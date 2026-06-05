Αγγλία: Βρέθηκε σε χωράφι χρυσό δαχτυλίδι που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο

Ένας άνδρας ανακάλυψε ένα σπάνιο χρυσό δαχτυλίδι που χρονολογείται από τη ρωμαϊκή περίοδο στη νοτιοδυτική Αγγλία.

Όλα έγιναν όταν ο Κέβιν Μίντο, φορτηγατζής και πρώην στρατιώτης, εξερευνούσε ένα κομμάτι γης σε ένα χωράφι στο Σόμερσετ με έναν ανιχνευτή μετάλλων, και έκανε την απίστευτη ανακάλυψη.

Το δαχτυλίδι έχει αποκτηθεί από τον φιλανθρωπικό οργανισμό South West Heritage Trust και τελικά θα εκτεθεί στο Μουσείο του Σόμερσετ.

Πώς βρέθηκε το δαχτυλίδι

Το χρυσό δαχτυλίδι, το οποίο ζυγίζει 48 γραμμάρια, έχει στο επίκεντρο του έναν πολύτιμο λίθο, που απεικονίζει την Θεά Νίκη πάνω σε ένα άρμα το οποίο σέρνεται από δύο άλογα.

Ο 68χρονος Κέβιν, ο οποίος βρήκε το δαχτυλίδι το 2018, δήλωσε στο CNN ότι αρχικά δεν ήξερε ότι είχε βρει κάτι τόσο πολύτιμο και χρειάστηκε «κάποιος χρόνος για να το συνειδητοποιήσει». Εξήγησε ότι, πριν από έναν χρόνο, είχε ανακαλύψει ένα θησαυρό ρωμαϊκών νομισμάτων στο ίδιο χωράφι και από τότε έχει επιστρέψει αρκετές φορές στην περιοχή.

«Είναι το όνειρο κάθε ανιχνευτή να βρει έναν θησαυρό», είχε πει τότε.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, όσοι βρίσκουν κάποιο είδος «θησαυρού» είναι νομικά υποχρεωμένοι να αναφέρουν αυτό που ανακάλυψαν στις τοπικές αρχές, ενώ στη συνέχεια διεξάγεται έρευνα.

Στη συνέχεια, εάν διαπιστωθεί ότι το εύρημα πράγματι «αξίζει», εθνικά και τοπικά μουσεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να αποκτήσουν το αντικείμενο προς όφελος του κοινού. Την διαδικασία διαχειρίζεται το Βρετανικό Μουσείο και μόλις ολοκληρωθεί η απόκτηση, η «ανταμοιβή» συνήθως μοιράζεται σε αυτόν που το ανακάλυψε και στον ιδιοκτήτη της γης.

Αυτό συνέβη και στην περίπτωση του Κέβιν.

Το χρυσό δαχτυλίδι South West Heritage Trust

Ο 68χρονος δήλωσε ότι μοιράστηκε το μισό της αμοιβής του με έναν φίλο του, και του έμειναν αρκετά χρήματα για να αποπληρώσει ένα δάνειο που είχε πάρει για να αγοράσει το σπίτι του.

«Είναι λίγο απίστευτο αυτό που συνέβη», είπε ο ίδιος στο CNN. «Μόνο όταν πήγα στο Βρετανικό Μουσείο και είδα εκεί το δαχτυλίδι με τα νομίσματα, συνειδητοποίησα τι έχει συμβεί πραγματικά. Είναι ένα μοναδικό δαχτυλίδι για τη Βρετανία – δεν έχει βρεθεί ποτέ κάτι παρόμοιο».

Το χρυσό δαχτυλίδι South West Heritage Trust

Μια «εξαιρετική» και «ασύγκριτη ανακάλυψη» για τη Βρετανία

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το South West Heritage Trust, το δαχτυλίδι είναι μια «εξαιρετική» και «ασύγκριτη ανακάλυψη» για τη Βρετανία.

Η Αμάλ Κρέισχεχ, ανώτερη επιμελήτρια του South West Heritage Trust, δήλωσε το δαχτυλίδι «ρίχνει φως στο πώς οι Ρωμαίοι κάτοικοι της περιοχής ζούσαν σε μια περίοδο αναταραχής από το 286 μ.Χ. έως το 296 μ.Χ.», προσθέτοντας ότι το αντικείμενο πιθανότατα να θάφτηκε λίγο αργότερα, το 297 μ.Χ.

Και συμπλήρωσε: «Πιστεύουμε ότι (σ.σ. το δαχτυλίδι) ανήκε σε κάποιον πλούσιο, ίσως σε κάποιον που ασχολούνταν με την τοπική διοίκηση της περιοχής ή ίσως σε κάποιον που είχε αγροτική περιουσία στο νότιο Σόμερσετ, το οποίο ήταν μια αρκετά πλούσια περιοχή εκείνη την εποχή».

Η Αμάλ Κρέισχεχ, ανώτερη επιμελήτρια του South West Heritage Trust, με το χρυσό δαχτυλίδι South West Heritage Trust

Το δαχτυλίδι και τα νομίσματα, τα οποία τελικά θα εκτεθούν στο Μουσείο του Σόμερσετ, παρουσιάζονται επί του παρόντος σε μαθητές τοπικών σχολείων στο πλαίσιο ενός προγράμματος κοινοτικής συμμετοχής.