης καρδιάς»

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Δεν μπορεί να αναλάβει τις κόρες της 39χρονης η θεία τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ