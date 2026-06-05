Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για το FIFA – Το νέο παιχνίδι έρχεται με διαφορετική φιλοσοφία εν όψει Μουντιάλ

Η FIFA ανακοίνωσε το FIFA World Cup: Launch Edition, το νέο επίσημο ποδοσφαιρικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Netflix και θα κυκλοφορήσει στις 11 Ιουνίου 2026, ημέρα έναρξης του Μουντιάλ.

Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Netflix Games, χωρίς επιπλέον χρέωση για τους συνδρομητές της υπηρεσίας. Πρόκειται για μία πιο προσβάσιμη και άμεση ποδοσφαιρική εμπειρία, σχεδιασμένη ώστε οι παίκτες να μπορούν να αγωνιστούν μόνο με το κινητό τους τηλέφωνο, το οποίο λειτουργεί ως χειριστήριο και συνδέεται με την τηλεόραση. Υποστηρίζονται αγώνες έως και 4 παικτών.

Το FIFA World Cup: Launch Edition περιλαμβάνει και τις 48 εθνικές ομάδες του Μουντιάλ, περισσότερους από 1.200 ποδοσφαιριστές και 16 επίσημα στάδια της διοργάνωσης. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, το παιχνίδι θα ανανεώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά με νέο περιεχόμενο και προκλήσεις που θα συνδέονται με τα πραγματικά γεγονότα της διοργάνωσης.