Καλαμαριά: Δεν διώκεται για οπαδική βία ο φερόμενος ως δράστης - Αναζητείται πρόσωπο-κλειδί

Ένα πρόσωπο-κλειδί από την ομάδα των ατόμων που μετείχαν στην παρέα του θύματος και διώκεται για επίθεση κατά του φερόμενου ως δολοφόνου του Κλεομένη, αναζητούν οι Αρχές για να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης της δολοφονίας στην Καλαμαριά.

Μέχρι στιγμής, το συγκεκριμένο άτομο, δεν έχει ταυτοποιηθεί και οι Αρχές προσπαθούν να βρουν στοιχεία για να τον φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ.

Δεν διώκεται για οπαδική βία ο φερόμενος ως δράστης

Προς το παρόν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις στον φερόμενο ως δολοφόνο και σε δύο ακόμα νεαρούς. Ο δράστης, διώκεται για παράνομη οπλοχρησία κι οπλοκατοχή και δεν υπάρχει στο κατηγορητήριό του ποινική δίωξη για οπαδική βία.

Ωστόσο, για τους άλλους δύο συλληφθέντες υπάρχει ποινική δικογραφία για οπαδική βία και για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του φερόμενου ως δράστη της δολοφονίας.

Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Δημογλίδου, αναζητείται τουλάχιστον ένας ακόμη από την ομάδα του θύματος, που δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν υπάρχουν προς το παρόν αποτελέσματα από την έρευνα. Κατά τις Αρχές η προσαγωγή του θεωρείται κομβικής σημασίας για την υπόθεση και θα αποσαφηνίσει αν επρόκειτο όντως για οπαδικό επεισόδιο. Και ο καταζητούμενος κατηγορείται για επίθεση κατά του δράστη. Επιπροσθέτως, αναμένεται και η απολογία των δύο έτερων συλληφθέντων.

Μυστήριο με την κατάθεση του φερόμενου ως δράστη

Αυτό που προκαλεί εντύπωση, σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, είναι το γεγονός ότι στην κατάθεσή του, ο φερόμενος ως δράστης, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε καν την αντίπαλη ομάδα που του επιτέθηκε. Κατά την κυρία Δημογλίδου, «δεν έχει λογική αυτό που υποστηρίζει. Όταν εντοπιστεί κι ο έτερος κατηγορούμενος για την επικίνδυνη σωματική βλάβη τότε θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα» κατέληξε.

